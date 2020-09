Subidos en la línea 1 de Metro Madrid desde Vallecas, zona cero Covid: "Las medidas no servirán"

En la Plaza Juan de Malasaña, a la salida del Metro Villa de Vallecas, huele a churros y a café recién hecho. Apetece algo calentito. Son las 7:15 de la mañana, la marquesina del autobús ofrece unos otoñales 16 grados y por la calle apenas si pasean los obligados a hacerlo. No hay saludos ni sonrisas. Las mascarillas adornan rostros aparentemente serios. Ni siquiera Los Manchegos, en su bar, bromean. Sirven maquinalmente con pocas palabras, desean un buen día y agradecen el pago. No son horas. Los pocos que desayunan, lo hacen rápido. El barrio, ‘confinado’ desde este lunes, no está cómo para llenar las calles: registra una de las incidencias acumuladas por contagios de coronavirus más altas de la capital (más de 1.000 por cada 100.000 habitantes). Pero, en fin, hay que levantarse. Con legañas en los ojos, unos y otros terminan las tostadas, echan un trago y buscan la boca del suburbano camino del trabajo. Al menos ahí no se pasa frío.

Teresa, todavía en la calle, a la entrada de Villa de Vallecas, asume lo inevitable: “Si nos tienen que confinar por nuestro bien, que lo hagan. No me parece mal. Todo sea por acabar con el virus. Pero vamos a seguir estando fuera; hay que ir a trabajar”, explica a EL ESPAÑOL. No le queda otra: es empleada del hogar y necesita salir de casa para poder limpiar. Es decir, está obligada a moverse. Al menos, mientras la situación se lo permita.

Pero no es la única. Sus vecinos, en hora punta, bajan al metro con los ojos entreabiertos. Guardan, en la medida de lo posible, la distancia. No hablan, no intercambian pareceres, no se quejan. Ni siquiera comentan el empate del Real Madrid contra la Real Sociedad. Se alinean en las escaleras, llegan al andén y miran la frecuencia. Este lunes, reforzada: la Comunidad de Madrid ha acrecentado la capacidad en 44 estaciones con trenes que hacen recorridos en bucle. “Harán trayectos más cortos para que haya más afluencia en algunos tramos del servicio”, explicó el Consejero de Sanidad.

Teresa está de acuerdo con las medidas, pero tiene que salir a trabajar. Beatriz Donlo EL ESPAÑOL

Quizás, por eso, entre las estaciones de Villa de Vallecas y Sol, en la línea uno, este lunes, en hora punta, la espera no ha sobrepasado, en ninguna parada, los tres minutos. Algo que, hace siete meses, antes de que se decretara el estado de alarma, no pasaba. Entonces, el tiempo medio se acercaba más a los cinco minutos. A esto hay que sumar la existencia de vigilantes de seguridad en las zonas más afectadas por el coronavirus. Todos ellos, responsables de garantizar que se cumplen las medidas de distancia.

Recorrido hacia Sol

En Villa de Vallecas, en el andén, a las 7:45 horas, el goteo de pasajeros es constante, pero no alarmante. Se puede mantener la distancia de seguridad y todos, absolutamente todos, llevan mascarillas. Y, si no, los vigilantes se encargan de recordarlo.

— ¿Dónde va?

— A Portazgo, a Avenida América, a Sol…

Rosi, por ejemplo, va hasta Pacífico. Es empleada del hogar. “Tengo que trabajar, no me queda otra. Nos confinan, pero yo me tengo que mover”, reconoce, antes de subirse al Metro. Como Cosmín, que tiene que estudiar. “Hemos comenzado las clases y voy. Qué voy a hacer. Pero entiendo las restricciones. Si es por nuestro bien”, explica.

Metro de Madrid. Beatriz Donlo EL ESPAÑOL

En los asientos, sin duda, no hay separación: las filas de cuatro van repletas de pasajeros –ni rastro del ya tradicional cartel que se usa en teatros u hospitales y que reza “nos separamos para estar juntos”–. En las puertas, la acumulación de gente, cuando llegan los trenes, es inevitable; y el resto de pasajeros, de pie, no pueden guardar la distancia de seguridad –en ningún caso hay metro y medio de distancia–.

— ¿Cree que las medidas de seguridad van a servir para algo? —pregunta este periodista a Raquel, una pasajera.

— Yo creo que no. Mira, por ejemplo, yo trabajo en un supermercado en Valdeacederas –es decir, se hace prácticamente toda la línea 1 de Metro–, y voy en metro todos los días. Todos tenemos que salir de nuestros barrios para trabajar. Al final, nos movemos —explica, pasado Puente de Vallecas.

Las palabras, entre unos y otros, no cambian. Todos viven en el sur, en barrios obreros; y todos están ‘confinados’. No pueden salir de sus áreas sanitarias salvo que tengan una causa justificada y así lo harán los que puedan. “Pero los que tenemos que trabajar...”, espetan. Esos no tienen alternativa. Salen de sus casas temprano, cogen el metro y vuelven. Tienen salvoconducto para moverse por donde quieran —siempre que sea camino de su puesto de trabajo– y así lo seguirán haciendo. Con miedo, sí, pero también por necesidad.

Raquel no cree que las medidas vayan a servir para algo. Beatriz Donlo EL ESPAÑOL

Pacífico-Sol

Pasado Pacífico, el panorama es totalmente distinto. La mayoría cambian de línea, buscan la circular para llegar a sus puestos de trabajo. De Atocha a Sol el vagón va prácticamente vacío. Hay pasajeros, sí, pero muy pocos en comparación con lo que hace siete meses recorrían el mismo trayecto. ¿Quiere decir esto que no hay acumulaciones? Seguramente las haya. Las frecuencias no son las mismas en todas las paradas, ni los andenes tan anchos como, por ejemplo, en todas las que discurren por Vallecas. Pero las medidas, este lunes, al menos, se han cumplido.

Hasta Sol sólo llegan unos pocos. Sin duda, el epicentro de la capital, por donde cada día pasaban millones de madrileños, es una sombra de lo que fue hace siete meses. No hay turistas, no hay madrileños… No queda nadie. Apenas unos pocos, los que se acercan a comprar algo a El Corte Inglés, o a dar una vuelta, terminan el recorrido. Los pasajeros del sur ya han abandonado el vagón. Terminamos nuestro viaje. Creíamos encontrarnos una marabunta de gente. No fue así.