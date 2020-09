Ayuso no descarta ampliar las restricciones a todo Madrid: "No es coherente unas zonas sí y otras no"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que "no es coherente" aplicar restricciones "en algunas zonas y en otras no" y ha anunciado que se "van a ampliar restricciones" a otros puntos de la región, sin descartar que se pudieran aplicar a toda la autonomía.

"Anuncio que no va a ser sólo en esas 37 áreas", ha dicho en una entrevista en Onda Cero en la que ha señalado que "no me sabe bien que haya un bar en Usera o Vallecas que cumple con sus normas, que a las 22:00 horas esté cerrado y todo el mundo esté luego de copas a las 23:00 horas por Chamberí, Salamanca o Chamartín".

"Esto no va por barrios por una cuestión de estigmatizar a ciudadanos. Esto va de evitar el virus. Y ahí donde tengamos que actuar, lo haremos. (...) No descartamos hacerlo de manera autonómica", ha remarcado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que estas primeras medidas de restricción de la movilidad, que afectan a 850.000 ciudadanos de 37 áreas sanitarias, se han tomado porque el contagio es "muchisimo mayor". Pero ha avisado: "Seguirán".

