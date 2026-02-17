Deutsche Bank apuesta por sus oficinas 'flagship' para reforzar la gestión integral de sus clientes en España

El CEO de Deutsche Bank en España, Íñigo Martos, ha situado el modelo de oficinas flagship como una de las palancas clave en la transformación del banco en el mercado español.

“Nuestro concepto flagship no es más que una oficina en sitios estratégicamente representativos, con espacio amplio, donde se aglutinan todos los servicios que el banco puede ofrecer”, explicó durante su intervención en el VI Observatorio de las Finanzas.

La entidad cuenta con cerca de 100 oficinas en España, de las cuales aproximadamente un 25% operan bajo este formato. Se trata de sucursales con equipos de entre 20 y 25 empleados que permiten una gestión global de los clientes y una atención más especializada.

Íñigo Martos, CEO de Deutsche Bank España

“Estas oficinas consiguen gestión global de los clientes”, subrayó Martos, destacando que el objetivo es romper con los “hilos” tradicionales de organización por productos o segmentos. “Nuestro cliente es nuestro cliente, sea de un lado u otro”, afirmó.

El impulso de las flagship se enmarca en el giro estratégico que el banco ha acometido en los últimos años en España.

“Nos enfocamos en una proposición de valor centrada en inversión, digitalización y en los emprendedores. Esa ha sido la transformación que hemos hecho en los últimos años”, señaló.

Bajo el lema de “banco para emprendedores”, Martos reconoció que “la dificultad no está en el diseño, sino en la implementación”. Para ello, la entidad ha estructurado una unidad de cerca de 200 banqueros con el fin de asegurar un enfoque agregado y global.

El CEO de Deutsche Bank en España defendió además la ventaja de ser un banco internacional con presencia en todos los negocios financieros. “Es el global house bank, ser capaces de proporcionar un servicio integral”, afirmó, en referencia a la combinación de banca corporativa, M&A, banca privada y negocio minorista.

En el plano regulatorio europeo, consideró que “no es solo exceso de regulación, sino simplificación”. A su juicio, si el crecimiento depende en gran medida del balance de los bancos, es necesario que el marco normativo “mute a una estructura que permita facilitar el crecimiento y competir”, sin eliminar lo ya construido, pero revisándolo “con mucho detalle”.

Hoja de ruta: crecimiento focalizado

De cara al futuro, la estrategia no cambiará sustancialmente. “En los últimos años hemos hecho mucho crecimiento orgánico. Eso no quita que siempre vayamos a estar con el radar puesto en crecimiento inorgánico”, indicó, aunque subrayó la importancia de que las economías de escala tengan un retorno adecuado.

“La estrategia que estamos aplicando es la que nos está sirviendo. El foco en estos años es crecimiento y muy focalizado”, concluyó.

Además, la histórica sede del banco en Madrid, actualmente en obras, prevé reabrir a principios de 2027.