Hosbec y Terra Natura piden una "voz común frente a la demagogia" en plena precampaña electoral

"Tienes que reinventarte cuando has fracasado, y no es el caso". Con esa frase zanjó Fede Fuster, presidente de Hosbec, el debate que daba título a la mesa Turismo y futuro moderada por el redactor de El Español de Alicante, Miquel Hernandis.

Se celebró este martes en el Muelle de Poniente del Puerto de Alicante, dentro del VI Foro Económico de EL ESPAÑOL de Alicante. El turismo, defendió, no necesita un giro de timón, sino "seguir evolucionando, como lo ha hecho durante muchísimos años". Lo calificó de "evolución natural".

Conversación a dos. ¿Debe reinventarse el turismo? Retos y oportunidades de un sector comprometido

Junto a él participó Luis Perea, director general de Terra Natura Benidorm. La mesa la moderó Miquel Hernandis, redactor de EL ESPAÑOL de Alicante. Arrancó con la convocatoria de Pedro Sánchez como telón de fondo y con el sector ya "en modo precampaña total".

En el centro del tiro electoral

Fuster avisó de que, en periodo electoral, "atacar el turismo puede parecer rentable". Puso como ejemplo las medidas que se plantean desde algunos partidos, como el impuesto turístico. Según dijo, se defienden sobre la idea de que no afectan al votante porque el turista "viene de fuera". Aseguró que algunos partidos se lo han trasladado así de forma directa.

Perea coincidió en que no hay que reinventar nada, sino "reenfocar". Defendió medir mejor y compensar las externalidades negativas que algunas actividades turísticas pueden generar en la sociedad. También pidió al sector que ponga en valor "lo que el turismo representa" y que hable con una sola voz "frente a la demagogia". "Hay cosas que tenemos que mejorar, como todos los sectores", admitió.

Vivienda y precariedad

Fuster entró de lleno en el debate de la vivienda. Rechazó que el sector pueda resolverlo con salarios más altos: "Ninguna de nuestras empresas podría permitirse una subida que alcanzara para comprar casa, con los precios disparatados que hay". Pidió atajar "la cuestión de fondo" y no recurrir a "lo facilón" de culpar al sector de pagar poco o de generar empleo precario.

Para desmontar ese relato recurrió a los datos. Según Fuster, el gasto turístico ha crecido un 70 % desde 2019, un récord que atribuyó a la inversión privada en reformas y en producto "de vanguardia". Citó los alojamientos ligados al deporte y a la salud, y atracciones como Terra Natura.

También distinguió entre dos conceptos que, a su juicio, se confunden: "La precariedad no es lo mismo que la estacionalidad". Reconoció que el turístico es un sector "muy estacional", pero recordó que en Alicante se ha reducido "a base de muchísimo esfuerzo, trabajando en invierno, con inversiones e incluso asumiendo pérdidas". Subrayó además el esfuerzo en capital humano, con una presencia de turnos partidos "prácticamente inexistente" en los hoteles. Según dijo, esto se traduce en "una calidad de vida muy alta" para los trabajadores.

Desestacionalizar

Perea aseguró que la desestacionalización "ya la estamos viviendo" y que se nota "en el día a día". Explicó que Terra Natura ha tomado "decisiones empresariales valientes", como abrir el parque acuático de marzo a noviembre. Es, admitió, "una decisión arriesgada". Obliga a contar con la plantilla antes de tiempo y deja una ventana muy corta en invierno para reformas y mantenimiento.

Merece la pena, defendió, porque no ofrecen "un commodity", sino "una experiencia vital con su familia, con sus amigos, en un entorno seguro y agradable". Añadió que el objetivo no es solo democratizar el turismo, sino hacer "turismo con causa", de modo que el visitante "se lleve algún mensaje" sobre responsabilidad social.

Imserso: "El día de la marmota"

Fuster dedicó otro bloque al programa de viajes del Imserso, que calificó de "día de la marmota". "Llevamos muchos años denunciando lo mismo", dijo, y acusó al ministerio de hacer "un copia y pega" de las condiciones cada año, con lo que "nos hemos quedado muy atrás". Esto ocurre, subrayó, pese a que es un programa "maravilloso" para los mayores. Además, según dijo, permitió que establecimientos que antes cerraban en invierno siguieran abiertos y sus trabajadores no tuvieran que ir al paro.

Su argumento central fue la rentabilidad. Según Fuster, por cada euro invertido el Gobierno recupera entre 1,6 y 1,7 euros en ocho meses. "¿Qué negocio te da un 60 % en ocho meses? Hay que ser idiota para no invertir en ese negocio", afirmó. Este año, recordó el moderador, es el que menos hoteles de Benidorm solicitan el programa, mientras que otros destinos sí necesitan ese apoyo.

Políticos que "vienen a por la foto"

Preguntado por si los partidos se acercan al sector en campaña, Fuster respondió que "hay de todo". Hay políticos que "se involucran, les preocupa" y que a veces tienen experiencia en el sector. Pero otros "no llaman nunca" y aparecen cuando llegan las elecciones: "Vienes a buscar la foto antes de las elecciones. Si de verdad te preocupas, de vez en cuando tendríamos alguna interlocución".

Los dos ponentes pusieron como contrapunto la colaboración público-privada que funciona. Perea la defendió con ejemplos de planes de marketing y posicionamiento dirigidos a distintos públicos. Fuster citó la Fundación Visit Benidorm, donde, según dijo, los empresarios aportan más del 50 % del presupuesto "de su bolsillo" y la administración acompaña. "Allá donde hay inversión privada, hay prosperidad", resumió. Mencionó también a Barcelona como otro caso que funciona bien.