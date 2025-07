Gan Pampols, sobre el plan 'Endavant': "Es una obligación asegurar la capacidad del país para proteger a su gente"

Gan Pampols cree que, tras nueve meses de la dana, las administraciones "deben asegurar la capacidad del país para proteger a su gente". Así, asegura que es "una obligación moral, institucional y política".

Así lo ha recalcado el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social en la segunda edición del foro de Análisis de Reconstrucción tras la dana organizado por EL ESPAÑOL e Invertia en la sede de Innsomnia, en La Marina Valencia.

El vicepresidente ha subrayado que "quien tiene la responsabilidad de sostener ese esfuerzo no puede permitirse mirar a otro lado".

"Ahora empieza lo complejo, convertir el trabajo previo de análisis fino y diagnóstico en ejecución sostenida", explica Gan Pampols. Pero, como afirma, "sin olvidar todas aquellas tareas que se iniciaron los primeros días para paliar el desastre y siguen en curso".

Sobre el plan Endavant, cree que lo más importante para ejecutarlo es "protegerlo del desgaste político y administrativo": "Tenemos que impulsarlo y sostenerlo, revisándolo con honestidad".

Cree que la dana "evidenció la necesidad de reforzar las capacidades estructurales, la necesidad de una planificación estratégica para las emergencias del siglo XXI".

Recuerda el vicepresidente cómo la Generalitat "reaccionó con toda la rapidez que fue capaz y asumió la responsabilidad institucional desde el primer momento". Pero también subraya que "no es razonable que cada episodio extremo obligue a improvisar actuaciones".

"Necesitamos sistemas que estén preparados, protocolos coordinados y herramientas activadas antes de próximo impacto que desgraciadamente viviremos", resalta.

Más allá de estos protocolos y financiación necesaria, Gan Pampols asegura que también es importante contar con "un marco de corresponsabilidad real entre las administraciones": "Las emergencias no entienden de competencias, entienden de rapidez y eficacia en su resolución".

Así, explica que el plan Endavant "se sustenta en un diagnóstico riguroso, planificación técnica y cooperación real con todos los afectados". "Busca anticipar, reforzar y transformar", resalta.

Gan Pampols habla de "establecer una relación más estrecha entre emergencia y prevención" y, sobre todo, "cambiar la cultura de gestión del riesgo, de la reacción a la previsión".

"Faltan espacios de entendimiento, planeamiento y ejecución donde las emergencias no se gestionen compartimentadas, sino de forma compartida", subraya el vicepresidente y conseller.

Según afirma, la Generalitat "sigue tendiendo la mano": "No para reclamar protagonismo, sino para mostrar la responsabilidad efectiva ante la ciudadanía construyendo soluciones sostenibles".

Así, asegura que el plan Endavant puede definirse por tener "un enfoque que nace desde el territorio, pero que aspira a convertirse en un método compartido".

Afirma que el momento de la dana en el que se encuentra el territorio "exige respaldo institucional, evaluación compartida, disciplina operativa y responsabilidad política sostenida". Y advierte: "Los riesgos se materializan, no esperan a que estemos preparados para afrontarlos".

Gan Pampols concluye: "Lo que reclamamos no es protagonismo, es coordinación. Lo que pedimos no es ayuda, es corresponsabilidad". "Ahora toca ser, estar y responder. Coordinar y actuar. No con discursos, sino con hechos. No con indefinición, sino con decisiones", apela.