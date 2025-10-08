Pedro J. destaca la apuesta de Ceuta por la innovación para impulsar una transformación "con muy pocos precedentes"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, en la inauguración del III Foro Económico Español en Ceuta. Cristina Villarino E.E.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha puesto en valor la apuesta decidida que Ceuta ha hecho por "la innovación y la modernidad" y que ha permitido que la ciudad autónoma haya logrado "una transformación con muy pocos precedentes en nuestro entorno" y de la que ya disfrutan sus habitantes.

Así lo ha subrayado Ramírez durante la inauguración del III Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, y en que ha destacado que Ceuta ha pasado de ser una ciudad basada en una modalidad tradicional de "comercio transfronterizo" a "encontrar un camino basado en la innovación y en la modernidad".

En este sentido, ha incidido en que esta transformación se ha logrado "desde la resiliencia, desde la resistencia y desde la determinación de mantener la identidad de Ceuta". "No hay como tener problemas para encontrar soluciones", ha apostillado.

Ramírez ha señalado que el éxito de dicha transformación se sustenta en tres pilares. El primero es el sentido de "integridad y soberanía del territorio", "La identidad de Ceuta está reflejada en la Constitución democrática de 1978, que pronto cumplirá medio siglo, y que para Ceuta tiene un significado muy especial", ha incidido.

En segundo lugar, ha destacado que "todos los ceutíes tienen los mismos derechos" que los españoles de cualquier otro lugar del país en cuanto al acceso a servicios básicos como la educación y la sanidad.

A este respecto, ha añadido que aunque siguen siendo necesarias más inversiones públicas, tiene la sensación de que recientemente se ha producido una "aceleración" reciente, con inversiones en marcha por valor de 115 o 120 millones de euros.

"La transformación de Ceuta está siendo patente para los propios ceutíes", ha asegurado.

El tercer punto de apoyo sobre el que se sustenta el éxito de Ceuta, y en su opinión el "más atractivo", es la capacidad de "convivencia en la multiculturalidad, en el pluralismo y en la diversidad". Algo que, ha subrayado, puede servir de enseñanza para el resto de España.

Ramírez ha indicado que cada vez es más cierto que Ceuta se está convirtiendo en "la Galia en la que se preservan los valores de concordia y de convivencia pacífica y serena que alumbraron la transición".

Éxito económico

Por otro lado, el presidente de EL ESPAÑOL también se ha referido a los éxitos económicos de Ceuta, que se reflejan además en las cifras de empleo. Así, ha destacado que hay "más afiliados a la seguridad social que antes de la crisis", así como que en el último año se han creado "1.000 puestos de trabajo más".

A este respecto, ha remarcado que la nueva economía de Ceuta se impulsa a través de varias líneas estratégicas. Ente ellas, un turismo sostenible, ya que la ciudad posee un "producto extraordinario" lleno de "encanto, de historia" que lleva a los visitantes a prescribir la ciudad.

También su apuesta por la digitalización del comercio y las posibilidades de la "venta online", así como por las actividades digitales. De hecho, ha destacado el liderazgo de Ceuta en el sector del juego online, ya que es la sede de prácticamente todos los operadores que actúan en España.

Por último, ha mencionado también el impulso de la denominada economía azul, basada en el desarrollo de un "puerto tecnologizado" en un lugar "absolutamente estratégico entre los continentes".



