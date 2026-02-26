Castro (Iberdrola): "Castilla - La Mancha es la región más exitosa en renovables y es el ejemplo a seguir"

Hora de hablar del reto energético en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Julio Castro, CEO de Iberdrola Renovables, ha compartido los retos que afronta la región en este sentido.

El consejero delegado de la filial de Iberdrola dedicada a las energías renovables ha destacado el papel de Castilla - La Mancha en relación al sector de la energía limpia. "Castilla - La Mancha es la región más exitosa en materia de renovables", resaltaba Castro.

En este sentido, el directivo de Iberdrola ponía en valor la gran apuesta por la energía verde que se ha hecho en la Comunidad Autónoma. "El 90% de la potencia instalada no emite CO2 ni gas tóxico", explicaba.

Julio Castro, CEO de Iberdrola Renovables

Así, Castro también ha subrayado la implicación de su compañía para lograr este hito: "Iberdrola es el operador más grande en la región." En este punto ha destacado las principales líneas de actuación de la energética en Castilla - La Mancha, los parques eólicos, las plantas fotovoltaicas y las hidráulicas.

En relación a los parques eólicos que Iberdrola tiene a lo largo de la región, el CEO de la compañía ha explicado las últimas actuaciones que está haciendo su compañía en ellas. La hoja de ruta pasa principalmente por el repowering, es decir, la actualización de los parques que cumplen 20 o 25 años.

Con los cambios, que consisten en la sustitución de generadores por otros más grandes para 'coger más viento', se ha conseguido producir hasta un 40% más de energía "del mismo viento manchego", tal y como explicaba Castro.

Además, ha destacado lo pionera que ha sido la comunidad autónoma en este sentido. "Esto sólo lo ha hecho Castilla - La Mancha, sólo lo ha hecho Albacete", destacaba.

En cuanto a las próximas inversiones de la energética, el CEO de Iberdrola Renovables ha destacado tres principales líneas de actuación: el citado repowering, el almacenamiento de energía y la electrificación de la industria.

Sobre el almacenamiento energético, Castro ha sido contundente: "Es fundamental porque permite introducir más renovable en el mismo sistema eléctrico".

"Hay que almacenar el sol del mediodía para tenerlo luego y usarlo durante la tarde. Hay tecnologías prometedoras en este aspecto, como las baterías electroquímicas", señalaba el CEO de Iberdrola. Además, hacía referencia a la reciente instalación de esta tecnología en Olmedilla de Alarcón.

En cuanto a la electrificación de la industria, Castro ha apuntado que "hay que atraer inversiones a la comunidad". Respecto a su propia actuación, ha señalado que desde Iberdrola están "dispuesto a invertir en ella como puente hasta que esta industria tenga su propia vida".

Sobre proyectos concretos de la región, el CEO de Iberdrola Renovables ha repasado la situación de la planta de hidrógeno verde Puertollano o la central nuclear Trillo.

"El caso de Puertollano es un enorme éxito de la primera fase de posicionamiento de la tecnología. Es la planta más grande del mundo de producción de hidrógeno verde. La tecnología funciona pero hay que escalarla, hay que hacerla más grande y más competitiva".

Sobre el parón de la central de Trillo, Castro ha explicado que las plantas tienen que pagar una serie de tasas, que no impuestos, que se establecen en relación a la producción y no a los resultados económicos, por lo que a día de hoy "estaríamos pagando sin recibir dinero a cambio".

Esto se explica por la propia situación del mercado eléctrico. Tras las últimas borrascas, han bajado los precios y se puede sobrevivir sólo con las renovables.