URL copiada

Reportaje La cárcel sin muros en Malawi: donde el castigo es aprender a "volver a vivir" sin rejas En Balaka, una cárcel sin muros ensaya otra forma de justicia, donde castigar no significa encerrar, sino preparar el regreso a casa en un país marcado por la pobreza y la falta de oportunidades.

Texto y fotografía Javier Carbajal

Las puertas se abren sin estruendo. No hay rejas, no hay llaves girando en cerraduras pesadas. Al cruzar el umbral, lo primero que aparece no es una celda, sino un huerto. Hombres jóvenes trabajan la tierra con las manos hundidas en el barro rojo, alineados entre surcos verdes que crecen con paciencia. Cuesta creer que esto sea una prisión. El padre Piergiorgio Gamba camina unos pasos por delante. Su presencia ordena el espacio sin necesidad de levantar la voz. Los internos le miran con respeto y continúan trabajando hasta que alguien avisa de que es hora de reunirse. Dejan las herramientas en el suelo y avanzan juntos. No hay prisas ni vigilancia aparente. La escena desconcierta, aquí nadie parece tener intención de huir.

Estamos en Balaka, en el sur de Malawi, en una prisión al aire libre que funciona sin muros ni candados. Un lugar que rompe de inmediato con la idea clásica de castigo y encierro. Gamba la define como un refugio, un espacio de tránsito. “Aquí no se viene a cumplir una condena, se viene a prepararse para volver”, dice mientras avanzamos por el recinto. En Malawi hay alrededor de 50.000 personas encarceladas, repartidas en unas 25 prisiones. Algunas de ellas albergan hasta 3.000 internos en condiciones extremas. Una sola comida al día, sin medicinas, sin apenas atención. En ese contexto, Balaka aparece como una anomalía incómoda, una cárcel sin muros en uno de los países más pobres del mundo.

Entramos en la iglesia de la prisión. En sus paredes, grandes murales pintados por un artista local reinterpretan escenas religiosas desde la tierra. Colores intensos, símbolos agrícolas, cuerpos anclados al paisaje. Una fe que no se eleva, sino que se hunde en lo cotidiano. Los internos se sientan en silencio. Algunos bajan la cabeza. Otros miran al frente. Aquí la fe no se proclama, acompaña. Esta prisión forma parte de un modelo pionero en Malawi, impulsado hace años por los misioneros montfortianos y hoy reconocido por el Estado. Oficialmente es una cárcel, pero funciona bajo una lógica distinta. Aquí no hay celdas individuales, ni barrotes. Los internos llegan en grupos de entre 60 y 80 personas y permanecen sus últimos seis meses de condena. Durante ese tiempo reciben formación obligatoria en agricultura, carpintería o electricidad. Al finalizar, obtienen certificados oficiales del Ministerio de Trabajo, válidos para buscar empleo fuera.

“Las graduaciones parecen las de una universidad”, cuenta Gamba con una sonrisa leve. “Vienen con orgullo, con dignidad. Eso es importante”. El Parlamento de Malawi aprobó recientemente una nueva Ley de Prisiones que desplaza el eje del castigo hacia la rehabilitación y la reconciliación. Un giro significativo en un país donde el sistema penitenciario ha sido históricamente sinónimo de hacinamiento y abandono. La ley llega tras las elecciones generales del pasado septiembre, en un contexto político aún en transición, y su aplicación efectiva depende ahora de decisiones ejecutivas que siguen abiertas. “Si este cambio no se consolida, siempre existe el riesgo de regresar al modelo anterior”, advierte Gamba.

Por eso lo que ocurre en Balaka no es solo una experiencia local, es una prueba frágil de hacia dónde quiere caminar el país cuando se habla de justicia, dignidad y segundas oportunidades. La seguridad en la prisión corre a cargo de más de 50 guardias, pero su presencia es discreta. La prisión también garantiza la comida diaria, algo excepcional en el sistema penitenciario del país. La gestión de los internos incluye un programa de reconciliación individual, coordinado por Prison Fellowship Malawi. Se trabaja caso por caso para preparar el regreso al pueblo. Quién recibirá al preso, dónde vivirá, cómo se ganará la vida. Desde aquí regresan a otra cárcel. Desde aquí, vuelven a casa.

Es entonces cuando aparece Gezina Kantankalca. Camina con paso firme entre los edificios, saluda a los internos por su nombre, observa sin levantar la voz. Tiene 53 años y trabaja para el Gobierno como responsable de la gestión de presos. Lleva 21 años ejerciendo lo que todos llaman la “matrona” del centro. Su historia atraviesa este lugar con una fuerza difícil de ignorar, Gezina estuvo presa aquí. “Este sitio me devolvió la vida”, dice sin dramatismo, mientras nos guía hacia las habitaciones. Su autoridad no nace del cargo, sino de la experiencia. Conoce el miedo, la vergüenza, la incertidumbre. Y también el camino de vuelta. Hoy es ella quien acompaña a otros a recorrerlo.

Las habitaciones son sencillas y ordenadas. Camas alineadas, paredes desnudas, una luz que entra por una ventana pequeña. En algunos cabeceros hay papeles pegados. Versículos de la Biblia escritos a mano. Notas breves, casi íntimas. No decoran, sostienen. Estos versículos pertenecen a Mark Chichumba. Es joven, delgado, reservado. Señala los papeles sin decir mucho. La fe, aquí, no se impone, pero parece necesaria. En un entorno donde la mayoría de los internos llega tras una vida marcada por la pobreza extrema, por familias desestructuradas y por pequeños robos, esos mensajes funcionan como anclajes a la vida. La mayoría no están aquí por delitos graves. No hay sangre. Hay hambre, falta de oportunidades, caminos cerrados y futuros interrumpidos. Para Mark, la fe no promete absolución, pero le recuerda cada mañana que todavía puede volver a ser alguien fuera de este lugar.

Salimos de nuevo al huerto, que reaparece como una constante. Está dentro del recinto y es parte central del programa. En Malawi, cerca del 90% de la población depende directa o indirectamente de la agricultura. Enseñar a cultivar no es una actividad simbólica, es enseñar a sobrevivir fuera. Las manos que ahora trabajan la tierra aquí lo harán mañana en sus aldeas. Gamba utiliza una palabra que resuena con fuerza, “purgatorio”. No como castigo eterno, sino como tránsito. Un lugar intermedio donde reparar, aprender, reconciliarse. “Aquí no se sale igual que se entra”, insiste. La idea no es borrar el delito, sino evitar que se repita.

Al recorrer el recinto cuesta asociar lo que se ve con la palabra prisión. Hay libertad, sí, pero es una libertad controlada. Hay normas, horarios, responsabilidades. Y hay, sobre todo, una idea clara de futuro. La mayoría de los internos es muy joven. Tienen toda una vida por delante. La paradoja es evidente. En uno de los países más pobres del mundo, una cárcel sin muros parece funcionar mejor que muchas cerradas. Quizá porque se entiende que castigar sin ofrecer una salida solo perpetúa el problema. Quizá porque alguien decidió que la justicia también podía ser una herramienta de reconstrucción, escrita sobre el futuro de un país.

Cuando salimos, el sol empieza a caer y el huerto queda atrás. Las voces se apagan poco a poco. Las puertas vuelven a cerrarse sin ruido, sin llaves, sin golpes de metal. No hay sensación de encierro. Hay una calma extraña, casi incómoda. Balaka no es una excepción pintoresca, sino una pregunta abierta sobre qué significa castigar y qué significa ofrecer una salida, sobre si la justicia puede medirse solo en años cumplidos o también en vidas reconstruidas. Al cruzar de nuevo el umbral y volver al primer gesto. Unas puertas que se abren y un huerto donde se trabaja la tierra. Queda la sensación de que la libertad quizá no empiece cuando se sale de aquí, sino cuando alguien decide que el castigo no puede ser el final del camino y que incluso sobre los cimientos de la pobreza y la resignación puede volver a crecer algo parecido a la esperanza.