Entrecanales (Acciona) reclama "seguridad y estabilidad regulatoria" para atraer a inversores extranjeros

José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de Acciona, durante su intervención en la primera jornada del Wake Up, Spain 2025! 'Los desafíos de España ante el nuevo orden mundial'. Sara Fernández E.E.

José Manuel Entrecanales, presidente y consejero delegado de Acciona, ha incidido este lunes en la necesidad de que los países garanticen la "estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica" para poder atraer a los inversores extranjeros en un entorno de competencia entre economías para atraer capital.

Durante su intervención en el V Foro Económico Español Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, Entrecanales ha remarcado que las economías con estabilidad jurídica e independencia judicial son "mucho más eficientes" que los países que no la tienen y "funcionan mejor a la hora de atraer capital". "Es un círculo virtuoso", ha incidido.

En este sentido, el directivo ha parafraseado unas palabras de Christopher Luxon, primer ministro de Nueva Zelanda, para afirmar que los inversores internacionales ahora mismo "no necesitan a los países, pero todos los países, en cambio, necesitamos inversores internacionales".

6. Conversación con José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de Acciona

"Con lo cual, seamos muy cuidadosos en poner los criterios básicos, uno de ellos la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica, a su disposición", ha remarcado el presidente y consejero delegado de Acciona, quien ha puesto como ejemplo el caso de Argentina.

Por otro lado, Entrecanales también ha aludido a los movimientos anticlimáticos que han surgido recientemente y ha incidido en que la discusión no es si hay o no cambio climático, sino la condición antropogénica del mismo, es decir, si la descarbonización es una condición sine qua non para mitigarlo.

Y además ha agregado que el porcentaje de la comunidad científica que lo discute es "muy pequeño", el 1%-2%. "Evidentemente, no tenemos tiempo para retrasar y para ralentizar el proceso de descarbonización", ha incidido el presidente de Acciona.

En este sentido, ha detallado que la adaptación y la resiliencia al cambio climático son dos condiciones "absolutamente necesarias", tal y como se ha visto recientemente con eventos como la dana que tuvo lugar en octubre en el Levante. "Que eso requiere un tratamiento ad hoc y concreto es indiscutible", ha agregado.

Descarbonización

Respecto a la descarbonización, ha agregado que el debate estar en si debemos ir transicionando de un sistema eléctrico fundamentalmente fósil a uno no emisor o renovable. A este respecto, ha recordado que de los 196 países de Naciones Unidas, 193, incluido España, no tienen recursos fósiles.

En este contexto, ha remarcado que los recursos renovables son recursos autóctonos "muchísimos más eficientes desde todos los puntos de vista, incluso el económico", para generar electricidad. Algo especialmente relevante ahora que uno de los grandes debates que existen es cómo se va a suministrar la creciente demanda eléctrica.

"La única manera que contamos para un suministro rápido, un aumento rápido de la capacidad instalada, son las energías renovables. Es lo más barato", ha asegurado el presidente de Acciona.

De hecho, ha puesto de ejemplo el caso de la planta desaladora que la empresa está construyendo en Abu Dhabi. Esta instalación va a tener suministro eléctrico 24-7 a precios competitivos con energías renovables, fotovoltaica y eólica. En concreto, menos de 70 megavatios hora, "un precio equiparable a cualquier otro sistema convencional de generación eléctrica", ha agregado.