Mbappé al jeque del PSG tras anunciar su adiós: "No me hagas otra oferta, no es una cuestión de dinero"

Kylian Mbappé no seguirá en el París Saint-Germain. El futbolista así se lo comunicó el pasado martes a Nasser Al-Khelaïfi en la ciudad deportiva del equipo francés. La estrella prioriza el aspecto deportivo al económico tras haber aceptado la oferta de renovación en mayo de 2022, cuando su fichaje por el Real Madrid estaba acordado.

Esta vez no habrá subasta. O al menos eso comunicó Mbappé a Al-Khelaïfi. El delantero afirmó en dicha conversación, según ha podido saber EL ESPAÑOL: "No me hagas otra oferta, no es una cuestión de dinero". El presidente del PSG se mostró decepcionado, pero, por primera vez, asumió la decisión.

El club francés filtró un comunicado oficioso a los medios afines, en el cual reconocía que Mbappé no continuará en el PSG a partir del próximo 30 de junio. Por primera vez, Al-Khelaïfi y Qatar dan por perdida a su estrella. El jugador sabe que está ante la última oportunidad de fichar por el Real Madrid.

El contrato entre Mbappé y el Real Madrid no está firmado todavía, pero la estrella francesa sí ha comunicado al club que quiere vestir de blanco. Está dispuesto a renunciar a muchos millones y a partir de ahora sólo debería ser cuestión de tiempo que pusiera su rúbrica para formalizar un acuerdo económico que ya se ha hablado entre las partes.

Por tanto, el fichaje de Mbappé no está cerrado, pero sí cerca. También es cierto que hace dos años parecía hecha la operación y acabó renovando con el PSG. Sin embargo, esta vez parece diferente. El futbolista ha dado el primer paso y, cuando ambos equipos ya no se puedan cruzar en la Champions, debería hacer pública su decisión. Entonces ya no habrá marcha atrás.

"El club confirma que Kylian ha comunicado su decisión de dejar el PSG al final de la temporada 2024. Los términos de la salida aún no se han acordado completamente", fue parte de lo que el París envió a sus medios afines para confirmar de forma oficiosa el adiós de Mbappé. Sin embargo, todavía no están acordados los términos económicos en los que se producirá la marcha del futbolista.

Tras seis temporadas vistiendo la camiseta del París Saint-Germain y rumores constantes al final de cada una de ellas sobre si se marcharía a otro destino, la hora ha llegado para Mbappé. Parece por lo tanto cuestión de tiempo que la temporada avance, que las posturas se acerquen todavía más y que la rúbrica pueda ser un hecho.

Después de esta comunicación, también se abre la veda para otros curiosos que quieran entrar en la puja, pero el Real Madrid tiene ganado todo el terreno y Mbappé ahora prioriza sus preferencias deportivas sobre las económicas.

La comunicación del pasado martes en plena ciudad deportiva del PSG pilló por sorpresa a Al-Khelaïfi. El equipo estaba preparando el partido que disputaba al día siguiente contra la Real Sociedad en los octavos de final de la Champions League, pero en la cabeza del futbolista ya se barruntaban otras cosas.

El delantero se sentó a hablar con el máximo mandatario y le dijo claramente que no iba a seguir en el PSG la temporada que viene. Aunque Al-Khelaïfi ya era consciente de la dificultad de retenerle un año más, no esperaba encontrarse en aquel momento con esa declaración de intenciones tan contundente.

"No me hagas otra oferta, no es una cuestión de dinero", le espetó el crack francés a su presidente. Y es que parece que en este preciso instante Mbappé ha aparcado el plano monetario para priorizar el deportivo. Como si se hubiera cansado de jugar en la Ligue 1 y de ser el protagonista de innumerables asaltos fallidos a la Champions League, ahora quiere nuevos retos que le ayuden a engrosar su palmarés para ser un futbolista de leyenda.

Como si se hubiera liberado por dar un paso adelante en el culebrón de su futuro, Mbappé se despachó unas horas más tarde a gusto sobre el terreno de juego. Fue el autor del primer gol en el partido de Champions ante la Real y se reivindicó como uno de los mejores futbolistas del planeta. Un fuera de serie que está en el escaparate.

Con el alivio de haber comunicado su decisión a nivel interno, Mbappé afrontará lo que queda de temporada mucho más tranquilo. Ya ha advertido de que, por muchas ofertas que el PSG le ponga sobre la mesa, no aceptará ninguna de ellas, así que tan sólo falta por resolver cuándo se confirmará su fichaje por el Real Madrid para la temporada 2024/2025.

