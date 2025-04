El líder de CCOO pide un pacto de PSOE y PP para aprobar los Presupuestos en el Congreso y en las CCAA sin contar con Vox

Unai Sordo, secretario general de CCOO, en el V foro económico Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores. Cristina Villarino, EL ESPAÑOL.

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), el principal sindicato de España, ha abogado en el V foro económico Wake Up, Spain! organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, por que los principales partidos políticos de nuestro país llegen a "un pacto de Estado" para sacar adelante los Presupuestos Generales y aprobar todas las cuentas públicas para este año tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas. Eso sí, dejando fuera a formaciones como Vox.

"Yo entiendo la incertidumbre que tiene el Gobierno de que los Presupuestos no salgan adelante en el Parlamento o lo arduo que es negociar con algunas formaciones políticas. Pero, desde nuestro punto de vista, el Gobierno tendría que presentar un proyecto de Presupuestos", ha señalado Unai Sordo.

Al sindicalista le preocupa igualmente que en algunas Comunidades se estén aprobando Presupuestos a cambio de reformular y poner en duda el modelo verde europeo, porque "eso avala la política trumpista", en una referencia velada hacia Vox.

De ahí que, "en un momento en el que vamos a pedir a la UE que haga un gran fondo europeo que se nutra de los aranceles que vamos a poner a EEUU, no es compatible con abanderarlo desde un bloqueo de los Presupuestos en nuestro país". Por tanto, considera el líder de CCOO, "sería adecuado facilitar la aprobación de todas las cuentas públicas para este año", en un mensaje dirigido esta vez a PSOE, PP y resto de formaciones, a excepción de Vox.

Ante la guerra arancelaria abierta por la Administración Trump en EEUU frente a numerosos socios comerciales, Sordo ha valorado positivamente el plan de choque español anunciado por Pedro Sánchez y consistente en un paquete de ayudas valorado en 14.100 millones de euros. Con todo, ha recordado que la respuesta definitiva y amplia "hay que escalarla a Europa".

"No es un buen escenario. Es una estrategia económica de la Administración Trump que no tiene que ver sólo con la guerra comercial, sino con la hegemonía política de EEUU en el mundo, que va en consonancia con un declive de la democracia americana, y veremos si no termina en autocracia". Más concretamente, ha puntualizado, "es un intento de EEUU de reapropiar parte de la inversión productiva e industrial que, con la globalización que ellos mismo fomentaron, se fue a otras partes del mundo".

Por último, la primera figura de CCOO ha evitado pronunciarse sobre la guerra que mantienen Antonio Garamendi desde CEOE y Gerardo Cuerva desde Cepyme. Pero sí ha mencionado al respecto que "es bueno que tengamos organizaciones empresariales fiables, que sean interlocutores válidos" y que esa interlocución y funcionamiento se dé "con estabilidad" en las patronales.