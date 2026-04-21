Pedro J. Ramírez: "Cuando se habla de la vía para la concordia, el copyright ya estaba en Valencia"

El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha afirmado este martes en el V aniversario del periódico en Valencia que cuando se habla "de la vía andaluza para la concordia" el copyright "ya estaba en la Comunitat Valenciana". "El discurso que llega a la sociedad es del diálogo, la cooperación y la empatía", ha destacado.

En una alocución durante el evento celebrado en el Palacio de Congresos en la que ha reivindicado en varias ocasiones la "centralidad" política, ha hecho un repaso a algunos de los grandes acontecimientos que se han producido en el último lustro: la pandemia covid, el cambio político en 2023 en la Generalitat o la dana.

"El periódico nunca pudo imaginar", ha dicho, esta tragedia que arrasó la provincia de Valencia en octubre de 2024. "Enseguida nos tocó en el corazón. Nos empeñamos en que lo antes posible contribuyéramos al diagnóstico y a la reconstrucción. Ese diciembre hicimos el primer evento de estamentos muy diversos de la sociedad para analizar lo que pasó y cómo podíamos salir de esta", ha remarcado.

"Hemos tenido ya 4 foros dedicados a hacer el seguimiento de los planes de reconstrucción. Y podéis estar orgullosos de la solidaridad en el seno de la sociedad y en el empeño de sobreponerse de aquellos que dieron el doble de pasos adelante que los que dieron pasos atrás", ha añadido.

En aquel momento, ha recordado, dijo algo: "Sería obsceno que se hablara de cualquier financiación singular que no fuera la valenciana". Pasado este tiempo, ha hecho hincapié en lo mismo. "Es obsceno que se esté hablando de cualquier financiación singular mientras no se supere la reconstrucción", ha indicado.

Pedro J. Ramírez ha incidido en que todas las administraciones tenían que cumplir con una prioridad tras la dana. "Lamentablemente, los vientos de la polarización o la falta de visión de los que tenían que gobernar para todos han sobrepasado esa necesidad". ha comentado.

Después de la tragedia, ha proseguido, "ya se han asumido responsabilidades políticas, mientras la justicia lleva sus ritmos y tomará decisiones".

"El recuerdo y la esperanza"

"Un escritor ilustre como Vicente Blasco Ibáñez decía que tenemos dos grandes atributos: uno el olvido y otro la esperanza. Yo quiero disentir. Tenemos dos grandes instrumentos: el recuerdo y la esperanza". ha afirmado.

"Desde el recuerdo que siempre va a tener un elemento de homenaje a las víctimas de la dana, desde el recuerdo de todo lo que la Comunidad Valenciana ha representado en este último medio siglo, desde el valor de las nuevas generaciones, construyamos la esperanza", ha añadido.

El director de EL ESPAÑOL ha señalado que no es que esté "apostando por la Comunitat Valenciana y la ciudad de Valencia". "Ambas llevan mucho tiempo apostando por mí, por lo que yo he representado y por los proyectos que hemos ido construyendo. Siempre hemos tenido más lectores en la Comunitat que en ningún otro lugar de España salvo la Comunidad de Madrid", ha apuntado.

"Se ha producido una sintonía especial entre nuestros planteamientos de una democracia socialmente avanzada, profundamente liberal, arraigada en los valores constitucionales, basada en la defensa de la libertad en todos los ámbitos y en la trascendencia del emprendimiento. Siempre habéis representado esa base de lectores que se necesita para desarrollar un proyecto intelectual que es en definitiva un periódico", ha reflexionado.