CECA aplaude la simplificación normativa propuesta por Europa para impulsar la competitividad

Antonio Romero, director corporativo de CECA, ha defendido la simplificación normativa propuesta por Europa para impulsar la competitividad de su economía. Así lo ha remarcado durante su intervención en el V Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Romero ha hablado sobre el marco regulatorio europeo "nosotros llevamos mucho tiempo diciendo a las autoridades europeas que el marco regulatorio se ha vuelto demasiado complejo y burocrático y que supone un problema para la economía europea y hasta ahora no habíamos encontrado ninguna receptividad".

No obstante, "un aspecto muy importante es que este discurso ha sido asumido por la Comisión Europea y hemos pasado de las palabras a los hechos y ya tenemos un paquete de medidas de simplificación en el ámbito de la sostenibilidad inicialmente".

4. Antonio Romero, director corporativo de Servicios Asociativos, Control y Recursos de CECA

Sin embargo, "no es suficiente la simplificación porque hay que cambiar el modelo de legislar en Europa. El sistema legislativo europeo es extraordinariamente complejo. Las normas de nivel 2 y 3 han incorporado mucha complejidad y pedimos una vuelta a los principios".

En esta línea, ha remarcado que "no es bueno que la sostenibilidad sea dinamizada por la regulación. Tiene que haber un motivo más genuinamente empresarial que se base en la identificación de oportunidades".

Riesgos geopolíticos

Sobre los riesgos geopolíticos, ha explicado que "ahora mismo están muy altos en la escala de prioridades del organismo de supervisión en Europa y en todo el mundo".

"Tenemos rupturas de consensos con los que la economía ha venido funcionando desde hace mucha década como el multilateralismo y el libre comercio internacional, y de re repente empiezan a aparecer políticas proteccionistas como los aranceles de Trump. Eso tiene un impacto que al final se acaba traslado al sector financiero y las economías domésticas", ha añadido.

En esta línea, ha detallado que "toda esta incertidumbre que es enemiga del crecimiento como está ocurriendo con las previsiones de la economía de Estados Unidos. Las medidas van a tensionar los precios porque los aranceles los van a modificar Y va a afectar la política monetaria". Con todo, ha abogado por gestionar los riesgos.

Respecto a la situación actual del sector financiero español, ha explicado que "ahora mismo el sector financiero español presenta mucha fortaleza y eso lo demuestran muchos indicadores". En concreto, ha detallado que "estamos financiero la economía con un cote inferior medio al nivel europeo, estamos diez puntos por encima términos de eficiencia con respecto a europeo, nuestra renta es del 16% con cinco puntos de superioridad".

Sobre las fusiones transfronterizas, ha remarcado que estas "no son un fin en sí mismo. Se habla mucho de fusiones transfronterizas porque se considera que es un indicador de que esté funcionando la unión bancaria". No obstante, "tenemos una unión que todavía no está completada porque tenemos algunos aspectos que no están implantados como es el fondo de garantía de depósito europeo", ha explicado.

En esta línea, ha defendido que "el objetivo es crear un mercado bancario deficitario con entidades financieras de todos los tamaños ajustadas a las demandas de financiación de la economía europea. Esto supone crear campeones europeos, pero también supone tener entidades de escala nacional, regional y de escala local porque existe espacio porque el tejido empresarial es rico y necesita de esta diversidad".