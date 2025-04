El Roig Arena, "una inversión de Juan Roig para la sociedad que tiene que ser sostenible desde su apertura"

La recta final de este 'Wake Up, Spain!' ha estado marcada por conversaciones de alto nivel, entre las cuales cabe mencionar la que ha protagonizado Víctor Sendra, director general Roig Arena, el espacio deportivo y de ocio que se está acabando de construir en Valencia.

El directivo ha incidido en la idea de que "Roig Arena es una inversión de Juan Roig para España, la Comunidad Valenciana y Valencia, que deberá ser sostenible desde su apertura", marcando así la hoja de ruta que debe seguir este espacio multiusos.

Una hoja de ruta que ya afronta su fase decisiva. "Día que pasa, día que es más realidad. Estamos en la fase final de construcción, está ya la obra muy avanzada y estamos en el momento de solapamiento entre el final de las obras y la entrada del equipo de gestión", explica Sendra.

17. Conversación con Víctor Sendra, director general de Roig Arena

Este recinto estará ya operativo en septiembre de este año, con el arranque de la temporada del Valencia Basket, aunque Sendra destacó que también está ya operativo el parking ya construido y en desarrollo un parque que forma parte del "proyecto ciudad" del arena.

Cabe recordar que el aforo del recinto será "adaptable". "Jugamos con varias posibilidades, desde las 20.000 personas en conciertos a los 15.600 en eventos deportivos, pero lo fundamental es destacar que todo es adaptable, porque también tenemos configuraciones para hacer eventos de hasta 700 personas o 2.000 personas en conciertos de menor formato. El impacto anual que se calcula es de "aproximadamente 10 millones de euros al año".

Para el primer año, ha destacado Sendra, ya hay previstos 50 eventos. "Y, aunque suene a tópico, nosotros no podemos destacar ningún evento porque tienen que ser todos importantes. Claro que va a tener impacto la fase final de la Copa del Rey durante dos años o la celebración de la gala de los premios de Los40, pero nuestro compromiso es que todos los eventos sean importantes", resumió.

La gastronomía también va a ser importante, con cadenas de prestigio como Hundred o chefs como Miguel Martí.

También va a ser clave el trabajo que va a tener que hacer Roig Arena para atraer las grandes giras musicales. "Lo principal es que el recinto esté bien y eso depende de que hayamos hecho un buen trabajo constructivo y de gestión. Después hay que dar tiempo a que esta serie de giras vean que el mercado valenciano es atractivo. Y también es importante que las condiciones sean importantes para todos los actores", argumenta Sendra.

Preguntado por posibles molestias acústicas para los vecinos -el recinto está dentro de la ciudad-, Sendra ha destacado que "nosotros abordamos dos vertientes, una es la parte constructiva, con ingenierías muy potentes para que la acústica interna sea la buena y que minimice el impacto exterior; y una segunda que es la de los medios mentales, con un espíritu de convivencia y de intentar ser querido por el entorno y eso depende de la gestión que hagamos".

En resumen, "no somos más listos, sino que tenemos la suerte de partir de cero porque cuando un estadio está construido es más difícil adaptarlo".

Sobre la posibilidad de albergar grandes eventos empresariales, Sendra es cauto y admite que "a lo que aspiramos, más que a un evento concreto, es a que tengamos actividad los 365 días y que la empresarial sea importante, porque venimos a sumar".

Por último, sobre la tecnología, el directivo de Roig Arena remarca que "si no la tienes en cuenta, no sirve para nada el recinto; la tecnología es el cerebro que lo mueve todo y no sólo es una parte visual, sino que tiene que estar al servicio de los usuarios y promotores: la tecnología tiene que tener una función, tanto para la experiencia del visitante como para nuestros partners y tiene que estar integrada y muy bien securizada".

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 4 de abril. Bajo el título 'Los desafíos de España ante el nuevo orden mundial', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES y se celebrará en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre 'Los desafíos de España ante el nuevo orden mundial'. Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.