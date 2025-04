Just Eat pide a las instituciones que se cumpla la 'ley rider' porque no hacerlo genera “competencia desleal”

Íñigo Barea, director general de Just Eat España. Sara Fernández EE

Just Eat exige “que las instituciones aseguren que las leyes se cumplen”. También la conocida como ley rider, legislación que regula el trabajo de las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales, especialmente aquellos relacionados con el reparto a domicilio. No hacerlo, asegura Íñigo Barea, director general de la compañía en España, “genera competencia desleal”.

Así lo ha considerado durante el V Foro Económico Español Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores. En su intervención, ha destacado que “el sistema judicial español es lento” y que Just Eat, que sí que cumple con la normativa, no puede “estar esperando y mientras tanto competir en condiciones de competencia desleal”.

Barea ha querido “explicar de dónde venimos”. Antes de la ley rider “tenemos un documento que es el Estatuto de los trabajadores. Ahí se dice qué es un empleado por cuenta ajena y qué no lo es”. Pese a las diferentes modificaciones que en los últimos años ha sufrido dicho texto, “ha habido un consenso explícito de los distintos gobiernos sobre qué es un trabajador”.

6. Conversación con Íñigo Barea, director general de Just Eat España

“Con el Estatuto de los trabajadores y con ese consenso, el sector entró en conflicto sobre qué tratamiento había que dar en los trabajadores”, ha recordado. Tanto que los casos llegaron al Tribunal Supremo en 2020.

Ese mismo año, y también en 2021, dos sentencias del Tribunal Supremo “dicen que la relación debe ser laboral”. “Que la relación entre un trabajador y una plataforma de reparto a domicilio, por la casuística que se da, es de empleo”, ha reiterado el director general de Just Eat en España.

En su opinión, la ley rider -“que tuvo el consenso tanto de sindicados como de la CEOE, que es la entidad que representa a las empresas”- es una ley que “vino a facilitar el futuro”, porque en el pasado, tanto el Estatuto de los trabajadores como el Tribunal Supremo, habían dejado claro que “había que contratar”.

Desde la aprobación de la ley rider en 2021, “no hemos parado de ver inspecciones, multas, juicios... Ha habido de todo en estos cuatro años. Nosotros lo hemos mirado con incredulidad por ver que el sector todavía no se ha adaptado. Cuatro años después seguimos con broncas”, ha considerado.

Por todo ello, cree que “a la ley le ha faltado los mecanismos de sanciones para hacerse cumplir”. Y no cumplir con la ley “es una lealtad al Estado de derecho”. Así, considera que Just Eat ha estado “trabajando en competencia desleal”.

“Mientras unos cumplíamos la ley, veíamos que otros actores no lo hacían. Creo que la reflexión es que la ley rider venía con un histórico bastante sólido, con sentencias del Supremo y un consenso con la CEOE, pero le ha faltado los mecanismos para asegurar su cumplimiento en tiempo y forma”, ha indicado.

Los 'riders'

Según ha explicado Barea, en estos años Just Eat ha estado trabajando y dialogando con los repartidores, los conocidos como riders, para “escuchar sus necesidades”. En 2021 firmaron el primer convenio de empresa del sector que acaban de renovar con los sindicatos.

“Las tensiones se resuelven hablando y buscando un equilibrio entre las necesidades de los repartidores y la empresa”, ha asegurado al tiempo que ha subrayado la importancia que tiene la consideración de trabajador.

“Gracias a ello pueden pedir una hipoteca, si cae enfermo tendrá una baja. Si son madres o padres tendrán una baja. Sin repartidores el sector no tiene sentido, no funcionaria. Debemos un enorme respeto a los repartidores y debemos estar ahí para escucharles”, ha insistido.