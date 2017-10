Gloria Steinem, una feminista en la gran pantalla

Gloria Steinem, periodista, viajera y activista por los derechos de las mujeres, presentaba hace dos otoños My Life on the Road, las memorias de toda una vida en la carretera viendo la situación de la mujer desde las altas esferas de la política hasta las relaciones tribales.

Un viaje vital del icono feminista del siglo XXI que ahora será llevado a la gran pantalla dicen, prestando especial atención a las personas que se cruzaron en su camino y contribuyeron en su lucha.

Julie Taymor (directora de Frida y A través del universo) será la encargada de dirigir una cinta en la que su nombre no será, ni mucho menos, el único femenino. De momento se conoce que Sarah Ruhl se encargará del guión y que la producción la llevará Lynn Hendee.

Pero ya se ha anunciado que el proyecto estará en manos de grandes mujeres de la meca del cine, y lo cierto es que no podía ser de otra forma. Por su parte, Gloria Steinem ya ha declarado: "No puedo imaginar a nadie más mágico que Julie Taymor o más comprensiva que Lynn Hendee y Sarah Ruhl. Ahora que estamos en este viaje juntas, espero y creo que el resultado animará a muchos más viajeros, especialmente mujeres de diversas realidad, a contar nuestras propias historias".

Pero del elenco no se sabe nada y auguramos gran secretismo respecto a la actriz que cogerá el papel de Steinem.

Gloria, icono feminista de nuestro tiempo

Parece que hablar de feminismo y de movimiento feminista es remontarnos al siglo XVIII con Olympe de Gouges y sus escritos por los derechos de las mujeres.

Pero nada más lejos de la realidad, aquella mujer, y tantas otras, solo sembraron la semilla de un movimiento que hoy sigue en auge y no como un recuerdo histórico. Para muestra, Gloria Steinem, una mujer contemporánea, estudiosa, periodista, viajera por costumbre familiar y concienciada con la situación de la mujer en el mundo gracias a esas maletas sin deshacer que la han acompañado desde que era solo una niña.

Y es que su padre, comerciante de antigüedades, metía a toda su familia en un coche cada otoño en busca de un nuevo destino. Todo aquello le dio una perspectiva global de la situación de las mujeres, desde la política con la campaña de Hilary Clinton, a la social en la India o la tribal en los territorios indígenas.

Los libros de Steinem

De todas sus vivencias nacieron siete libros, multitud de artículos en prensa y una fundación, Women’s Media Center, creada junto a Robin Morgan y Jane Fonda.

Y el día 27 de octubre de 2015, cuando Gloria ya habían cumplido los 81 años, un libro con sus memorias coronaba su biblioteca bajo el título My Life on the Road (Random House).

Cuando se anunció, Steinem se sorprendía al ver que la gente aún le preguntaba por qué sigue escribiendo y manteniendo la esperanza de un cambio y su respuesta siempre fue "porque viajo". "Cuando coges la carretera te cambia la idea de lo que tú misma eres. El camino es tan complicado como la vida y nos lleva de la negación a la realidad, de la teoría a la práctica", añadió.

De esta práctica y del diálogo con la gente que se encontraba en el camino nacen sus ideas, cuya evolución y conclusión parecen desembocar en este libro que no sabemos si será el último pero si se presenta como definitivo para entender una de las líneas feministas más potentes de los últimos años.

Y ahora, (ya tocaba) la historia jamás contada de una mujer de mente abierta que sabía conectar perfectamente con la gente que se cruzaba en su camino, que ha sido observadora, activista, inspiración y catalizadora de cambios para las mujeres llega al cine.

Una historia con episodios conmovedores, divertidos y profundos, exactamente como debe ser un buen viaje.