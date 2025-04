Pedro Rollán: "España debe recuperar consensos y pactos de Estado para tener un papel protagonista en el mundo"

El presidente del Senado, Pedro Rollán, este viernes durante la clausura del Foro Económico Español Wake Up, Spain! Cristina Villarino

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha afirmado este viernes que "España está obligada a tener un papel protagonista en el nuevo orden mundial, debe recuperar el protagonismo y la influencia que alcanzó hace décadas".

Y para ello, ha considerado necesario recuperar "los grandes acuerdos, los pactos de Estado, los consensos, la palabra y el diálogo", que contribuyeron a configurar un proceso de transición hacia la democracia que está considerado como modélico en todo el mundo.

Pedro Rollán ha pronunciado estas palabras en la clausura de la V edición del Foro Económico Español Wake Up, Spain!, por la que han desfilado durante los últimos cinco días los responsables de las mayores empresas españolas, así como los representantes de las instituciones europeas y españolas.

Los aranceles anunciados por la Administración Trump, que pueden lastrar el comercio internacional, el rearme de Europa frente a la amenaza del régimen de Putin, las transformaciones tecnológicas y la necesidad de prorrogar la vida de las centrales nucleares en España son algunas de las cuestiones que se han debatido durante estas cinco jornadas.

"Vivimos un mundo volátil y cambiante, cada vez más", ha constatado el presidente del Senado en su discurso de clausura, "tras las últimas elecciones de EEUU, el cambio se ha acelerado y nos encaminamos a un nuevo orden mundial, con nuevos principios y valores, donde intenta predominar la ley del más fuerte, pero no necesariamente la más justa".

Pese a las amenazas que se ciernen sobre el futuro, ha añadido Rollán, "España está preparada para adaptarse a estos desafíos y tiene potencial para liderarlos en algunos casos".

Gracias, en buena medida, a que cuenta con "empresas punteras y avanzadas, gran parte de las cuales son referentes nacionales e internacionales, voces autorizadas que han nacido desde el emprendimiento español. Su voz es escuchada en el mundo entero".

Compañías que, ha recordado, hoy ejecutan grandes infraestructuras en todo el mundo, desde aeropuertos a autovías, hospitales, proyectos de medicinas y centros de datos.

"Son el motor que impulsa el crecimiento de la economía española, con capacidad para innovar y adaptarse a los cambios en los mercados", ha indicado el presidente del Senado.

"Pertenecemos a un gran país, uno de los más importantes del mundo, debemos sentirnos orgullosos de ello", ha indicado Rollán, "tenemos al alcance de la mano un futuro brillante".

También ha evocado la labor que realizaron la sociedad civil y los representantes de las instituciones para llevar a cabo hace casi medio siglo "una Transición ejemplar de la dictadura a la democracia", que ha sido referente para muchos países.

"Nos otorgamos una Carta Magna que ha traído las mayores cotas de progreso como nunca antes habíamos conocido, y que también constituye un ejemplo para muchos países que quieren transitar por el camino a una democracia plena", ha añadido.

El presidente del Senado ha recordado las palabras que el Rey Felipe VI pronunció el lunes, durante la inauguración de esta quinta edición del Foro Económico Español Wake Up, Spain!: "No permitamos que el mundo del derecho, los principios y valores sea el mundo de ayer".

Esta cita se celebra en un año que une tres efemérides, según ha destacado Pedro Rollán: la quinta edición del foro Wake Up, Spain!, el décimo aniversario del nacimiento del diario EL ESPAÑOL y los primeros 45 años de Pedro J. Ramírez como director de periódicos y fundador de algunas de las cabeceras de mayor éxito de la prensa española.

El diario EL ESPAÑOL, ha señalado Rollán, práctica desde hace una década "un periodismo independiente, libre, contrastado y de calidad, necesario en una democracia plena", algo que se ha visto corroborado por los lectores con 19 meses consecutivos como líder en audiencia de todos los medios digitales españoles.

El presidente del Senado ha concluido su discurso con una llamada a la acción: "España debe desempeñar un papel preponderante en la Unión Europea, en Latinoamérica y en el mundo".

Para ello, ha señalado, "debemos trabajar juntos, aportando lo mejor de cada uno de nosotros, debemos seguir construyendo oportunidades para que cada proyecto pueda desarrollarse y crecer".

"Rompamos los muros que algunos quieren construir", ha agregado, "compartamos experiencias. Volvamos a los grandes acuerdos, pactos de Estado, consensos, a la palabra y el diálogo, para tener posición fuerte y robusta como país".

"En este devenir no sólo están en juego nuestros derechos y libertades, también el futuro de nuestros hijos", ha constatado el presidente de la Cámara Alta. "Escuchar las opiniones compartidas en Wake Up, Spain! no es sólo inspirador, también ilustrativo y nos indica el buen camino a seguir".