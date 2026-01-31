Educar cuando todo falta: lecciones aprendidas en el largo camino de la escuela en Malawi

Dormimos al lado del Trinity Secondary School, donde nos recibe la hermana Mwana Amuna. A la mañana siguiente, niños y niñas esperan en silencio, alineados, como si alguien hubiera ensayado ese recibimiento durante días. Cuando salimos, el silencio se rompe. Cantan. Aplauden. Nos rodean. No hay timidez ni distancia, solo una alegría que se desborda sin empujar. Una bienvenida que desarma.

Llegamos de noche. El coche avanza despacio por una carretera secundaria que parece tragarse la luz de los faros. Malawi nos recibe sin ruido, sin gestos grandilocuentes. Solo oscuridad, polvo suspendido en el aire y un silencio espeso que obliga a bajar la voz aunque nadie lo haya pedido. Es nuestra primera parada en Kasungu y, sin saberlo todavía, también el primer golpe de realidad.

En el país, la educación primaria es oficialmente gratuita desde hace décadas y, sobre el papel, también obligatoria. En la práctica, sólo una parte del camino está garantizada. La mayoría de los niños se matricula en primaria, pero sólo uno de cada cuatro logra llegar a la secundaria. Las cifras sirven para medir el problema, pero es el terreno, los caminos, las distancias, el hambre, el que termina de darle forma y peso.

Pienso entonces que quizá la educación empiece aquí, en la bienvenida. En Malawi, donde casi todo cuesta, ese gesto sencillo recibir, acoger, mirar es ya una forma profunda de enseñanza. Antes que libros o pupitres, antes incluso que aulas, la escuela empieza cuando alguien te espera.

Kasungu y Dowa: dos formas de aprender en Malawi Kasungu fue nuestra primera imagen de la escuela en Malawi. La bienvenida fue tan cálida como reveladora. La realidad se impone con cifras que pesan. En muchas escuelas públicas del país, las ratios por aula superan con facilidad el centenar de alumnos. La educación es gratuita sobre el papel, pero la falta de infraestructuras y profesorado convierte cada clase en un ejercicio de supervivencia pedagógica. En Kasungu, esa saturación se siente en cada pupitre. La hermana Mwana atiende a unos 400 alumnos. En algunas aulas hay 106 niños por clase, nos comenta. Esta es la realidad a la que se enfrenta la educación en Malawi. La cantidad de alumnos y la escasez de profesorado.

El contraste llega al desplazarnos al distrito de Dowa, a Mtengo wa Nthenga, un complejo donde educación y salud conviven porque aquí separar ambas cosas no tendría sentido. El proyecto forma parte de la red de intervenciones educativas que Manos Unidas sostiene en zonas rurales de Malawi, allí donde el Estado apenas alcanza y la comunidad acaba sosteniendo lo esencial. No hay ruido excesivo. Hay atención. Hay una concentración tensa, casi física. Aquí la masificación no es un problema. Educación en Mozambique: "Espero poder terminar mis estudios y darle un futuro mejor a mi familia" El edificio muestra sus costuras. Hay partes que se están reformando gracias al esfuerzo de las donaciones. En Malawi siempre hay algo pendiente, algo que avanza despacio, algo que espera. Pero en este centro saben sacar partido al espacio y al tiempo.

Hay mucho ya construido, aulas levantadas, internados en marcha, profesorado formado. Nada de esto habría sido posible sin un trabajo continuado en el tiempo. Aquí la ayuda no llega de golpe ni se agota en una inauguración, permanece, se acumula, deja poso. Hay 31 profesores, muchos desplazados desde otras zonas. Porque aquí hacen falta manos, todas. La hermana Juliana camina deprisa, saluda a todo el mundo, se detiene lo justo para señalar lo urgente. No hay discursos ni consignas. “Lo importante es que los niños vengan cada día”, dice mientras cruza el patio.