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Reportaje Chezi, el orfanato en el centro de Malawi donde los niños olvidados encuentran su hogar A través de sus nuevas madres crean rutinas y una organización diaria que marca la diferencia entre desaparecer y seguir adelante, en un país donde el futuro está desdibujado.

Texto y fotografía Javier Carbajal

Llegamos por la tarde, cuando el sol ya ha empezado a bajar y el polvo del camino se queda suspendido en el aire. En Chezi, el ruido aparece antes que los edificios. Risas, carreras, voces que no piden permiso. En el campo, un grupo de niños juega al fútbol con una pelota gastada. El partido es improvisado, como casi todo aquí, pero nadie queda fuera. Las Misioneras de María Mediadora nos reciben con abrazos y comida. En este recinto conviven un hospital y un orfanato. Salud y educación no se separan porque aquí no tendría sentido hacerlo. El lugar está limpio, ordenado, vivo. No transmite urgencia ni abandono. No es un sitio de tránsito, es un espacio donde se vive, un hogar.

En Chezi, los niños no viven en grandes dormitorios sin personalidad, lo hacen en familias creadas, en casas con su propio espacio. Cada grupo está a cargo de una mujer que ejerce de madre. No es un rol simbólico. Duerme con ellos, organiza el día, corrige, acompaña, compartiendo comidas, noches y silencios. Muchas de estas mujeres ya criaron a sus propios hijos fuera del orfanato. Y aquí han encontrado trabajo, estabilidad y un lugar donde seguir cuidando. No sustituyen a nadie, sino que sostienen lo que no existe. Esa figura materna que, por diferentes razones, estos niños han perdido.

En el orfanato hay una niña albina con autismo. Su piel necesita protección constante. Su condición la expone doblemente en un país donde el albinismo sigue asociado a estigmas y violencia. Aquí recibe atención médica y un entorno seguro. Sin este lugar, probablemente no habría sobrevivido. También está Conscious, un niño con síndrome de Down. Se mueve despacio. Observa mucho. Los demás lo conocen y lo integran sin discursos ni programas específicos. Convive con todos los niños como uno más. En este lugar no hay espacio para la exclusión. Educar cuando todo falta: lecciones aprendidas en el largo camino de la escuela en Malawi La mayoría de los niños aquí no ha llegado por grandes tragedias visibles, sino por una suma de factores silenciosos: pobreza extrema, abandono, enfermedad, imposibilidad de cuidado. En este país las herramientas son muy pocas y los recursos muy limitados.

Hay un detalle que explica la estabilidad del lugar, muchos de los niños que crecen en Chezi regresan cuando se hacen mayores. Algunos vuelven como trabajadores del centro, otros ayudan en el cuidado de los más pequeños o en el hospital del recinto. También son, en su mayoría, quienes sostienen la parte más silenciosa de la autosuficiencia, el huerto y los animales con los que el orfanato se abastece. La cárcel sin muros en Malawi: donde el castigo es aprender a "volver a vivir" sin rejas Cultivan, cuidan, alimentan y mantienen una rutina que no solo organiza el día, también asegura que haya comida y que el sistema no se rompa. Chezi no expulsa a quien crece, incorpora a quien puede sostener. Las madres no improvisan afecto. Lo administran. Saben que no están aquí para salvar a nadie, sino para acompañar procesos largos a niños que requieren de cariño y ese cuidado.

Las madres son el corazón del orfanato Paso la tarde con una de esas madres. Alines tiene 45 años y fuera de Chezi ya crió a tres hijos, hoy adultos. Dentro, cuida de nueve niños: Listed, Yona, Osward, Yohane, Milako, Patiyeki, Taman y Manuwe. Los nombra sin dudar. Cada nombre va acompañado de una mirada distinta, de una forma concreta de llamarles la atención. Alines no levanta la voz. No hace falta. Los niños la escuchan y se mueven con ella como referencia constante.

Cuando cae la tarde, el partido de fútbol termina sin aviso. Nadie da órdenes, pero todos saben lo que toca. Empieza otra parte del día. Se duchan por turnos, lavan la ropa, la tienden. Los mayores ayudan a los pequeños. No hay relojes visibles, pero el tiempo está organizado. Taman tiene cinco años. Se viste solo. Dobla la ropa como puede. Nadie se sorprende. Aquí no se celebra la autosuficiencia, se enseña. No porque sea fácil, sino porque es necesaria para el futuro de cada uno de ellos. La cena llega temprano en el comedor común. La comida es sencilla y suficiente. En un país donde millones de niños no saben si comerán al día siguiente, aquí la alimentación es una certeza. Y esa certeza cambia la forma de estar en el mundo.

Después, el día baja el volumen. Algunos niños leen. Otros escuchan. La Biblia aparece en varias manos y la fe, como en todo Malawi, forma parte de la estructura diaria. No se discute ni se impone. Se integra. Duermen pronto. A las cuatro de la madrugada, el día vuelve a empezar.

Un país con demasiados niños solos Malawi es uno de los países más jóvenes del mundo: casi la mitad de su población tiene menos de 15 años. También es uno de los más frágiles. La esperanza de vida ronda los 64 años y el impacto del VIH, la pobreza extrema y la mortalidad materna ha dejado una huella profunda en las estructuras familiares. Según datos de Naciones Unidas, más de un millón de niños en Malawi son huérfanos o especialmente vulnerables. La media de hijos por familia supera los cuatro, en un contexto donde el acceso a recursos básicos es limitado y las redes de protección informal se rompen con facilidad.

Miles de niños crecen sin adultos estables que se hagan cargo. Algunos son abandonados. Otros quedan al cuidado de familiares que no pueden sostenerlos. Los que nacen con discapacidad suelen quedar fuera de cualquier red. Chezi existe porque ese vacío es real y este lugar es santuario para los niños que algunos han olvidado. Después de la noche, me levanto con ellos. El recinto sigue en penumbra. Los niños se mueven en silencio. Se asean, se visten y se preparan para un día de colegio. A las cinco, van a misa en la iglesia del centro. Después desayunan y se organizan por grupos para ir todos juntos a la escuela.

Asisten a un centro público, St. Mathias. La diferencia con otros niños del mismo centro es visible. Llegan con uniforme limpio, desayunados, descansados. No es un privilegio. Es organización. Mientras los veo salir, pienso en los que no están aquí y en la pequeña suerte que tienen estos niños de estar en manos de este orfanato. Chezi no funciona porque tenga más recursos que otros lugares. Apenas son unas pocas hermanas que sacan el proyecto adelante con la ayuda de Manos Unidas y de otras organizaciones. Funciona porque tiene una estructura muy definida. Porque cada día se parece al anterior. Porque la rutina no es una carga, sino una red que sostiene frente al abandono.

El orfanato no promete futuros brillantes. Promete algo más concreto: que estos niños lleguen cuidados y formados al día siguiente, para que ellos mismos tengan las herramientas para construir su propio futuro. Cuando me marcho, el sol ya ha subido. Los niños están en clase. Los más pequeños juegan con sus madres. Alines observa desde la puerta y me da las gracias. Yo le respondo: “gracias a ti”. No dice nada, sonríe y me da un abrazo. Chezi no debería ser un lugar excepcional. Es, simplemente, un sitio donde la infancia no queda a la deriva. Donde crecer no depende del azar. Donde alguien se hace cargo de un niño que otra persona olvidó, por necesidad o por abandono. No hay grandes promesas en Chezi, pero sí esperanza y futuro. Y, para estos niños, lo es todo.