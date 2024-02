El PSG anuncia la salida de Mbappé del club: "Ha confirmado que no seguirá a partir del 30 de junio"

Noticia bomba en relación al futuro de Kylian Mbappé. El jugador francés no seguirá en el PSG. Así se lo ha comunicado el futbolista galo este mismo jueves a la dirección del conjunto parisino y en especial a su presidente y principal gestor, Nasser Al-Khelaïfi. Una acción que todavía no ha sido hecha oficial, pero que el conjunto galo ha hecho extensiva a varios medios de comunicación afines a través de una breve nota.

De esta forma, el genio de Bondy escribe un nuevo episodio en esta historia que se abre paso en la polémica relación entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain. Según han apuntado varios medios de comunicación franceses en la tarde de este jueves, entre ellos RMC, el futbolista galo ya ha informado a Nasser Al-Khelaïfi de que no seguirá en el club una vez se termine la presente temporada.

A pesar de que el extremo había ampliado su vinculación con el equipo parisino hasta el año 2025, como evidenció en el acto de anuncio de su renovación en mayo del año 2022, finalmente ha decidido renunciar a esa temporada extra para cumplir su objetivo de salir del Parque de los Príncipes. Una posibilidad que se ha barajado durante los últimos veranos, pero que se hará realidad a partir del próximo 30 de junio.

El Real Madrid, a la espera

La noticia de la salida de Kylian Mbappé del PSG no es oficial, pero sí oficiosa. Tal y como ya había informado EL ESPAÑOL anteriormente, el jugador francés ha tomado por fin la decisión de abandonar el PSG. Este hecho se producirá cuando finalice la presente temporada, ya que el astro de Bondy todavía está concentrado en cumplir con sus objetivos deportivos, los cuales pasan por ganar la Ligue-1 y la Champions League vestido de blue.

Sin embargo, su futuro estará lejos de París. Aunque todavía falta por saber si estará en Madrid. De momento, lo que parece cada vez más claro y seguro es que Mbappé no solo no renovará con el PSG, sino que tampoco agotará el año de vinculación al que tiene acceso y que saldrá este verano como agente libre.

[Tchouaméni se confiesa sobre lo que se habla de Mbappé en el vestuario: "Es un tema importante"]

Así lo ha anunciado el conjunto parisino a varios medios de comunicación afines a través de una breve nota: "El club confirma que Kylian ha comunicado su decisión de dejar el PSG al final de la temporada 2024. Los términos de la salida aún no se han acordado completamente". Además, el club ha comunicado que apostará por una línea totalmente nueva de fichajes, huyendo de estrellas individuales y apostando por la "colectividad".

No obstante, no se espera un anuncio oficial de esta decisión en próximas fechas, ya que tanto el PSG como el propio jugador consideran que podría generar un conflicto con su actual afición. Y mientras Mbappé siga realizando actuaciones tan brillantes como la firmada este miércoles ante la Real Sociedad en Champions, mantendrá a sus hinchas concentrados en su fútbol y no en su situación contractual. Por último, el PSG ha recordado que el coste anual bruto de mantener a Mbappé en plantilla es de 200 millones de euros y que con eso podrán acometer renovaciones claves como las de Warren Zaire Emrey o Xavi Simons, además de hacer nuevos fichajes.

Kylian Mbappé, con el PSG Reuters

En la posición opuesta de la mesa se encuentra el Real Madrid. El conjunto blanco ha permanecido agazapado durante varios veranos esperando la gran decisión de Mbappé. Sin embargo, la entidad merengue no realizará ningún movimiento hasta que el jugador haga oficial cuál será el siguiente paso en su carrera. O al menos, que tiene decidido abandonar el Parque de los Príncipes.

En el Santiago Bernabéu mantienen claro su deseo por ficharle, pero también tienen la certeza de que a estas alturas, nadie puede fiarse del futbolista o, mejor dicho, de su entorno, el cual siempre tiene mucho peso en sus decisiones. Ya sucedió así con su fichaje por el PSG o durante su última renovación.

[La recta final del 'caso Mbappé': nerviosismo por el esperado anuncio y choque de informaciones]

Por ello, aunque en Madrid celebran estos pequeños gestos privados, tienen claro que estos grandes fichajes se construyen a base de comunicados oficiales. Y hasta que este llegue, habrá que mantener la calma sin perder de vista los acontecimientos. Además, desde la entidad de Concha Espina también se mantienen firmes en que no harán locuras con cuestiones como su salario o su prima de fichaje. Pero todo hace indicar que el mayor culebrón de la historia del fútbol empieza a aclararse por fin.

