El exjefe del CNI: "Invertir en defensa no es ir al súper con un carrito, debemos tener un plan para saber en qué gastar"

El exjefe del CNI, Félix Sanz Roldán, en su intervención en Wake Up Spain 2025. Sara Fernández

El complejo y amenazante panorama geopolítico mundial está provocando que Europa encienda todas sus alarmas. Riesgos geopolíticos como la rivalidad entre EE.UU. y China o el resurgir de Rusia como potencia desafiante han propiciado el despertar del Viejo Continente.

Tras un prolongado letargo, la UE ha puesto el foco en el esencial debate del rearme, en invertir en la industria de defensa para no tener que depender de potencias con intereses muy distintos a los nuestros.

Las Fuerzas Armadas llevan más de 15 años arrastrando la falta de inversión en defensa, y de la mejora de sus capacidades dependerá que nuestro país se convierta en un buen aliado para Occidente. Sobre ello han debatido y reflexionado algunas de las principales mentes del sector de la defensa en la quinta edición del foro 'Wake up, Spain!', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

13. Mesa redonda: España, un buen aliado para Occidente

En la mesa han participado Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano, Luis Furnells, presidente ejecutivo del Grupo Oesía, y Félix Sanz Roldán, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

Este último ha destacado la importancia de tener un plan para saber a qué destinar el dinero que se proporcionará a las Fuerzas Armadas para mejorar sus capacidades. "Viene muy bien saber que cuentas con más dinero. Lo que tenemos que hacer es saber cómo gastarlo".

Quien estuviera al frente durante casi 10 años los servicios de inteligencia ha empleado una gráfica metáfora para ilustrar cómo debe ser este proceso para perfeccionar nuestros ejércitos. "No es ir al supermercado con un carrito para decir, me compro este tanque o este misil. Con la tranquilidad que da saber que tenemos dinero, hay que diseñar un concepto estratégico para saber qué queremos hacer. A continuación, crear un instrumento para implantar esa idea estratégica. Y después dotarle de lo que necesita para ser eficaz. Y generar una industria que sepa darte lo que necesitas".

Todos ellos han insistido en que España debe tener una estrategia para saber en qué poner el dinero que servirá para incrementar las capacidades de las Fuerzas Armadas.

Luis Furnells, presidente ejecutivo del Grupo Oesía ha reivindicado el papel de las empresas tecnológicas en este desafío. "Hay que invertir, decidir y apostar por tecnologías disruptivas. Somos una compañía que sirve a Defensa y a programas internacionales. Lo hacemos con acuerdos con empresas como Indra, Navantia o Airbus. La tecnología española tiene que ser en estos momentos una carta que poner encima de la mesa para llevarnos de esos grandes proyectos una posición relevante".

De izquierda a derecha: Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI y exJEMAD, Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española; Fernando Pastor, corresponsal económico de EL ESPAÑOL-Invertia; Luis Furnells, presidente ejecutivo del Grupo Oesía y José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano. Sara Fernández

Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, añadía la necesidad de "plasmar las estrategias en programas. El espacio por su carácter dual y global, es un elemento fundamental para la ejecución de cualquier política, incluida la política de Defensa".

Como ha apreciado José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano, la clave está en la interoperabilidad, que es la palabra más repetida este año en las Fuerzas Armadas. Es decir, que las fuerzas de los distintos países limen sus diferencias, y puedan trabajar como una sola potencia en cualquier situación de conflicto.

"Europa invierte 240.000 millones al año en industria de defensa. El problema es que eso a Europa no le permite tener una interoperabilidad de sus ejércitos. Si no hacemos nada, ese gasto no contribuirá a dotarnos de una autonomía estratégica. Nuestra escala hoy te hace pensar que concentrarse en proyectos que mejoren la interoperabilidad es una opción mejor", ha advertido.

Coincidía con él Sanz Roldán: "Las diferentes Fuerzas Armadas de Europa son muy buenas, pero no están integradas. Y todo lo demás viene de ahí. Esta cuestión es la que nos puede llevar a tener un instrumento verdaderamente eficaz".

Las guerras del futuro

Otra de las amenazas que enfrenta España en los últimos años tiene que ver con los desafíos en ciberseguridad y guerra híbrida. Y esto, aunque ha costado, es una prioridad ya para la ciudadanía, como han apuntado en la mesa redonda. "Disuasión es tecnología. Es especialmente importante ahora mismo porque la defensa es la preocupación más importante del ciudadano medio. Aquí los programas de tecnología son fundamentales", ha apuntado Juan Carlos Cortés.

"Durante mucho tiempo tuvimos el problema de constituir el ejército posible. Ahora podremos constituir el medio necesario para establecer nuestra propia geoestrategia", auguraba el exdirector del CNI.

Las amenazas a las que Europa se enfrenta subrayan la necesidad de una política exterior europea y de defensa efectiva, sólida y unívoca. Esta es la verdadera asignatura pendiente de una UE debilitada por la fragmentación interna para alcanzar una capacidad de seguridad mayor. Y es la conclusión a la que todos los ponentes han llegado durante la media hora en la que se han sentado a reflexionar algunas de las principales personalidades del sector.

Por último, las guerras del futuro. José Juan Ruiz señaló como prioritaria la inversión en computación cuántica. "Es inversión en tecnología, conocimiento... No solo debe invertirse en cañones y tanques". Furnells coincidía con su compañero de mesa

Ahí, Félix Sanz Roldán vaticinaba una máxima que ya se está interiorizando en las Fuerzas Armadas y en los servicios de inteligencia: la importancia de la Inteligencia Artificial. "Sería de locos tener una tecnología en tu mano y no utilizarla. La ciberseguridad va a ser fundamental desde ya. El mundo va a mucha velocidad y tenemos que adaptarnos a ella, porque la guerra se producirá en muchos espacios a la vez".