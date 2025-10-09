Las claves para retener el talento en las empresas: proyectos con futuro, cultura sólida y comunicación real

Imagen de la conversación a dos bajo el título 'La atracción de talento', en la segunda jornada del III Foro Económico Español en Ceuta. Cristina Villarino

Las empresas ya no se pueden basar en el factor económico para convencer a sus trabajadores de que se queden con ellos, ahora tienen que ofrecer proyectos que llamen la atención, donde haya una conexión y posibilidades de desarrollar una carrera profesional.

Esta es una de las conclusiones a las que han llegado Isabel López, directora de Humanizarte Consultores, y Alfonso Pérez, director general de El Cuartel, en una mesa celebrada en el III Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

“Los procesos tradicionales de selección han quedado atrás”, ha asegurado Isabel López, directora de Humanizarte Consultores, que ha añadido que ahora todo es mucho más rápido, los trabajadores buscan proyectos donde se sientan valorados.

Conversación a dos. La atracción de talento

Esto se debe, a su parecer, a que en la actualidad “las personas no eligen trabajar en una empresa por el factor económico. La cultura corporativa es clave”. Además, incide en que si se sienten identificados con los valores, la cultura y los principios, harán que crean en el proyecto y se decantan por ese.

En cuanto al tipo de talento que buscan las empresas, López ha destacado que en los últimos años muchos de sus clientes están apostando por el talento senior que “solo puede aportar compromiso y, sobre todo, mucha experiencia”.

En este sentido, ha señalado que el talento senior lo que quiere es “sentirse reconocido, seguir desarrollándose y sentir que contribuye”. Con respecto al talento joven ha indicado que “se le atrae con proyectos innovadores y un desarrollo dentro de la empresa”.

Esto surge porque “el talento joven quiere sentirse valorado y que de cara a 5 años tengan un plan de carrera definido”. Por ello, considera que las empresas deben hacer un “tándem entre el talento que ya tienen en las empresas y el que se incorpora al aportar energía y dinamismo”.

Por su parte, Alfonso Pérez, director general de El Cuartel, sostiene que un punto clave para retener el talento, tanto senior como joven, en las empresas es la comunicación. “Muchas empresas no se comunican con sus empleados, no hay momentos especiales, no hay momentos de impacto…”, sostiene.

Por ello considera que los empresarios deben “ponerse en el lugar de los empleados” para mantener motivados a sus trabajadores.

En cuanto al covid, ha señalado que “el covid nos hizo ver que se puede ser flexible entendiendo las necesidades del empleado”. Eso sí, a su parecer, los empleados no deben centrarse solo en el trabajo remoto porque “al ir a la empresa se crea una relación que termina creando una conexión que puede hacer cosas increíbles porque si no acabaremos siendo una fábrica”.

De igual forma, ha incidido en que el proyecto “es una cosa importante” porque eso puede derivar a que “el trabajador se quede el resto de su vida en la empresa o el tiempo que esté en esa empresa sea espectacular”.

Con respecto a Ceuta, Pérez ha señalado que debe mirarse al espejo y “ser consecuente con lo que puede ofrecer que otros no”. Entre esos aspectos ha destacado la calidad de vida porque “este es un sitio ideal para hacer un proyecto de vida o de un tiempo”.