Datos de valor, barreras culturales y definición de objetivos: los retos para aterrizar casos reales de IA

La inteligencia artificial es la gran tecnología del momento y Wake Up, Spain! ha querido contribuir con representantes empresariales y líderes de primer nivel al reto que supone su aplicación real, justo en un momento de redefinición de los actores protagonistas en la geopolítica tecnológica a escala global, que abre grandes oportunidades de negocio en áreas como la defensa.

En la conversación han participado líderes empresariales de primer nivel. En concreto, Félix Gil, CEO de Integra Tecnología; Ibo Sanz, director global de Estrategia de Innovación de LLYC; Isidoro Gutiérrez, chief Business Transformation officer del Grupo Oesía; Alberto García Arrieta, managing director responsable de Inteligencia Artificial y Data de Accenture; Miguel Ángel Ariza, Managing Director Iberia & South LATAM de VASS y Miguel Iza, socio de Data e IA de IBM Consulting.

Pasar de la prueba de concepto de proyectos de IA a los casos de uso reales, que estos aterricen en el mercado y, por último, consigan una economía más competitiva, requiere de un profundo proceso de transformación en el seno de las empresas que no está exenta de grandes retos.

10. Mesa redonda: inteligencia artificial y su aplicación real

Nutrir a la IA de datos estructurados, salvar las barreras culturales, adaptar estos procesos a las regulaciones en cada país son desafíos en los que el mundo corporativo está volcado desde que irrumpió la última ola de la inteligencia artificial, centrada en la IA generativa.

Durante su intervención, Félix Gil, CEO de Integra Tecnología, ha puesto sobre la mesa el cambio a nivel interno que esta realidad ha traído a las organizaciones empresariales. "En el mundo tecnología, se hacían procesos de arriba abajo, y estos de la aplicación de la IA se harán de abajo a arriba".

"La inteligencia artificial se aplicará a todos los puestos de trabajo de todas las áreas de todas las empresas del mundo", ha añadido. Y ha defendido cómo este cambio está conllevando un aumento de la productividad gracias a la automatización de procesos donde el salto con los agente de IA es "enorme".

Por su parte, Miguel Ángel Ariza, Managing Director Iberia & South LATAM de VASS, ha incidido en la necesidad de "no tener silos de información dispersos, disponer de un gobierno del dato, la hiperpersonalización".

El representante de VASS, compañía fuerte en el gobierno de la IA, aporta su conocimiento en "formar a los equipos, con un manejo seguro, con respeto de la ética y homogeneizando a todos los equipos para que definan casos de uso que sean eficientes y lleguen al final del proceso de forma homogénea".

Isidoro Gutiérrez, chef Business Transformation ofrecer del Grupo Oesía, ha señalado la importancia de que las empresas puedan nutrir a la IA de "datos estructurados", una de las claves para cubrir el camino que hay desde la prueba de concepto a los casos de uso reales.

Y ha evidenciado la necesidad de que se marquen objetivos para que las inversiones en implementación de la IA aseguren el retorno. "Con los copilotos, con nuestro suministrador Microsoft, mucha gente accede a estas herramientas, pero hay que dar el siguiente salto y disponer de aplicaciones que evolucionan al core del negocio para asegurar el retorno".

Los participantes han señalado al dato como la primera barrera que las empresas afrontan en la implementación de la IA para lograr una verdadera productividad.

"La principal es el dato, pero no porque no esté disponible o en la forma en que lo pueda consumir la IA, sino porque simplemente, el 80% de los datos no están disponibles para IA", pese al avance que se ha hecho en los últimos años en sectores como el retail y el sistema financiero. Así lo ha argumentado en la mesa redonda Alberto García Arrieta, managing director responsable de Inteligencia Artificial y Data de Accenture.

La falta de objetivos: punto de arranque y destino

En estos procesos transformadores en marcha, el departamento de clientes se convierte en una pieza angular. "En el entrenamiento de los modelos hay que tener una participación muy alta del departamento del cliente, que vaya de la mano del departamento de IT", ha precisado Ibo Sanz, director global de Estrategia de Innovación de LLYC.

Y ha añadido la falta de objetivos a las barreras con las que lidian las empresas en la IA. "Nos debemos a los clientes, y lo más importante es entender sus objetivos, en qué se quieren enfocar y, de ahí, ayudarles a construir los casos de uso para las personas que han de entrenar esos copilotos de IA".

Participantes de la mesa 'Productividad y su aplicación real'.

Saber en qué punto se está y hacia dónde se quiere evolucionar. Este es el principal consejo aportado por Miguel Iza, socio de Data e IA de IBM Consulting, durante su participación en la mesa redonda.

"La empresa ha de tener claro su punto de partida, para no construir una tecnología que tiene costes elevados y que, de otra manera, no facilitará el retorno de la inversión, algo crítico para la compañías en la actualidad, al tiempo que transforman el core de negocio".

En el reto cultural que afrontan las compañías, ha añadido, "hay que fortalecer mucho la capa de consumo; es la única forma de que, a nivel corporativo, se pueda abrazar este tecnología para transformar los procesos core de las compañías".

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra esta semana hasta el viernes 4 de abril. Bajo el título 'Los desafíos de España ante el nuevo orden mundial', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES y se celebrará en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre 'Los desafíos de España ante el nuevo orden mundial'. Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.