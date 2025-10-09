Pedro Mercado, rector de la UGR: "Hay que convertir a la universidad en emprendedora, capaz de innovar"

El Campus Universitario de Ceuta forma parte de la Universidad de Granada (UGR). Gracias a esta integración, los estudiantes ceutíes disfrutan de la misma oferta académica oficial que en la ciudad andaluza, con todos los servicios y recursos. Esta unión perdura desde hace más de 70 años, tal y como ha resaltado el rector de la UGR, Pedro Mercado, en la apertura de la segunda jornada del III Foro Económico Español de Ceuta.

Mercado ha subrayado que la UGR se ha dedicado durante cinco siglos a la transmisión del conocimiento y a la formación de talento. "Se trata de formar a los mejores profesionales, altamente cualificados, que la economía y el entorno social nos demandan", ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha reconocido que la universidad tiene que dar respuesta a los desafíos de la sociedad, incorporando grados y másteres innovadores y adaptándose a nuevos formatos.

El rector también ha resaltado que la universidad cumple un papel fundamental como generadora de conocimiento de excelencia. "La UGR ha liderado los rankings nacionales de investigación con áreas punteras como la biomedicina y la inteligencia artificial", ha recordado.

Pedro Mercado Pacheco, rector de la Universidad de Granada (UGR)

Además, ha explicado que la institución ha apostado por la captación y retención de talento investigador y que, en Ceuta, se ha creado una unidad de excelencia que vertebra el campus. "Hay que convertir la universidad en una universidad emprendedora, capaz de innovar", ha detallado.

Mercado ha reconocido la 'paradoja europea': "Hemos liderado el conocimiento científico, pero siempre ha existido una brecha entre este avance y su transferencia al ámbito privado y a la industria". Según ha afirmado, el reto es convertir ese potencial en valor directo para la sociedad.

En este sentido, ha puesto en valor el papel de las universidades en España, que han aportado más del 80% de la ciencia del país y el 3% a nivel mundial. "Hemos tenido que transformarlo y ponerlo en conexión, convertir la universidad en una institución emprendedora capaz de innovar y de responder a necesidades sociales reales", ha explicado.

El rector ha recordado también el impacto económico de la UGR en su entorno: la institución representa el 12% del PIB de la provincia de Granada y genera el 8,2% del empleo.

Asimismo, ha destacado proyectos estratégicos como la puesta en marcha "de la mayor instalación científica del país": el acelerador de partículas, o la creación de una Cátedra de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes en Ceuta para impulsar la colaboración público-privada.

Mercado ha insistido en la necesidad de que la universidad se consolide como un agente de conocimiento y un aliado estratégico de la ciudad. “Hemos estado convencidos de que la universidad tiene que ser parte activa en la construcción de un campus sostenible que transforme el entorno y que ponga el conocimiento al servicio de las necesidades sociales", ha concluido.