Ureta (Renta 4): “España crece más que Europa, pero la productividad y al renta per cápita están estancadas”

“España crece más que el resto de Europa, pero la productividad y la renta per cápita están estancadas”. Ese el diagnóstico que ha hecho Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, sobre la situación económica de nuestro país. Hay que diferenciar entre “el crecimiento y las bases de ese crecimiento”.

Así lo ha explicado durante su intervención en el V Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL e Invierta. “España está creciendo más que el resto de Europa y eso es un dato objetivo. Pero cuando hablamos de crecimiento, siempre nos gusta diferenciar entre el crecimiento y las bases de ese crecimiento. Todos sabemos que una empresa puede crecer mucho, pero mal”, ha indicado.

En su opinión, “España está creciendo mucho porque está en un posicionamiento muy bueno en lo que es la economía que viene, que está en la transición de una economía industrial hacia la economía de las experiencias. Y ahí, tenemos un posicionamiento muy bueno”.

10. Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco

“España tiene empresas muy buenas; grandes, medianas y pequeñas”, ha defendido. Tiene “empresas magníficas”, ha reiterado. Esa es “la base de que la economía española vaya tan bien”.

Sin embargo, tal y como ha advertido el presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, “no estamos produciendo con calidad. Más del 60% del crecimiento en España se debe al gasto público soportado por crecimiento de deuda pública, soportado por financiación del BCE, que en algún momento no va a ser tan generosa”.

Según ha destacado, “la productividad está estancada desde el año 2005, la renta per cápita está estancada. Por tanto, la bondad de la macro no se transmite a la micro, porque la renta per cápita no recibe ese crecimiento de la macro”.

Así, “España está creciendo y eso es muy bueno, pero sería mucho mejor crecer bien y con fortaleza”, ha diagnosticado.

Fiscalidad

Ureta también ha criticado que “España tiene una fiscalidad que no es pro empresa”. Y si no es pro empresa, tampoco es “pro empleo y pro crecimiento”. En “España tenemos muy buenas empresas, pero no encuentran un entorno fiscal favorable”.

“Tampoco para la inversión”, ha asegurado Ureta, tras los cambios fiscales que sufrieron los planes de pensiones hace unos años. “Lo poco que había de incentivo, se acabó. Es un error”, ha apuntado.

Invertir en 2025

Respecto a las oportunidades en 2025, y a pesar de que “depende mucho de cada inversor”, el presidente ejecutivo de Renta 4, ha considerado que “donde realmente están las oportunidades es en el mapa empresarial europeo. Europa afronta una reordenación del mapa empresarial y de otros mapas, como el político o el territorial”.

Y no sólo en lo que hace referencia a la empresa cotizada, también a las no cotizadas. En términos de números, más del 95% de las empresas son privadas, es decir, no cotizadas. Ahí hay un movimiento enorme.

En su opinión, “vamos a un mundo, diría que positivo. Al menos en Renta 4 lo vemos positivo, peor no fácil. A un mundo de lucha por los recursos financieros, por los márgenes, un mundo en el que la empresa tiene que afrontarlo como no fácil. Las empresas que lo han hecho le han ido muy bien”.

Según ha explicado, “hemos visto en España casos espectaculares, como el de Acerinox, Proeduca o Grenergy. Las empresas españolas son muy buenas y se han sabido adaptar y lo van a seguir haciendo. Ahí vemos oportunidades”.

Apertura en México

En su intervención, Ureta ha indicado que la entidad espera estar presente en México en 2026, “en un año y medio”, para continuar con su expansión en Latinoamérica.

Por ahora están presentes en Chile, Perú y Colombia. En un año y medio en México. Se trata de “un área que tiene cierta integración financiera”, en la que están “haciendo cosas muy interesantes a nivel de bonos. Se trata de “algo novedoso en el área, y desde un ángulo de banco europeo”.

Sobre Latinoamérica, Ureta ha considerado que “es un término muy amplio, que engloba economías muy diversas. Si la considerásemos en su conjunto, son 660 millones de personas, cuyo PIB supone el 5% del global, y con una enorme capacidad de crecimiento porque tiene una renta per cápita muy baja”.

“Tiene la posibilidad de salir de esa trampa del ingreso medio. Pero no podemos hablar de Latinoamérica como un bloque”, ha incidido.