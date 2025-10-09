Moisés Chocrón: "Emprender es crear desde cero, y en España tenemos ese talento de serie"

Moisés Chocrón, CEO y socio fundador de Chocrón Joyeros, representa la cuarta generación de una familia vinculada al mundo de la joyería. Su historia personal y empresarial ha estado íntimamente ligada a Ceuta, ciudad donde nació y donde su padre, Carlos Chocrón, puso en marcha el germen de lo que hoy es una de las firmas de joyería y alta relojería más reconocidas en España.

El empresario ha hecho un recorrido por su historia personal y profesional en una charla con el delegado de EL ESPAÑOL en Málaga, Ángel Recio, en el marco de la segunda jornada del III Foro Económico Español de Ceuta. "Mi padre, Carlos, ha sido el alma mater de esta empresa y me ha inoculado desde que nació el virus del emprendimiento", ha comentado.

"Mi padre llegó a Ceuta con 30 años, en el año 1948, y montó su propio taller de joyería, que llegó a tener cerca de treinta operarios y se convirtió en uno de los más importantes de España", ha recordado Moisés Chocrón.

Ese taller, centrado en la fabricación de joyas, ha evolucionado con los años hacia las tiendas físicas y la incorporación de la alta relojería suiza, un mercado que ha estado en auge desde los años 70. "En 1986, abrimos nuestra primera tienda al público", ha recordado.

El gran salto de la firma llegó en 1998, con la apertura del primer establecimiento en Madrid, un camino que la marca ha continuado con la nueva boutique en la Puerta de Alcalá.

"Más allá de crecer, lo importante ha sido mantener la esencia que me inculcó mi padre: el trabajo bien hecho y el producto de calidad a un precio razonable", ha afirmado el empresario, que sigue sintiendo a la Ciudad Autónoma como la raíz de su proyecto.

"Sin Ceuta, Chocrón Joyeros no hubiera sido lo que ha sido. Todo el apoyo y cariño de esta ciudad nos ha permitido emprender fuera de sus fronteras. Aunque llevo 40 años viviendo en Madrid, sigo teniendo mi casa aquí, donde nací".

El negocio familiar ha sabido adaptarse a las exigencias del mercado, donde los cambios se han vuelto cada vez más rápidos. "Todo se ha vuelto exponencialmente más veloz. Modelos de Rolex, Patek Philippe u Omega tienen listas de espera, o incluso de asignación. Y la clave ha estado en saber tratar igual de bien al cliente de toda la vida y al que ha llegado nuevo", ha apuntado Chocrón.

Para el CEO de la firma, el joyero "es como un psicólogo", debe captar desde el primer momento el trato que espera el cliente.

Para ello, Chocrón Joyeros ha apostado por la formación interna de sus equipos. "Cuando contratamos, no buscamos un perfil profesional, sino un perfil humano capaz de adaptarse a lo que necesitamos. La técnica la enseñamos nosotros", ha explicado.

En este camino, la digitalización ha jugado un papel fundamental: "Más que la venta online, el canal digital es un escaparate imprescindible. El retorno nos ha llegado por WhatsApp, llamadas, correos o, finalmente, en la visita física", ha añadido.

Para el empresario, el emprendimiento es "crear desde cero, y España es un país enormemente creativo". "Creo que esa esencia de crear y emprender la tenemos de serie. Aquí hemos sido capaces de hacer cosas muy bonitas y atractivas; lo importante ha sido saber aprovechar ese talento", ha comentado.