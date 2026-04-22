Pérez Llorca, Catalá y Mompó acompañan a Pedro J. en la gala de EL ESPAÑOL DE VALENCIA: todos los asistentes

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó; y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, acompañaron este martes al presidente y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez; y a la vicepresidenta ejecutiva y editora de Magas, Cruz Sánchez Lara, en la celebración del V aniversario de EL ESPAÑOL DE VALENCIA.

En la gala se hizo entrega de los primeros premios EL ESPAÑOL DE VALENCIA. La jornada tuvo además un anuncio especial. El delegado en la Comunitat Valenciana, Dani Valero, comunicó que, en las próximas semanas, tanto EL ESPAÑOL DE VALENCIA como EL ESPAÑOL DE ALICANTE ofrecerán todos sus contenidos tanto en castellano como en valenciano.

El presidente de Air Nostrum e Iryo, Carlos Bertomeu, recibió el galardón por la Trayectoria Empresarial, mientras la CEO de Ascires, Lorena Saus, obtuvo el galardón a la Innovación por la creación del Hospital Ascires en Valencia.

Por su parte, el CEO de la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), Ricardo Martínez, fue agraciado con el premio a la Sostenibilidad, y el maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros, Vicente Julián García, obtuvo el premio a la Promoción Cultural y Social.

También hubo otros representantes del ejecutivo autonómico como la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero; el portavoz y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina; la consellera de Justicia, Nuria Martínez; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; o el comisionado para la reconstrucción tras la dana, Raúl Mérida.

Acompañaron asimismo al presidente del Gobierno valenciano el secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz; la secretaria autonómica de Presidencia, Henar Moliner; el secretario autonómico de Análisis, Estudios y Políticas Públicas, Jacobo Navarro; y la directora general de Comunicación, Belén Ríos.

También el director general de Patrimonio, Tony Woodward; el director general del IVF, Enrique Montes; o el gerente del Consorcio de Museos, Nicolás Bugeda.

Entre los representantes del equipo de gobierno municipal también se encontraba el portavoz, Juan Carlos Caballero; la primera teniente de alcalde y responsable del área de Hacienda, María José Ferrer San Segundo; la concejala de Innovación, Paula Llobet; la de Igualdad, Rocío Gil; y el concejal de Limpieza y Residuos, Carlos Mundina.

También acudieron a la celebración la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles; la concejal del PSPV, Elisa Valía; y los concejales de Vox José Gosálbez, Juanma Badenas y Cecilia Herrero.

Asimismo, participó en la gala el director general de Participación y Acción Vecinal, Julio Aguado Codina.

Como representantes de la oposición, fue al acto el portavoz y diputado autonómico de Compromís, Joan Baldoví, a quien acompañó la coordinadora general de la coalición, Amparo Piquer, y el secretario general de Joves País Valencià, Joan Guanter.

Como representantes también de entidades locales, también participó en la jornada de este martes el alcalde de Almussafes, Toni González; la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado; y la alcaldesa de Xirivella y presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Paqui Bartual.

Mientras que por parte del PSPV, asistieron las diputadas autonómicas Mercedes Caballero y Alicia Andújar.

Tampoco diputados del PP quisieron perderse la cita. Entre otros, la vicepresidenta segunda de Les Corts, Magdalena González de la Red, o el secretario primero del parlamento, Víctor Soler.

Junto a ellos, el portavoz del grupo Popular, Fernando Pastor, y el adjunto, Salvador Aguilella. Estuvieron acompañados de los diputados Alejo Font de Mora, José Forés, Andrea Gigante, Domingo Giner, Carmen Martínez Clemor, Mar Galcerán, Wenceslao Alós y Lucía Peral.

Empresa

Además de los cuatro premiados, la empresa valenciana también estuvo representada por el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata; la consejera delegada de Nealis, Myriam Gimeno; el CEO de Talentum, Francisco Larrey; la responsable de Comunicación de Mercadona, Alejandra Joanes; o el director de Relaciones Externas de Consum, Javier Quiles; así como la ejecutiva de Comunicación Corporativa, Teresa Bayarri.

Del ámbito judicial acudieron el magistrado Miguel Ángel Casañ y abogados como José Domingo Monforte y Jorge Carbó.