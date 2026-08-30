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Reportaje Chipunga, donde el café aprende a sostener un país En las montañas del norte de Malawi, una granja demuestra que combatir el hambre no es solo producir alimentos, sino crear sistema, dignidad y futuro allí donde antes solo había subsistencia.

Texto, fotografía y vídeo Javier Carbajal

Llegar a Chipunga no es un trámite, es una declaración de intenciones. La carretera se va deshaciendo poco a poco hasta convertirse en una sucesión de baches, pendientes y barro que obliga a avanzar despacio. El coche se balancea. El paisaje se cierra. El tiempo parece estirarse. Aquí arriba, en las montañas del norte de Malawi, el aislamiento no es un concepto abstracto, es físico, cotidiano, persistente.

Cuando finalmente aparece la granja, no lo hace como un hito monumental, sino como una continuidad natural del terreno. Laderas verdes, caminos de tierra, estructuras sencillas. Nada sobresale. Todo encaja. Chipunga no irrumpe en el paisaje, se adapta a él. Educar cuando todo falta: lecciones aprendidas en el largo camino de la escuela en Malawi Malawi es un país donde el hambre no es una excepción, sino una amenaza cíclica. Según el Programa Mundial de Alimentos, más de 5,7 millones de personas viven en situación de inseguridad alimentaria extrema. La mayoría de la población depende de una agricultura de subsistencia sometida al clima. Es sencillo, si llueve, se come; si no llueve, no. El margen de error es mínimo. El futuro es frágil cuando hablamos de Malawi.

En ese contexto nace Chipunga Farm. No como un proyecto asistencial, sino como una apuesta productiva. Una granja que no reparte alimentos, sino que genera ingresos, empleo y conocimiento. Que no sustituye al campesino, sino que lo integra. Que no busca producir lo justo para sobrevivir, sino lo suficiente para transformar. La cárcel sin muros en Malawi: donde el castigo es aprender a "volver a vivir" sin rejas La finca se extiende hoy sobre unas 200 hectáreas, de las cuales cerca de 100 están plantadas con café y macadamia. El café fue la primera apuesta. La macadamia llegó después, como una decisión estratégica. Ambos cultivos son ecológicos. Ambos están pensados para el mercado exterior y ambos requieren técnica, paciencia y visión a largo plazo.

Desde el aire, la escala se entiende mejor. Al volar el dron, las plantaciones descienden por la ladera como una alfombra ordenada. Surcos, sombras, curvas suaves. La montaña deja de ser un obstáculo y se convierte en aliada. No es una agricultura improvisada, es diseño, planificación, conocimiento aplicado. En Chipunga trabajan de manera permanente unas 50 personas. En época de recolección, la cifra asciende hasta entre 100 y 150, en su mayoría mujeres. A ellas se suman las 226 comunidades que cultivan café en los alrededores y traen aquí su producción para venderla. La granja funciona como un nodo, recibe, procesa, forma y redistribuye valor en uno de los países más pobres del África subsahariana.

Visitamos una de esas comunidades. Son quince personas, casi todas mujeres. Cultivan café en pequeñas parcelas y esperan recolectar unos 300 kilos. No parece mucho, pero aquí cada kilo cuenta. Cada saco vendido es dinero para la familia, para ropa, para medicinas. Para decidir algo más que llegar al siguiente día. El proceso del café se explica mejor con las manos que con palabras. Los frutos rojos se seleccionan primero por flotación. Los que flotan son de segunda calidad. Los que se hunden, las buenas. El agua separa. La gravedad decide. Después llegan el despulpado, el lavado, el secado al sol sobre grandes mesas cubiertas con telas. Todo es lento. Todo es preciso, pero necesario para producir este café.

Dentro de la planta, la tecnología aparece sin alardes. Un sistema de energía solar abastece el control de temperaturas y buena parte del funcionamiento. Hay un generador como respaldo cuando la solar no alcanza. No es dependencia ciega de una fuente, es equilibrio. El futuro aquí también se piensa en términos energéticos. Adamson Mhone, el farm manager, como él se presenta, supervisa las máquinas con calma. Conoce cada sonido, cada ritmo. Es uno de esos perfiles jóvenes formados fuera que han regresado para aplicar lo aprendido. No hay discursos grandilocuentes. Hay eficacia.

Hoy, Chipunga produce unas 16 toneladas de café, gran parte exportadas a Alemania y Sudáfrica. El objetivo es llegar a 50 toneladas. La macadamia, un cultivo más reciente, tiene una demanda creciente, especialmente en China, donde es un producto de alto valor. Quieren ampliar 42 hectáreas más de café y 35 de macadamia para este año. Pero Chipunga no es solo exportación. Es formación. Se han creado clubes de productores donde participan unos 250 campesinos, que reciben plantas, asesoramiento técnico y acceso a maquinaria. Antes, muchos solo cultivaban maíz para subsistir. Ahora diversifican el cultivo.

Los datos lo confirman. Donde antes un agricultor podía ganar unos 300 euros al año, ahora puede llegar a 600 gracias al café. En términos europeos es una cifra mínima. Aquí es un cambio estructural. Es la diferencia entre sobrevivir y planificar. Mientras recorremos la granja, la sensación no es de urgencia, sino de continuidad. No hay prisa. Todo parece pensado para durar. Incluso los edificios, sencillos y funcionales, responden a una lógica de resistencia más que de impacto visual.

Al final del recorrido, el camino vuelve a cerrarse. El coche desciende lentamente. Desde arriba, Chipunga queda atrás como una mancha verde integrada en la montaña. No promete milagros. No soluciona el hambre de Malawi por sí sola. Pero demuestra algo esencial, que combatir la inseguridad alimentaria no es solo repartir comida, sino construir sistemas que permitan a la gente sostenerse por sí misma. En un país donde la agricultura ha sido históricamente sinónimo de vulnerabilidad, aquí se ha convertido en herramienta de futuro. El café, la macadamia, el sol, el agua y el conocimiento trabajan juntos para construir un futuro común. No hay épica. Hay constancia, apoyo y trabajo. Y a veces, en lugares olvidados como Malawi, eso es exactamente lo que cambia todo.