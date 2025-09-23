Las ciudades que cuidan podrían evitar los 28.000 muertos al año por la contaminación del aire

Transporte, gestión de residuos o un futuro sostenible han sido algunas de las temáticas que ha abordado la cuarta edición del Observatorio ODS hasta el momento. Sin embargo, ¿algo de todo esto sería posible sin el correcto funcionamiento de las ciudades?

Esta es precisamente la temática que ha entrado ahora a la conversación en esta primera parte de la segunda jornada del evento celebrado en el CaixaForum de Madrid organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertida. Que, además, se prolongará hasta el próximo 23 de septiembre.

'Ciudades de los cuidados' ha sido el título escogido. Y es que, de acuerdo al Banco Mundial, el 80% de la población española vive en una urbe. A nivel mundial la cifra es algo menor, un 56%, pero se espera que esta supere el 70% para 2050.

Sin embargo, pese a que son aquel lugar que sustenta nuestras vidas, también pueden ser los responsables de acabar con ellas. Pues estos enclaves consumen la mayor parte de los recursos mundiales y son los principales emisores de CO₂.

Y aunque los datos así lo avalan, esta es una situación reversible. ¿El motivo? Cada vez son más las personas referentes empleando términos como sostenibilidad urbana o 'las ciudades que cuidan'. Y esta, justamente, ha sido la temática que ha rondado durante esta mesa de debate.

Para ello, un grupo de expertos se ha subido hasta el escenario del CaixaForum de Madrid de la mano de la redactora de ENCLAVE ODS, Raquel Nogueira. Junto a la periodista, Carmen Hidalgo Giralt, codirectora del Máster en Ciudades Sostenibles del Norman Foster Institute; Ángela Baldellou, directora gerente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM); y Catherine Cummings, directora de Sostenibilidad de Sanitas.

Mesa redonda. Ciudades de los cuidados

Pero, ¿cómo debería ser una ciudad para que cuidase? ¿Qué es eso de una urbe amable con las personas? Hidalgo Giralt ha comenzado explicando que "tenemos que intentar impulsar un cambio en los modelos de las ciudades". Porque, dice, "casi todas siguen conceptos muy neoliberales y esto está demostrado que genera muchísimas desigualdades".

"Durante muchísimo tiempo se ha priorizado el ocio a la calidad de vida", pero ahora es el momento de impulsar una ciudad en la que se sitúen en el centro tres factores clave. Los que la codirectora del Máster en Ciudades Sostenibles del Norman Foster Institute concreta en: el ciudadano; el respeto por el medioambiente y conseguir espacios públicos de calidad; y el fomento de relaciones sólidas y sanas en todo tipo de ámbitos.

Sin embargo, aunque hay mucha teoría, todavía queda mucho camino por recorrer. Ante ello, Baldellou expone las claves sobre cómo deberíamos repensar las ciudades españolas para que estas se transformen en cuidadoras.

Y lo explica: "Son organismos vivos y ecosistemas muy complejos. Puede cambiar la sociedad, las necesidades, las tecnologías... pero esta no puede planificarse como algo eterno porque no sabemos cómo va a evolucionar la ciudad".

Aunque matiza lo dicho: "Lo que sí podemos hacer es unas pautas que nos hagan planificar esa ciudad en términos de adaptación, flexibilidad y resiliencia".

"La ciudad que nos cuida es una que está pensada para todos". Pero, en este sentido, dice, no podemos perder de vista "la escala de barrios", principalmente en enclaves de gran tamaño como Madrid.

En cualquier caso, si algo tiene claro Baldellou es que esta no es una relación unidireccional: "La ciudad te tiene que cuidar a ti, pero tú tienes que cuidarla a ella. La urbe es de sus ciudadanos, tiene que ser suya y reivindicarla".

Sin embargo, este se trata de un contexto que no sería posible sin la aparición de la tecnología. O, por lo menos, así lo ha querido defender Cummings: "La salud de las personas está mucho más impactada por la ciudad en la que viven, que por su propio sistema".

En concreto, en España, dice directora de Sostenibilidad de Sanitas, hay tres grandes factores que tienen que mirar las ciudades en ese proceso de evolución: contaminación del aire, acceso a zonas verdes y canales de movilidad sostenible.

"Se habla de 28.000 muertos prematuros cada año. Los días de más contaminación se producen más fallecimientos por infartos y, además, más severos", añadía Cummings. Motivo por el que, insiste, "la ciudad tiene que cuidarnos y no matarnos, pero todavía hay ejemplos de esta situación".

Aunque la cuestión no se queda ahí, Hidalgo Giralt, añade ejemplos de ciudades que cuidan. Como referente, menciona la ciudad de Viena, desde el punto de vista medioambiental. Y es que, explica, "es conocida como la más verde del mundo. Se ha puesto en marcha una política de forestación para mitigar los problemas del cambio climático".

Un momento durante la mesa de 'Ciudades de los cuidados' en el IV Observatorio ODS. Esteban Palazuelos

En cualquier caso, no todo vale. Y, en ese sentido, es importante conocer a qué retos nos enfrentamos a la hora de transformar la dinámica de las urbes en las que nos desarrollamos. ¿Es económicamente viable cambiar nuestras ciudades?

Baldellou defiende que sí, pero matiza su respuesta: "Hay muchas maneras, depende de la escala de actuación". Por eso, indica que la clave está en distinguir en ámbito de trabajo, la idea y cómo todo esto se conecta.

Madrid, por ejemplo, "hay que pensarla en clave de territorio". Porque esta cuestión, dice, consiste en "un equilibrio, donde si cualquiera de los puntos se desequilibra se satura el sistema".

"Necesitamos miradas multidisciplinares y conocer la opinión de cada actor involucrado. Tenemos que ayudar a las instituciones a la toma de decisiones, pero basadas en la ciencia. Y debemos comunicar mejor. Estamos decidiendo su salud. Seamos capaces de implicarnos y recuperar la ciudad como un proyecto colectivo", concluía la directora gerente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).