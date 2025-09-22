Alberto Fernández, sobre el impacto de la publicidad: "Es un sector muy contaminante, hay que dar un paso al frente"

El IV Observatorio de los ODS, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y ENCLAVE ODS, ha continuado en el CaixaForum de Madrid con una conversación entre Alberto Fernández, fundador y CEO de la agencia Normmal, y Charo Izquierdo, periodista y directora de este vertical.

Este coloquio parte con la premisa de abordar una temática precisa, aunque compleja: la publicidad con propósito, retos, avances y propuestas reales para alinear el sector con los ODS.

Para Fernández, explotar el planeta no es buena estrategia y, por eso, propone alternativas de "publicidad con impacto positivo".

En Normmal, por ejemplo, rechazan realizar campañas publicitarias de energías fósiles, pero es consciente de que esta industria, tiene aún trabajo por hacer.

"La publicidad, que es capaz de crear discursos y cambiar sociedades, es altamente contaminante, y es importante que lo sepamos, así que es imprescindible que demos desde el sector un paso al frente".

Y continuó: "El impacto social, la sostenibilidad... no son una opción, son valores que hay que dar como marcas. Además, es imprescindible ser consecuentes y transparentes, decir lo que haces y hacer lo que dices".

Alberto Fernández, CEO de Normmal

En relación a los desafíos que enfrentan las empresas y agencias relacionadas con el mundo de la publicidad, Fernández fue claro en que, a pesar de todo, sí que hay objetivos que se pueden cumplir desde el sector.

"Los ODS que se pueden cumplir desde una agencia publicidad son el 12, el 5, el 9 y, uno muy importante, el 17, el de la colaboración. Y ese sí que es básico", afirmó.

Desde Normmal, en este sentido, hace años que comenzaron "a cambiar el proceso de trabajo" para asegurarse de que "cada paso que hubiera que dar tuviera menos impacto en el medioambiente y, que a la vez, añadiera un impacto positivo en lo social", señaló.

Y de cara a sus clientes... ¿Cómo se traduce todo esto? Fernández dio la clave: "Hay que ayudar a las marcas a encontrar el propósito".

Sin embargo, y fue otro de los temas que Fernández no quiso pasar por alto, hay que tener cuidado con el fenómeno denominado greenwashing o, lo que es lo mismo, que una empresa se presente como más ecológica y sostenible de lo que realmente es.

Para Fernández, esto se produce debido a dos motivos, "la desinformación y la mala fe". "La mala fe no se puede evitar, pero el primero se puede contrarrestar con formación, y es algo importantísimo de cara a la consecución de todos los objetivos", apuntó.

Por último, el fundador y CEO de la agencia Normmal quiso terminar con un llamamiento a la "cooperación" y un mensaje de "conciencia social" pues, aseguró, se tratan de las dos únicas maneras de que la meta 2030 llegue a buen puerto.