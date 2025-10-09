Los nómadas digitales redefinen el mercado laboral: “El talento ya no se busca en la ciudad, sino en todo el mundo”

Imagen de la conversación a dos bajo el título 'Nómadas digitales', en la segunda jornada del III Foro Económico Español en Ceuta. Cristina Villarino

La expansión del trabajo remoto y la digitalización global han transformado por completo la forma de entender el empleo. Los nómadas digitales están cada vez más presentes y trabajar por proyectos es cada vez más común, algo que facilita a estos trabajadores elegir ejercer su profesión viajando por el mundo.

Así lo han asegurado Pedro García, consejero de Betancourt, y Luis Márquez Pérez, responsable del Área IT en Andalucía de LHH, durante una mesa celebrada en el III Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

El aumento de la presencia de nómadas digitales tras la pandemia responde, según Pedro García, consejero de Betancourt, “a atender las necesidades de un cambio en los modelos de trabajo y en cómo las empresas realizan sus operaciones”.

Conversación a dos. Nómadas digitales

En los últimos años la sociedad ha sido testigo de cómo se creaba el teletrabajo, el trabajo híbrido y trabajar por proyectos con empresas desde cualquier parte del mundo. En definitiva, “una globalización que te lleva a buscar ese talento, ese trabajador cualificado en cualquier parte del mundo”.

“Hoy en día ya no hay los problemas que había antes: el mercado ya no es Ceuta o Andalucía, ni siquiera España; son 2.500 millones de personas en todo el mundo”, según García.

Sobre los nómadas digitales dentro de Betancourt, el consejero ha señalado que actualmente, lo más parecido que tienen es que hay dos personas que no trabajan en sus oficinas. Una lo hace desde Barcelona y otra desde Valencia.

“Cuando hacemos un proceso de selección, la ubicación ya no es un requisito indispensable”, sostiene García, quien ha incidido en que también se está imponiendo un nuevo modelo híbrido de trabajo entre el nómada digital y el teletrabajo. Ha puesto de ejemplo a trabajadores ingleses que viven en la Costa del Sol y cada dos semanas vuelan a Reino Unido para ver cómo van las cosas en su oficina.

Además, también ha comentado el impacto económico que generan estos nómadas digitales en las ciudades. “Tienen un impacto directo en la economía local porque suelen gastar más y, además, pueden crear startups que generen empleo y riqueza”, ha señalado.

En este punto, Luis Márquez Pérez, responsable del Área IT en Andalucía de LHH, ha señalado que "según los datos, un nómada digital puede gastar entre 2.500 y 3.000 euros al mes. En comparación con un turista tradicional, hay una diferencia de unos 1.000 euros mensuales".

Asimismo, ha remarcado que también tienen un impacto indirecto que es más cultural. “Al llegar personas de todas partes del mundo, aportan nuevas formas de pensar y nuevas maneras de trabajar”.

En este sentido, ha señalado que los nómadas digitales, como su nombre indica, suelen ir moviéndose a lo largo del año por muchos lugares del mundo.

“Suelen moverse bastante, trabajando por proyectos y buscando calidad de vida. Aprovechan las épocas estivales en lugares donde se vive bien, cambiando de ciudad según la estación”, ha explicado.

De igual forma, ha asegurado que en las empresas a la hora de contratar perfiles de este tipo, desde LHH les comentan que deben ser abiertos, al igual que también se lo dicen a los aspirantes, sobre todo si vienen del sector tecnológico, que son los más demandados.

Con respecto a las nuevas generaciones que comienzan a buscar trabajo, ha apuntado que “no valoran lo mismo que antes y buscan trabajos que les permitan conocer nuevos lugares”, al mismo tiempo que las empresas ya no buscan el talento en su propia ciudad, sino que “se busca en todo el mundo”.

Los nómadas digitales en Ceuta

“Muchas empresas ya se plantean Ceuta”, ha asegurado Márquez, que ha hecho hincapié en que los perfiles de los nuevos nómadas no solo son digitales, “el mundo del marketing digital, la comunicación y los creadores de contenido también forman parte de este fenómeno”.

Un fenómeno en el que considera que las ciudades deben nutrirse unas a otras. En este caso, Málaga y Ceuta para “construir un ecosistema conjunto”, ya que “Málaga tiene mucho talento y pueden nutrirse bien”.

En este punto, Pedro García ha añadido que “estamos en un momento en el que las empresas tienen muchas opciones para seguir adelante” y Ceuta “está a tiempo de acompañar la atracción de empresas con la atracción de talento”.