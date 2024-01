Vinicius presume de su gol con el hombro: "Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana"

Vinicius Jr. es uno de los jugadores más desequilibrantes del Real Madrid y, en el último partido frente al Almería, volvió a demostrarlo. El brasileño anotó un espectacular gol con un inverosímil remate con el hombro que sirvió para igualar el encuentro. Una acción que puso de manifiesto los numerosos recursos del '7' del conjunto blanco.

Su gol fue puesto bajo la lupa por el colegiado del partido, Francisco Hernández Maeso. El árbitro anuló el tanto al considerar que había una posible mano de Vinicius, pero el VAR intervino y acudió a revisarlo a las pantallas. Rápidamente, el trencilla extremeño se dio cuenta de su error y dio validez al tanto del jugador brasileño.

Pocas horas después de la polémica, Vinicius ha querido sacar pecho de su gol y ha publicado un mensaje en sus redes sociales. Tras mucho especularse sobre su remate, el carioca ha compartido un vídeo en la que se ve cómo golpea claramente con el hombro y no con el brazo, como muchos otros han señalado.

Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana 😮‍💨 https://t.co/RRojbgTgIs — Vini Jr. (@vinijr) January 22, 2024

"Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana", escribía Vinicius en la red social X, antes Twitter, para presumir de su gol. Unas palabras que demuestran que el delantero brasileño es un movimiento que controla a la perfección y que domina, motivo por el cuál decidió usarlo frente al Almería.

Un recurso más para un futbolista que siempre acostumbra a sorprender en los terrenos de juego. De hecho, el jugador del Real Madrid siempre tuvo claro lo ocurrido y le aseguró a Hernández Maeso que había sido hombro en reiteradas veces.

[Así debatieron el árbitro y el VAR todas las polémicas del Real Madrid - Almería: "Coincido, toca el hombro"]

Tensa revisión

Pese a que el gol de Vinicius finalmente subió al marcador, hubo ciertos momentos de tensión sobre el césped del terreno de juego. Desde que Hernández Maeso anuló el tanto hasta que acabó por darle validez, los jugadores del Real Madrid vieron cómo la euforia se convertía en una agonía constante.

Horas después de que finalizase el partido, el CTA dio a conocer los audios del VAR y se desveló cómo habían sido esos tensos momentos. En ella se puede apreciar como Hernández Hernández, colegiado que se encontraba en la sala VOR, avisa a Hernández Maeso y la conversación que tienen posteriormente acerca del tanto de Vinicius.

"Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame la inversa derecha. Para en el punto contacto", comienza Hernández Hernández. "Le da en el hombre derecho, ahí la tienes". Hernández Maeso pide el punto de contacto y el del VAR le vuelve a matizar: "Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque".

Pero el colegiado a pie de césped no lo cree: "Para mí falta en ataque no hay". Le responden: "Coincido contigo y la pelota impacta en el hombro. Dame high behind. Un frame más". El colegiado lo tiene claro: "Perfecto, le da con el hombro y es gol válido. Voy a señalar gol, no hay falta".

Sigue los temas que te interesan