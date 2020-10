Málaga concede la Medalla de la Ciudad a La Legión a petición de la Cofradía de Mena

El Ayuntamiento de Málaga ha concedido la Medalla de la Ciudad, en la que va implícito el nombramiento de Hijo Predilecto, a La Legión durante el pleno municipal de este jueves. El acuerdo mayoritario ha sido apoyado por todos los grupos a excepción de Adelante Málaga. Esta solicitud partió de la Congregación de Mena, cofradía que tiene una gran vinculación con este cuerpo: el Cristo de la Buena Muerte es protector de los cuatro tercios.

El hermano mayor de la Congregación de Mena, Antonio de la Morena, ha valorado para EL ESPAÑOL esta distinción: "Es muy merecida por lo que representa para Málaga y además llega en la celebración del centenario de su fundación". En la Semana Santa de Málaga la presencia de este cuerpo militar es muy relevante ya que la relación dura 92 años y es uno de los momentos más esperados. Sin embargo, en 2021 todavía su presencia no está confirmada: "Si la situación sigue así de inestable, no podemos confirmar nada", porque La Legión no sólo sale a la calle, sino que hacen guardia de honor al Cristo de la Buena Muerte en los días previos.

Desde la Congregación han querido valorar también "el importante servicio a España que La Legión ha llevado a cabo en los últimos meses" en referencia a sus labores durante la pandemia.

Este popular cuerpo militar está compuesto por los Tercios 'Gran Capitán', 1º de La Legión, (Melilla); 'Duque de Alba', 2º de La Legión, (Ceuta); la XIX BOEL (Alicante); así como por la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’, II de La Legión (Almería), integrada por los Tercios 'Don Juan de Austria', 3º de La Legión, (Almería) y 'Alejandro Farnesio', 4º de La Legión, (Ronda), la Bandera del Cuartel General, el Grupo de Artillería de Campaña, el Grupo de Caballería Ligero Acorazado ‘Reyes Católicos’, el Batallón de Zapadores y el Grupo Logístico.