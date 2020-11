Estas son las 35 nuevas zonas sanitarias restringidas en Madrid: la lista de barrios y pueblos

El final del puente significa también el fin al cierre perimetral de la comunidad de Madrid. Al menos durante unos días. Desde este martes por la noche, a las 00 horas, los madrileños regresan a la normativa anterior a la festividad de Todos los Santos. Es decir, las restricciones de entrada y salida para frenar la segunda ola de la pandemia del coronavirus se harán efectivas únicamente por zonas básicas de salud. Los ciudadanos de 35 áreas de la región, de hasta 13 municipios distintos, estarán bajo el yugo de las limitaciones de movilidad.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, avisó la semana pasada: cerraría la entrada y salida de la región siempre que el gobierno central le permitiera hacerlo por días. Lo consiguió.

El Real Decreto del Estado de Alarma dictado el pasado 25 de octubre establece que el mismo debe aplicarse durante un mínimo de 7 días. Sin embargo, no apunta que deban ser consecutivos. Díaz Ayuso se agarró a esto para establecer el estado de alarma durante el Puente de Todos los Santos (30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre) y el de La Almudena (7, 8 y 9 de noviembre). Sumados, 7 días.

Entre uno y otro, sin embargo, está permitida la entrada a la región. Desde el martes 3 de noviembre a las 00 horas y el viernes 7 a las 00 horas, el acceso a la Comunidad de Madrid es libre, excepto para los casos comentados a continuación. A partir del día 7 y hasta el 10 de noviembre a las 00 horas, la Madrid volverá a estar cerrada perimetralmente.

El pasado lunes 26 de octubre entraron en liza las restricciones por zonas básicas de salud en Madrid. Es la opción preferente del ejecutivo regional: cerrar perímetros sanitarios y no municipios enteros. Hasta 32 áreas quedaron 'aisladas'. Dentro de las mismas no se puede entrar ni salir, excepto en casos excepcionales, y se desaconsejan los desplazamientos y actividades no imprescindibles. Además, los parques infantiles están cerrados. El resto de medidas son similares a las de toda la región.

A partir de este martes, serán un total de 35 zonas básicas de salud las que quedarán bajo el paraguas de las prohibiciones de movilidad. Así lo anunció el pasado viernes Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, en una rueda de prensa ofrecida junto al viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio zapatero. Sumaba así 3 nuevas áreas a las 32 que ya soportaban esta normativa desde el lunes anterior.

Zonas básicas con restricciones

Las 3 nuevas zonas con restricciones de movilidad y actividad son Valle de la Oliva (incidencia acumulada de 573 casos por cada 100.000 habitantes), en Majadahonda, y Barrio del Puerto y Doctor Tamames, en Coslada (incidencia acumulada de 553 y 642 casos en los últimos 14 días respectivamente).

Con esta decisión, queda cerrado perimetralmente el municipio de Majadahonda. Hasta ahora, Valle de la Oliva era la única área de salud de esta localidad que estaba exenta de las restricciones.

En Madrid capital: Núñez Morgado (Charmartín); Guzmán el Bueno (Chamberí); San Andrés, San Cristóbal y El Espinillo (Villaverde); Entrevías, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaíra, Rafael Alberti y Numancia (Puente de Vallecas); Daroca (Ciudad Lineal); Vinateros Torito, Pavones y Vandel (Moratalaz); Puerta del Ángel (Latina); Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo); e Infanta Mercedes y Villaamil (Tetuán).

Fuera de la capital, se aplicará esta decisión en Collado Villalba Pueblo (Collado Villalba); Guadarrama (Guadarrama); Majadahonda (Majadahonda y Valle de la Oliva), San Juan de la Cruz (Pozuelo de Alarcón); San Blas y Pintores (Parla); Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo); zona básica de Morata de Tajuña (Morata de Tajuña); Las Fronteras y Brújulas (Torrejón de Ardoz); y Doctor Tamames y Valle del Puerto (Coslada).

Asimismo, hay varios casos especiales por copar el área sanitaria varios municipios. Por ejemplo, la zona básica de Manzanares del Real tendrá limitaciones de movilidad, pero sólo en la parte de El Boalo. De la misma forma ocurre en Villarejo de Salvanés y Colmenar de la Oreja. Sólo los pueblos que dan nombre a estas zonas sanitarias tendrán restricciones, el resto no.

Así se establecen los límites

Las zonas básicas de salud con restricciones a la movilidad se establecen a partir de tres criterios. El primero de ellos es que tengan una incidencia acumulada en los últimos 14 días de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Es la principal, pero no la única. Tal y como señaló ya la Comunidad de Madrid, también se valora la tendencia en los últimos días, el tipo de transmisión y qué grupos de edad son los más afectados.

El 11% de la región estaría bajo estas nuevas restricciones. En los próximos días podría sumarse alguna zona básica de salud más a estas medidas.