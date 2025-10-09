Jaume Miquel (Tendam): “La tienda física genera el 28% de las ventas online”

Jaume Miquel, presidente y CEO del Grupo Tendam durante el III Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Jaume Miquel, presidente y CEO del Grupo Tendam, ha vuelto a poner en valor la importancia de los establecimientos físicos en su modelo de negocio. Tanto que ha asegurado que “la tienda física genera el 28% de las ventas online”.

Durante el III Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, el directivo ha afirmado que “el negocio online no lo podemos entender sin la tienda física”.

Además, ha recordado que en más del 50% de las entregas online el cliente va a la tienda a recogerlas, que el 14% de las preparaciones de pedidos se hace en tienda o que el 80% de las devoluciones también se realizan en tienda.

El peso de la tienda será importante también en esta nueva etapa que inicia Tendam con la entrada de Multiply Group en el grupo con el 68% del capital el pasado verano.

La compra supone “una validación de la estrategia de la compañía y de desarrollo de activos”, ha confirmado.

En este sentido, de las siete marcas nuevas lanzadas, el año que viene hay previsto que tres de ellas tengan ya un espacio físico, más allá de los córners en los que están presentes.

Otro eje de crecimiento de la dueña de Cortefiel, Springfield, Women'secret o Pedro del Hierro vendrá a través de la expansión geográfica o las adquisiciones.

“Las adquisiciones están en la hoja de ruta en 2026”, ha indicado.

¿Y dónde están buscando? Aquí Jaume Miquel ha diferenciado entre dos fórmulas. La primera es la “recompra de negocios de franquicias para acelerar más la penetración de un mercado”. Y la otra es la “adquisición de otra compañía en España o en el extranjero”.

Estado del consumo

Ante el temor de algunas marcas low cost como Primark de que la inflación suponga un estancamiento de las ventas en un futuro, Jaume Miquel se ha mostrado contrario a esta opinión. “No hay dato macro que diga que el consumo se debería resentir”, ha dicho.

Si bien es cierto, ha destacado un único indicador negativo: “el índice de confianza de consumidor, que ha caído 14 puntos con respecto al año anterior”, ha indicado. Especialmente la parte que se refiere a la confianza del país y del entorno.

“Mi lectura es que la incertidumbre y la inestabilidad desgraciadamente están afectando al consumo y al consumidor”, ha avanzado, a la vez que reiteraba que los tráficos en sus tiendas son positivos.

Para el presidente de Tendam no se puede creer que el crecimiento vendrá por las nuevas colecciones en moda, sino que hay que enfocarse en crecer en cuota de forma continuada.

“La moda ha tenido en los últimos diez años un exceso de moda y una falta de modelo de negocio”, ha concluido.