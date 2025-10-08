Endesa y Telefónica ven en Ceuta un "laboratorio ideal" para la transición energética y digital

Rafael Sánchez Durán, director de Endesa en la zona sur y Joaquín Segovia Alonso, director territorial de Telefónica en la misma zona, con Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL de Málaga. Cristina Villarino

Ceuta se asoma a una nueva etapa de transformación. Así lo han defendido Rafael Sánchez Durán, director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, y Joaquín Segovia Alonso, director territorial de Telefónica en la misma zona, durante la conversación titulada “El papel clave de la energía y las telecomunicaciones”, celebrada en el marco del III Foro Económico Español de Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL.

Ambos directivos coincidieron en que la transición energética y la transformación digital son dos procesos “gemelos” que están redefiniendo el modelo económico y urbano de la ciudad autónoma.

Segovia recordó que Ceuta cuenta con una cobertura del 100% de fibra óptica, “no hay ciudad igual”, y destacó que esta infraestructura permite a la ciudad “disfrutar de los mismos servicios que cualquier otro punto de España”.

“Telefónica es una empresa muy implicada con Ceuta desde hace muchos años. Nuestra misión es garantizar que todos los ciudadanos de Ceuta tengan los mismos servicios que cualquier ciudadano español en cualquier lugar”, subrayó.

El directivo insistió en que las infraestructuras digitales son la base para seguir avanzando hacia una economía tecnológica, y puso en valor el compromiso del Gobierno de Ceuta y el ecosistema local de innovación. “La clave está en tejer un ecosistema sólido entre Administración, grandes empresas, pymes, startups y universidades”, afirmó. Cree que Ceuta lo está haciendo muy bien.

Entre los proyectos en marcha, Segovia destacó la colaboración con la ciudad en iniciativas de turismo digital y administración electrónica, entre otras, con el objetivo de “hacer de Ceuta una ciudad tecnológicamente avanzada y más amable para sus ciudadanos”.

Además, subrayó la eficiencia energética de las nuevas redes: “La migración de cobre a fibra ha reducido un 90% el consumo energético, y el 5G permitirá reducirlo aún más. Energía y telecomunicaciones van unidas: son la base del futuro digital”.

La transición energética como motor de cambio

Por su parte, Rafael Sánchez Durán recordó que “Ceuta es Europa” y subrayó la importancia de entender “la estrategia energética que tiene Europa para comprender por qué está evolucionando en esta dirección”.

Explicó que la ciudad “se interconecta con la península y se interconecta con Europa” a través de “un cable que la red eléctrica está desarrollando para hacer esa interconexión”. Así, añadió que “la central va a ser un respaldo”, y destacó que este proceso forma parte del “momento histórico” que está viviendo Ceuta.

Endesa está culminando la construcción de la subestación Virgen de África, una inversión de 10 millones de euros que será el corazón del nuevo modelo eléctrico de la ciudad. A ella se suman nuevas líneas de distribución y un mallado de diez nuevos ejes que reforzarán la red.

Sánchez Durán subrayó que Ceuta se convertirá en “un laboratorio ideal para la transición energética de la mano de la digitalización”. En los últimos años, la eléctrica ha invertido cerca de nueve millones de euros en la empresa Alumbrado Eléctrico de Ceuta para digitalizar la red, con sistemas de telegestión y telecontrol que permiten un suministro más eficiente y preparado para los nuevos usos eléctricos, como los cargadores de vehículos o el suministro a ferris y cruceros.

“Las redes eléctricas pueden ser el motor de reindustrialización de un país o su freno. En Ceuta, su tamaño y ubicación geoestratégica la convierten en un foco de atracción para la industria verde y tecnológica”, defendió el directivo.

Retos: formación, pymes y talento local

Ambos coincidieron también en los desafíos de Ceuta para consolidar su posición como hub energético y digital. Segovia señaló la necesidad de formar profesionales en competencias digitales que den respuesta a la demanda de las empresas tecnológicas: “Tenemos que acompasar la llegada de empresas innovadoras con la formación de talento local. Hoy hay puestos tecnológicos sin cubrir en Ceuta”.

El directivo de Telefónica insistió en que el 99,9% del tejido productivo de Ceuta está formado por pymes y micropymes, y que su digitalización “es clave para mejorar la productividad hasta un 25%”.

Sánchez Durán, por su parte, apuntó que la simplificación de los procedimientos administrativos y aduaneros y el impulso de la formación profesional dual y la especialización inteligente serán esenciales para atraer nuevas industrias. “Ceuta debe definir el modelo de ciudad que quiere ser: verde, digital y centrada en el ciudadano”, afirmó.

Ceuta Open Future

Joaquín Segovia cerró su intervención destacando el éxito del programa Ceuta Open Future, el centro de aceleración de startups impulsado junto a la Ciudad Autónoma y Telefónica. “Hace cinco años fue una apuesta muy arriesgada crear una aceleradora en Ceuta. Hoy es la segunda mejor de España en su categoría, solo por detrás de Santa Lucía, en Madrid”, celebró.

El espacio ha acelerado más de 55 startups, con un 20% procedentes de fuera de Ceuta. “Atraemos talento, retenemos talento y formamos en competencias digitales e inteligencia artificial. No hace falta irse fuera para innovar: desde Ceuta se puede emprender igual que desde Nueva York”, defendió Segovia.

Una ciudad sostenible y digital

Para cerrar, Rafael Sánchez Durán reivindicó el papel de la energía y la tecnología en la construcción de ciudades sostenibles: “Las redes inteligentes permiten habilitar servicios urbanos más limpios y eficientes. La movilidad será eléctrica, los autobuses también, y eso hará ciudades más respirables”.

Y concluyó con una reflexión más amplia: “Más allá de la tecnología, hay que hacer ciudades que inspiren, que estén más orientadas a la ciudadanía. Podemos tener una ciudad muy bella, como puede ser Ceuta, pero hay que ir haciendo una aproximación… donde el centro fundamental sea el ciudadano.”