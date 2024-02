El Sevilla denuncia ante el Comité de Competición un vídeo de Real Madrid TV contra los árbitros

La polémica está servida. El Sevilla FC anunció a primera hora de la tarde de este sábado su denuncia ante el Comité de Competición de la RFEF por un vídeo de Real Madrid TV contra los árbitros. El conjunto sevillista visita este domingo (21:00 horas) el Santiago Bernabéu para disputar un partido que arbitrará el colegiado Díaz de Mera.

Según anuncia el Sevilla, la denuncia que ha enviado por escrito es por "la campaña de persecución y hostigamiento" realizada a través de la televisión oficial del club blanco contra Díaz de Mera y González Fuertes, que será el árbitro del VAR en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de La Liga.

El Sevilla comunicó su denuncia en su página web. El vídeo al que se refiere es uno que enseña algunos de los errores arbitrales, cometidos por estos dos colegiados, que han afectado negativamente al Real Madrid en el pasado.

Sobre Díaz de Mera, Real Madrid TV recordó una acción polémica que tuvo lugar en 2023 durante un partido de Liga entre el Alavés y el club blanco: "No aplicó el mismo criterio a la hora de sancionar faltas y sacar amarillas y no vio un agarrón clamoroso a Brahim dentro del área del Alavés", se denunciaba en el vídeo. Los de Ancelotti ganaron ese encuentro.

En el vídeo también se repasan varias polémicas de González Fuertes, árbitro que no sancionó un agarrón de pelo dentro del área de Laguardia a Marcelo en una derrota del Real Madrid contra el Alavés (2020/2021) y que tampoco pitó un penalti sobre Ferland Mendy en un partido frente a la Real Sociedad.

Pablo González Fuertes, árbitro que se encargará del VAR en el Real Madrid - Sevilla

El entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, fue preguntado por el vídeo de Real Madrid TV antes de que su club emitiera el comunicado sobre la denuncia.

"Estas cosas no las sigo y no tengo información. Con los árbitros me llevo muy bien con todos. No me sé sus nombres ni su cara hasta que no me llego a saludarles. Todos lo hacen con la mejor intención y lo mejor que pueden. Están en una situación que tienen que situarse a ver cuándo el VAR les puede ayudar más o menos. Pienso bien de todos ellos y con todos me llevo bien. Lo que pase en las televisiones de los clubes no lo sigo, en este caso la del Real Madrid", señaló Sánchez Flores en rueda de prensa.

Comunicado del Sevilla

"El Sevilla FC ha procedido a denunciar este sábado mediante un escrito, ante el Comité de Competición de la RFEF, la campaña de persecución y hostigamiento hacia el Sr. Colegiado Díaz de Mera, designado como árbitro principal del partido de mañana entre el Real Madrid y el Sevilla FC, así como hacia el Colegiado González Fuertes, árbitro designado para el VAR, a través de Real Madrid TV, televisión oficial del Real Madrid.

El Sevilla FC quiere, de manera formal, denunciar los presentes hechos ante los estamentos federativos, al objeto de que se valore si estos hechos pueden ser considerados como infracción del Reglamento General de la RFEF o cualquier otra normativa que le sea de aplicación.

El club desea, igualmente, reiterar su más enérgica condena ante estos comportamientos y campañas orquestadas para socavar la imagen del estamento arbitral, haciendo un grave daño al fútbol español y poniendo en tela de juicio la integridad de la competición".

