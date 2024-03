Kroos, sobre su renovación con el Real Madrid: "Estoy meditándolo, no habrá problemas"

Una de las grandes incógnitas del Real Madrid a final de temporada es la continuidad de Toni Kroos. El centrocampista alemán ha sembrado la duda sobre su posible retirada en numerosas ocasiones, aunque esta vez ha dejado la puerta de par en par a seguir vistiendo la camiseta del conjunto blanco.

En su regreso a la selección alemana tras varios años alejado, Toni Kroos ha dado nuevos datos sobre cómo está tratando el tema de su renovación. El centrocampista germano ha asegurado que está "meditando" la idea continuar luciendo los colores del Real Madrid una temporada más.

Además, ha hecho hincapié en que no le importan los tiempos. Puso de ejemplo lo sucedido la pasada temporada, cuando hicieron oficial su continuidad en el tramo final. Unas palabras llamadas a calmar las crecientes dudas que se habían generado en los últimos meses y que dejaban entrever un posible adiós.

"No hay problemas. El año pasado ya lo decidimos y comunicamos bastante tarde. Será parecido este año, ya veremos si con el mismo resultado. Estoy meditándolo ahora mismo. Pero no hay problema, para ello la relación con el club es demasiado buena. Estoy seguro de que encontraremos una solución satisfactoria para ambas partes, sobre todo teniendo en cuenta el trascurrir positivo de esta temporada", declaró Toni Kroos en rueda de prensa.

Por otro lado, Kroos desveló que su abuelo le ha insistido en que continúe su carrera como futbolista del conjunto blanco. "Me aconsejó que jugara un año más en el Real Madrid y luego me fuera de vacaciones en verano. Ahora he cambiado de opinión. Ahora está de acuerdo", bromeó el centrocampista alemán.

El ejemplo del Real Madrid

Toni Kroos dijo en su primera comparecencia como internacional alemán tras su regreso a la selección, que Alemania puede aprender de la mentalidad ganadora del Real Madrid que exige salir a ganar cada partido. Unas características que tratará de trasladar al combinado nacional teutón.

"Naturalmente, el trabajo en el club es muy distinto al trabajo en la selección. Cuando juegas cada tres días puedes preparar mejor algunas cosas y cuando hay un partido malo se le puede pasar página más rápido", dijo al ser preguntado acerca de qué elementos del Real Madrid podía trasladar a la selección.