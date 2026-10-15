Juan Jesús Vivas, este jueves junto a Jorge Calabrés y Arturo Criado, en el IV Foro Económico Español en Ceuta. Rodrigo Mínguez

Vivas denuncia que todavía hay 15.000 invasores en Ceuta y plantea ocho preguntas demoledoras a Sánchez

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado este jueves que en la ciudad todavía permanecen cerca de 15.000 invasores (el triple de los que admitió Marlaska) y ha dirigido a Pedro Sánchez ocho preguntas demoledoras sobre la actuación del Gobierno ante el asalto masivo del 30 de julio.

Durante su participación en el IV Foro Económico de EL ESPAÑOL en Ceuta, Vivas ha indicado que el Gobierno "no actuó como debía ni antes, ni durante, ni después" de la invasión.

"El Gobierno no ha estado a la altura de lo que exige la Constitución, que es proteger la integridad territorial y la soberanía de nuestro país, y en este caso defender los derechos de 83.000 españoles" que residen en Ceuta, ha dicho Vivas en conversación con los subdirectores de EL ESPAÑOL Arturo Criado y Jorge Calabrés.

Al respecto, ha recordado que en los días previos a la invasión se dirigió numerosas veces a la Moncloa "pidiendo un mando único, el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Declaración de Emergencia", al constatar que se estaban multiplicando las entradas a nado por la playa del Tarajal.

"Ninguna de estas peticiones fue atendida", ha lamentado.

Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta

Y a continuación se ha preguntado:

1. "¿Por qué no se aplicaron los mecanismos y las capacidades de las que disponía el Gobierno para contener la invasión?"

2. "Después, ¿por qué no se actuó al servicio del primer objetivo, que debía ser la vuelta a la normalidad?"

3. "Si el presidente cuando vino reconoció que se había producido un ataque a la integridad de España, ¿por qué no actúa en consecuencia?"

4. El presidente de Ceuta también se ha preguntado "por qué no se mantuvo el operativo que se desplegó los primeros días de una conducción ordenada, para que salieran por la misma puerta, si había dado el resultado de que salieron 70.000 personas".

5. "¿Por qué se produce un parón de un mes hasta que se nombró el mando único?"

6. "¿Por qué no se han agilizado los trámites legales para expulsar a los invasores?"

"Hoy tenemos que lamentar que no se haya devuelto, de acuerdo con la aplicación de la Ley de Extranjería, a ninguna de las personas que llegaron. Sigue habiendo cerca de 15.000 personas", ha añadido Vivas.

7. "¿Por qué la frontera sigue estando igual, desde el punto de vista de la infraestructura, los medios y a quién confiamos su seguridad?"

8. "¿Por qué no hubo respeto a la verdad y a los ceutíes?"

Vivas ha recordado, al respecto, que en su visita a la ciudad el presidente Pedro Sánchez reconoció que había sido una invasión ("un ataque a la integridad territorial de España"), pero a continuación se fue de vacaciones.

Y un día después, también abandonó la ciudad autónoma el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, alegando que ya se estaba recuperando la "normalidad", pese a que en Ceuta todavía permanecían al menos 25.000 invasores.

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