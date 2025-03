El comisario de Defensa Kubilius y Feijóo, en el 'Wake Up, Spain!' del papel de España en el nuevo orden mundial

'Wake Up, Spain! 2025' sigue sumando adeptos a 48 horas de su inauguración. El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, y el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también estarán en la V edición del 'Davos español'.

Será un foro dedicado a Los desafíos de España ante el nuevo orden mundial, en un contexto en el que la Defensa juega un papel destacado. De ahí que la presencia de Kubilius sea todavía más importante si cabe.

El comisario participará en la sesión inaugural este lunes 31 de marzo, justo antes de las palabras del rey Felipe VI, dando comienzo a los cinco días de debates que habrá por delante.

Kubilius ha sido dos veces primer ministro de Lituania. Primero, en 1999. Luego, en 2008. En los tiempos que corren no es una persona que se ande con rodeos. Cree que Europa debe reforzar su músculo militar ante la amenaza que representa Rusia, con o sin el respaldo de Washington.

En su primer discurso como comisario, dejó claro que el gasto europeo en defensa debe dispararse. Entonces propuso un sistema de defensa aérea con un coste de medio billón de euros y una red de protección terrestre en el este que requerirá inyecciones multimillonarias.

Hace unas semanas respaldó el plan de los 800.000 millones que permitirá a los Estados endeudarse para reforzar sus ejércitos sin que las reglas fiscales sean un estorbo.

Su misión será asegurar que el dinero fluya hacia la industria militar y que los obstáculos burocráticos no ralenticen el rearme del continente. Porque, según Kubilius, Europa no debe hacerlo para contentar a la Casa Blanca, sino porque la presión del Kremlin no deja alternativa.

De hecho, Kubilius no es un recién llegado al pulso con Moscú. En 1990, cuando Lituania desafió al coloso soviético y proclamó su independencia, estaba en primera línea como secretario ejecutivo del movimiento Sajudis. De formación científica, con un título en física, cambió las ecuaciones por la política en un momento en que su país se jugaba el futuro. Y desde entonces, nunca ha esquivado el choque con el Kremlin.

En el Parlamento Europeo, al que llegó en 2019, ha consolidado su imagen de halcón: aboga por sanciones más severas y por que los 210.000 millones de euros rusos congelados en Europa no sean solo un arma disuasoria, sino un botín incautado para reconstruir y proteger a Ucrania.

Ahora, en este lunes, tendremos ocasión de escuchar sus palabras en 'Wake Up, Spain!' para conocer de primera mano cuáles son sus ideas sobre los cambios que tenemos por delante.

De izda. a dcha. Gortázar, Botín, Maceiras, Imaz, Entrecanales, Huertas, Oliu, Garijo, Simón, Gortázar, Reynés, Ruiz Tagle, Bogas, Garralda, Oblanca y Saura.

Kubilius será uno más de los 150 ponentes que participarán en la V edición del 'Davos español', y al que también se ha incorporado el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Intervendrá el próximo jueves, y será momento de escuchar sus ideas en torno a la Defensa y la Economía españolas.

Este 'Wake Up, Spain!' será muy especial, pues coincide también con el año en el que este diario cumple su décimo aniversario.

Entre los participantes estarán Carlos Torres, presidente del BBVA; Josep Oliu, presidente del Sabadell, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, o Ana Botín, presidenta del Santander.

También José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de Acciona; Antonio Huertas, presidente de Mapfre; Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex; Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, o Ángel Simón, CEO de CriteriaCaixa, han confirmado su asistencia al evento.

Una amplia representación de la sociedad española para analizar la economía de nuestro país y aportar, de forma desinteresada y apartidista, ideas para potenciar el crecimiento sostenido y sostenible de la economía del país.

Unos debates en los que van a participar también Francisco Reynés, presidente y CEO de Naturgy; José Bogas, CEO de Endesa; Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España; Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña; Belén Garijo, CEO de Merck, y Pedro Saura, presidente de Correos.

La V edición de 'Wake Up, Spain!' tendrá también una amplia representación institucional. Entre ellos, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.

De izda. a dcha. Pedro Rollán, Díaz Ayuso, Moreno Bonilla, García Page, Martínez Almeida, López Miras, Fernández Mañueco, Azcón, Capellán, Gallardo, Pérez y Chueca.

Junto a Ayuso y Page, también participarán Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía; Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia; Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León; Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, y Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja. En la clausura participará el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Además de los presidentes regionales, en el Davos español estarán el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. También participará en la cita José de la Uz, alcalde de Las Rozas y presidente de Las Rozas Innova y de la Red Española de Ciudades Inteligentes.

La intervención de Felipe VI en Wake Up, Spain! estará seguida de una mesa de análisis en la que se dialogará sobre Los desafíos de España ante el nuevo orden mundial. En ella debatirán Federico Linares, presidente de EY; Belén Garijo, CEO de Merck; Luis Furnells, presidente del Grupo Oesía; Paco Salcedo, presidente de Microsoft; Carme Artigas, copresidenta del Órgano Consultivo sobre la Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas, y Albert Triola, vicepresidente senior de Oracle.

De izda. a dcha. Linares, Salcedo, Furnells, Triola, Moraleda, Sansavini, Cuevas, XX, XX, Morell, Aizpiri, De los Mozos, Peralta, XXX, López del Pozo.

Los debates se celebrarán entre el 31 de marzo y el 4 de abril en la Casa de América de Madrid y en ellos van a participar los principales líderes de nuestro país. Además de los ya reseñados, estarán Jaume Miquel, presidente y CEO de Tendam; Mercedes Oblanca, presidenta y consejera delegada de Accenture en España y Portugal; Marco Sansavini, presidente de Iberia; Gonzalo Cañete, CEO de PreZero en España y Portugal; Horacio Morell, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel; Arturo Gonzalo Aizpiri, CEO de Enagás, o Ángel Piña, CEO del Grupo Emperador.

También asistirán Olvido Moraleda, presidenta de BP España; Loreto Ordóñez, CEO de Engie España, y Veit Stutz, CEO de Allianz.

Un Wake Up, Spain! en el que habrá grandes figuras internacionales. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, participará en la primera jornada. Junto a ella participarán otros líderes internacionales. Entre ellos, Mathías Corman, secretario general de la OCDE, quien analizará los retos en el mercado de Trabajo y la economía que tiene la economía global en general y la española en particular.

Roberta Metsola, Enrico Letta, Mathias Corman, Richard Dearlove, Jeff Bullwinkel, Milena Grecuccio, Mariano Jabonero, Mira Milosevic.

Serán cinco días de intensos debates en los que también estará presente el ex primer ministro de Italia, Enrico Letta, con quien analizaremos los cambios que necesita Europa para ser más competitiva.

Con él abordaremos también los retos europeos en materia de Defensa, así como la nueva planificación geopolítica que se está configurando en el mundo. Un tema del que hablaremos también con Sir Richard Dearlove, exjefe del MI6, y con Mira Milosevich, investigadora senior del Real Instituto Elcano.

Un 'Wake Up, Spain!' en el que también estarán presentes en los diálogos Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora; Daniel Cuevas, presidente de Philip Morris España; Iker Barricat, presidente de The Adecco Group España; Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca; David Soto, presidente de Kyndryl para España y Portugal; Luisa García, CEO Global de Asuntos Corporativos en LLYC; Luis Abad, consejero delegado de Capgemini; Ana Jaureguizar, directora general de L’Oréal Consumer Products Division en España y Portugal u Otilia de la Fuente, presidenta de la Universidad Europea.

De izda. a dcha. Abarca, Ayuela, Cuevas, Barricat, Soto, Escotet, García, Abad, Jaureguízar, Bachiller, De la Fuente, Calvo, Ordóñez, López-Barrantes, Ramírez y Soriano.

La tecnología y la Inteligencia Artificial centrarán la cuarta jornada. Un asunto sobre el que reflexionarán Víctor López-Barrantes, CEO de NTT Data; Francisco Ramírez, director general de Data4 en España; David Soto, presidente de Kyndryl para España y Portugal.



El viernes 4 de abril será la jornada de clausura, en la que se hablará de Empleo y el papel de los fondos Next Generation.

De izda. a dcha. Villanueva, Nicola, Gorini, Martín, Rodríguez de Santiago, Barea, García Primo, Martín, Spenger, Clemente,Stutz, Soler-Duffo, Santa Isabel, Piña, Figaredo y Maus.

Junto a todos estos líderes, participarán más de 150 ponentes, entre los que también estarán Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS; Pierre-Nicola Fovini, CEO de Finanzauto; Simone Gorini, CEO de Iryo; Miguel Ángel García Primo, CEO de Hisdesat; Carlos Martín, director general de Coca-Cola Iberia; Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb Marketing Services SL; Íñigo Barea, director general de Just Eat España, y Asunción Soriano, CEO global de Atrevia.

De izda. a dcha. Bonet, Garamendi, Sánchez-Llibre, Sordo, Malet y Prieto.

Los agentes sociales pasarán también por Wake Up, Spain!. José Luis Bonet, presidente de las Cámaras; Antonio Garamendi, presidente de CEOE; Josep Sánchez-Llibre, presidente de Foment del Treball; Unai Sordo, secretario general de CCOO. Junto a ellos estarán Jaime Malet, presidente de AmCham Spain, y Rocío Prieto, directora de Energía de la CNMC.

'Wake Up, Spain! 2025' ya está aquí.