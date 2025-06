Las claves para el problema de la vivienda: más urbanismo, soluciones conjuntas y una mejor legislación

Heriberto García Porto, secretario xeral de Vivienda e Urbanismo de la Xunta de Galicia; María Paz Sangiao, responsable de Urbanismo de BREEAM España; Diego Freire Coloma, director general de Zero Housing y Luciano Alfaya, decano del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Carmen Gómez

El problema de vivienda afecta a todas las comunidades autónomas por igual. Los profesionales del sector reclaman soluciones conjuntas a nivel nacional y una mejor legislación. Así lo han destacado en la IV edición del Foro Económico Español: La Galicia que viene organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

En la mesa redonda sobre 'Vivienda y urbanismo en Galicia' han participado Heriberto García Porto, secretario xeral de Vivienda e Urbanismo de la Xunta de Galicia; María Paz Sangiao, responsable de Urbanismo de BREEAM España; Diego Freire Coloma, director general de Zero Housing y Luciano Alfaya, decano del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).

Para empezar, Heriberto García Porto ha remarcado que "la problemática de la vivienda es coincidente con el resto de España y hay claramente una falta de oferta de vivienda en el mercado".

Así, ha recordado que "en el año 2008 se iniciaban en Galicia en torno a las 43.000 viviendas al año y llegamos a un punto en el que en 2016 no se llegó a iniciar 1.000 viviendas. Eso produce una clara falta de oferta y una escasez de nueva incorporación".

"También hay que tener en cuenta cuál es la incorporación de la vivienda usada al mercado para cubrir esa oferta existente", ha explicado.

Por otra parte, "está el debate sobre los usos que puedan tener las viviendas como el turismo y el hecho de que exista una legislación que genera una inseguridad en los dueños de vivienda", ha destacado.

En esta línea, Luciano Alfaya ha recordado que "hubo años en los que se llegaba a proyectar viviendas que después no se llegaban a construir, algo que de alguna manera también se está volviendo a pasar en el caso de viviendas unifamiliares debido al encarecimiento de la vivienda aislada".

Soluciones a corto plazo

Así, ha destacado que este tipo de vivienda se ha convertido en "un artículo reservado para muy pocos".

Respecto a las soluciones a corto plazo, ha explicado que "es un error pensar que las soluciones tienen que ser cortoplacistas, el urbanismo es la clave de todo esto, por lo que tenemos que anticiparnos antes".

De esta forma, ha insistido en que "el hecho de que sea una prioridad no debemos permitir todo debemos mantener los estándares que teníamos y las exigencias porque los problemas no debemos resolverlos ahora como si no hubiese un mañana para nosotros es muy importante que la calidad siga existiendo".

Por su parte, María Paz Sangiao, ha destacado que "el manual de vivienda salió en 2012 después de un proceso de consulta y hasta el año 2014 con Breeam solo se había certificado 44 viviendas, a día de hoy tenemos más de 46.000".

"El año pasado de las viviendas que se han certificado con nosotros, un 28% era de vivienda asequible y en algunos casos se hacen con criterios de sostenibilidad", ha explicado.

Y ha añadido que "un 15% de todas las viviendas certificadas con Breeam tiene un sello de sostenibilidad".

Diego Freire Coloma ha enfatizado que "hay un problema de oferta y de demanda". De esta forma, ha explicado que "parte de la solución es ofrecer soluciones industrializadas en 3D que son viviendas unifamiliares y en 2D que son fachadas".

Antes estas nuevas alternativas de vivienda, ha detallado que "hay que hacer una transformación total del sector y presentar soluciones a largo plazo. Esto se consigue cambiando las cosas y utilizando materiales más sostenibles".

Precio de la vivienda

Sobre el precio de la vivienda, Luciano Alfaya ha destacado que "hablar de precios de forma aislada es tremendamente complejo porque el hecho de que una persona con trabajo no pueda adquirir una vivienda es un problema estructural".

"Tenemos que ver hacia un futuro en el que vamos a vivir de una manera distinta, por eso pongo el foco en buscar las soluciones, el medio plazo vamos a también imaginar como serán esas ciudades dentro de 10 años", ha explicado.

Y ha añadido que "si tenemos que condicionar toda una vida para pagar el lugar en que vivimos sería como quedar atrapados dentro de un sistema que probablemente carezca de sentido por esta dinámica de trabajo a la que estamos evolucionando".

Con todo, ha explicado que "las soluciones tenemos que tenerlas entre todos, habrá otros sistemas como los colivig, los espacios intergeneracionales y la legislación tiene que estar abierta a todos ellos, porque si seguimos con los mismos modelos que teníamos eso no va a funcionar".

En esta línea, Diego Freire Coloma ha destacado que "el coste de la construcción es nuestra lucha del día a día, pero también hay que ser valiente para industrializar y para ello hay que tener una capacidad bastante amplia".

Así, ha explicado que "todo lo que hacemos los industrializadores para abaratar el coste es pensar muy bien el proyecto antes de ser ejecutado y se intenta reducir el coste lo más posible".

Por ejemplo, "las soluciones constructivas que nosotros diseñamos son más esbeltas, están mejor pensadas, lo que hacemos es ganar metros útiles para el constructor y así conseguimos ser mucho más eficiente energéticamente", ha destacado.

Respecto a abaratar los costes de la vivienda, María Paz Sangiao ha apostado por la rehabilitación y ha recordado que "Galicia tiene una tradición de rehabilitación muy buena, llevamos 30 años de rehabilitación que siguen manteniendo esos cascos históricos".

"Me parece clave tener una planificación de suelo que esos suelos se hagan con criterios de sostenibilidad incorporando la gobernanza y la participación y muchas veces el tema de la participación es el que echa para atrás al promotor", ha remarcado.