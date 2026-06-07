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Reportaje Agogo, el proyecto que devuelve la dignidad, la sombra y el tiempo a la vejez en Malawi Un recorrido por el sur de Malawi para contar cómo un proyecto devuelve tiempo, cuidado y dignidad a la vejez en un país donde sobrevivir ya es un reto.

Texto, fotografía y vídeo Javier Carbajal

Llegamos al final de la tarde, cuando el sol empieza a caer y el paisaje se aplana bajo una luz cansada. El coche avanza despacio por los caminos de Benga, esquivando polvo, cabras y niños que regresan a casa. No venimos con una agenda larga. Sabemos que la visita será breve. A veces, sin embargo, basta con muy poco para entender mucho de la realidad de un país. Agogo Project no se anuncia. No hay un edificio que imponga respeto, ni un cartel que reclame atención. El proyecto está integrado en la vida cotidiana, casi camuflado. Agogo significa ancianos. Nombrarlos así no es una etiqueta, es una forma de reconocimiento en un país donde llegar a la vejez no es habitual.

Stephen nos acompaña desde el principio. También Manolo, español afincado en Malawi desde hace años, que camina con la naturalidad de quien ya no observa desde fuera. Con nosotros vienen varios jóvenes pastores, parte del futuro de la diócesis de Benga. Escuchan más de lo que hablan. Aquí, el relevo no es una idea, es una necesidad. El centro de día aparece entre árboles y construcciones bajas. Tiene agua, suministro eléctrico propio y un orden sencillo que se agradece. No hay decoración superflua ni intención de impresionar. Hay bancos, sombra y comida caliente. Hay algo que escasea en muchos lugares del país, un refugio donde el cuidado es lo primero. Educar cuando todo falta: lecciones aprendidas en el largo camino de la escuela en Malawi Las personas mayores se sientan, conversan, esperan. Algunas han caminado varios kilómetros para llegar. En Malawi, la vejez suele ir ligada a la soledad, a la pobreza extrema y, en muchos casos, a la responsabilidad de cuidar a quienes quedaron atrás. Aquí, al menos durante unas horas, pueden descansar.

Agogo Project acompaña a unas 350 personas mayores en los alrededores de Benga. La mayoría son mujeres. No es una casualidad. En Malawi, la esperanza de vida ronda los 64 años, una de las más bajas del África subsahariana, y la vejez femenina suele llegar marcada por la viudedad, el abandono y la extrema precariedad. Muchas de estas mujeres han sostenido familias enteras durante décadas, han cultivado, criado, cuidado y, cuando dejan de ser útiles para la economía doméstica, desaparecen del sistema. La cárcel sin muros en Malawi: donde el castigo es aprender a "volver a vivir" sin rejas Por eso Agogo no se limita al centro de día. El proyecto apuesta también por algo más difícil y más duradero, construir casas sencillas, cerca de las aldeas donde estas personas han vivido siempre. No se trata de trasladarlas ni de aislarlas, sino de protegerlas sin arrancarlas de su entorno. Ya hay unas treinta personas alojadas, casi todas mujeres que comparten vivienda, compañía y tiempo.

Las casas no tienen electricidad convencional, pero sí techo firme. No hay comodidades, pero hay seguridad. Pequeños dispositivos solares permiten cargar un teléfono o encender una luz básica cuando cae la noche. Lo justo para no quedar completamente a oscuras. Lo suficiente para no desaparecer del todo cuando el día termina. Entramos en una de las viviendas. El interior es austero y cuidado. Camas simples, paredes limpias, pocas pertenencias. Una mujer nos recibe sentada, tranquila, sin gestos teatrales. No hay discursos ni agradecimientos exagerados. Aquí no se viene a dar las gracias, se viene a vivir con dignidad.

Vuelo el dron durante unos minutos. El zumbido rompe la calma del atardecer y provoca una reacción inmediata. Risas, miradas al cielo, dedos que señalan. Los niños celebran cada giro como si fuera un truco de magia. Las mujeres observan la escena con una mezcla de incredulidad y diversión contenida.

Durante un instante, la tecnología deja de ser algo lejano para convertirse en juego compartido. La escena dura poco, pero dice mucho, incluso aquí, incluso ahora, todavía hay espacio para la sorpresa y la alegría. Stephen explica que Agogo no pretende alargar la vida, sino acompañarla. En Malawi, la cooperación suele concentrarse en la infancia, en la educación, en la urgencia constante. La vejez queda fuera del foco, como si ya no mereciera atención ni inversión. Este proyecto nace, precisamente, de ese vacío.

Aquí no existe una red pública sólida que proteja la vejez. Las pensiones son prácticamente inexistentes, y el acceso a servicios básicos depende casi por completo de la familia o de la comunidad. Cuando esa red falla, la vejez se convierte en una forma lenta de exclusión Manolo señala las instalaciones con discreción. El dinero aquí no se diluye ni se pierde en estructuras abstractas. Se transforma en agua potable, en comida diaria, en muros que resisten la estación de lluvias. En tiempo ganado. En noches menos frágiles. El sol termina de caer y volvemos al centro de mayores. No hay ruido innecesario. No hay prisa. El día se apaga sin sobresaltos.

Antes de marcharnos de Benga, pesa lo breve de la visita y la profundidad de lo que hemos visto. En un país donde sobrevivir ya es un reto, llegar a la vejez suele convertirse en una condena silenciosa. Aquí, al menos, alguien ha decidido que no lo sea y se muestra de nuevo la importancia de las ayudas. Agogo no promete milagros. No cambia el destino de Malawi ni corrige una pobreza estructural que atraviesa generaciones. Pero hace algo esencial, reconoce a las personas. Da tiempo y espacio. Devuelve el lugar en el mundo a quienes ya no suelen tenerlo.

Cuando el coche arranca, la noche lo cubre todo. Las risas de los niños quedan atrás. Las siluetas de las mujeres mayores se disuelven poco a poco en la oscuridad. En Malawi, donde casi todo empieza demasiado pronto y termina demasiado rápido, Agogo propone algo distinto, que la vejez no sea un tramo olvidado del camino, sino una etapa que todavía merece cuidado, presencia, respeto y dignidad. Y eso, aquí, ya es una forma de justicia.