Satrústegui (Abante): "En el contexto actual somos muy poco conscientes del ahorro"

Santiago Satrústegui, CEO de Abante, ha abogado por la importancia del ahorro de cara a la jubilación. "El ser humano tiene una visión muy cortoplacista y tiene mucho que ver con generar la conciencia de la longevidad", ha explicado durante su intervención en el V Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Sobre el sistema actual de las pensiones y el ahorro de cara a la jubilación, ha explicado que "hay una etapa en la que estamos generando ahorro y en la longevidad es donde vamos a ir disfrutando de ese ahorro".

Ahora bien, ha explicado que "en una situación de un sistema de previsión público muy generoso ha habido personas que no se han tenido que preocupar de esto porque lo que han ido pagando de impuestos le ha generado una bolsa que le ha permitido el poder vivir de una forma más o menos parecida de como había vivido". No obstante, "lo que ocurre ahora es que esos sistemas ya no pueden ser tan generosos".

Santiago Satrústegui ha subrayado que "en España hemos roto el pilar de la previsión individual, por lo que hoy los españoles no pueden ahorrar para planes individuales, con lo cual es cada vez más difícil construir la parte de ahorro para complementar a la Seguridad Social".

"En el contexto actual somos muy poco conscientes del ahorro porque el ser humano tiene una visión muy cortoplacista y tiene mucho que ver con generar la conciencia de la longevidad. Lo primero que hay que hacer es ser conscientes de que el largo plazo nos va a afectar como personas", ha remarcado.

Sobre el contexto convulso que viven los mercados debido a la guerra de Ucrania y los aranceles de Trump, ha explicado que "lo que pasa es que hemos cambiado las reglas del juego, el gobernante del país más poderosos del mundo está haciendo cosas que son poco predecibles".

De este modo, ha remarcado que "hay dos temas fundamentes: uno es la geopolítica con el tema de Ucrania y los conflictos bélicos en general y el otro tema es el de los aranceles, lo que Estados Unidos desde hace tiempo ha visto es que quiere eliminar la multilateralidad de las reuniones internacionales".

Es decir, ha destacado que "Trump está dinamitando esa idea de relaciones y va en busca de la idea de todos os tenéis que relacionar conmigo. Esto tiene un efecto que rompe la globalización y eso resta eficientar globales y mete costes intermedios y se supone que es inflacionista".

Con todo, ha subrayado que toda la situación está impactando en las bolsas y "la cuestión es hasta dónde está dispuesto a llegar".

Ante este contexto geopolítico que afecta a los mercados, los inversores se plantea un escenario para una posible inversión. Así, ha explicado que "la clave es como hay que afrontar las inversiones. Es decir, tienen que ser el final de un proceso en el cual las inversiones tienen que hacer un ejercicio muy estratégico y entender cuál es la razón por la que están haciendo esas inversiones".

De esta forma, "si esto está bien hecho, estos contextos de volatilidad son los momentos ideales para poder reconstruir carteras", ha remarcado. "Si tienes un mercado con este contexto y tratas de aprovecharlo sin un plan, pues lo más probable es que no te salga bien".

Respecto al cierre del 2024 de Abante, ha destacado que "nosotros hemos hecho año récord y ha tenido que ver con la consolidación y cristalización del planteamiento que hicimos hace 24 años en el cual creímos que había que montar una compañía que fuera capaz de poner por delante ese ejercicio de planificación con nuestros inversores y luego ir al mercado".

Con todo, ha remarcado que "esto en el tiempo ha ido produciendo gente más convencida de esto y luego está claro que desde el punto de vista de la rentabilidad, que en los últimos años han sido muy altas".