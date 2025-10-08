Eduardo Valencia: “En España hay que duplicar la inversión en innovación y ayudar a las pymes a incorporarla”

Eduardo Valencia, director general de la Fundación Innova IRV, durante su conversación con Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL de Málaga; en la primera jornada del III Foro Económico Español en Ceuta. Cristina Villarino

Eduardo Valencia, director general de la Fundación Innova IRV, tiene claro que España está avanzando de manera “eficiente” en materias de innovación, pero tiene que dar un paso más y “duplicar la inversión en innovación”, entre otros aspectos.

Así lo ha asegurado durante su intervención en el III Foro Económico Español de Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

A su parecer, en España “hay que duplicar la inversión en innovación por lo menos hasta el 3%” del PIC. De esta manera, se igualará la inversión del país a las de otras regiones de Europa. Además, ha remarcado que “en la innovación nadie se tiene que quedar atrás”.

“No solo podemos innovar a las grandes corporaciones o las empresas públicas. El tejido empresarial español es eminentemente de pymes y el reto está en ayudar a las pymes a incorporar la innovación como una herramienta más de sus propias empresas”, según Valencia.

Asimismo, ha añadido que “para poder escalar no solo es la inversión, sino también arrastrar a todo el ecosistema industrial y empresarial”. Si España se compara con Alemania que tiene una inversión del 3%, “al menos es una aspiración, pero estamos aún lejos de conseguirlo”.

“Nos dedicamos mucho a regular, lo cual es tremendamente importante, pero no ponemos el foco en la propiedad de la tecnología y creo que el reto está también en la concienciación industrial y social”, ha señalado.

Por otro lado, Valencia también ha destacado la llegada del IMEC a Málaga. “Es una de las mejores noticias que nos podía pasar a nivel nacional porque el IMEC no solo es el centro más importante sino que un centro de estas características, cuando se instala en un territorio, es un impacto seguro”, ha apuntado.

La fecha prevista de su llegada es 2030 y desde la Fundación Innova trabajan para apoyar a la Junta de Andalucía “en la definición de una estrategia microelectrónica” y también “la creación de un nuevo clúster de microelectrónica en Andalucía”.

En cuanto al impacto ha señalado que es “amplio”, tanto para Málaga como para Ceuta. “La industria que incorpora microelectrónica, chips u otras soluciones, y en el caso de Ceuta, cualquier proyecto tecnológico que haya en la ciudad autonómica se puede beneficiar de un desarrollo que está a pocos kilómetros de aquí, a media hora en helicóptero”, ha explicado.

Además, ha incidido en que Ceuta tiene proyectos con la tecnología como “una palanca competitiva” como el Hub de Tecnología y el Hub de Innovación del Mediterráneo” y que la ciudad autónoma tiene menos barreras que le permitirán tener más oportunidades.

“Ceuta tiene una peculiaridad que es donde está geolocalizada. Siempre estará conectada a grandes proyectos no solo con España sino a nivel europeo”, según Valencia que ha añadido que “esto puede ser un ingrediente tremendamente competitivo dentro de un proyecto más ambicioso, donde la tecnología tiene seguramente mucho que aportar”.