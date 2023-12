Lucas Vázquez logra el premio a la perseverancia: un gol de "suerte" y mucha fe para disparar al Madrid

Lucas Vázquez se convirtió en la gran figura del Alavés - Real Madrid. Un gol suyo propició que el conjunto blanco lograrse un triunfo que parecía imposible en la recta final del partido. Jugaban con uno menos y su rival amenazaba en cada llegada, pero ahí apareció el perseverante jugador madridista.

Pocos se podían imaginar la manera en la que Lucas Vázquez iba a decantar el duelo para llevarse la victoria. Apareció de la nada en un córner para rematar un córner servido por Toni Kroos. Nadie supo leer su carrera y se aprovechó de la ayuda de Rüdiger para aparecer fugazmente y cabecear a la perfección para superar a Sivera.

Una actuación sobresaliente y una celebración por todo lo alto. Lucas Vázquez y todos sus compañeros del Real Madrid corrieron a una de las esquinas para felicitarse fogosamente. Era un gol muy importante, pues daba la victoria y, lo más importante, el liderato.

"Intento bloquear la marca de Rüdiger, me quedo en el área y tengo suerte", explicó el canterano blanco sobre su nivel. "Nos vamos con buen sabor de boca, hemos sabido sufrir con la expulsión y nos llevamos un premio merecido. No hemos dudado de la victoria. El equipo no ha bajado el nivel", añadió.

Sin embargo, para Lucas Vázquez ha supuesto un premio a la perseverancia. Siempre reducido a un segundo plano, el canterano obtuvo el reconocimiento de la plantilla y del entrenador tras esa brutal entrega sobre el terreno de juego. Podrá salirle mejor o peor, pero siempre está ahí disponible para jugar cuando se le pide.

Lucas Vázquez celebra el gol de la victoria ante el Alavés. EFE

Pese a vivir casi toda la temporada en un segundo plano, la plaga de lesiones le dio la oportunidad de volver a la titularidad y no lo ha desaprovechado. Ha sido crucial en los últimos partidos, dando una asistencia frente al Villarreal y marcando contra el Alavés en el descuento. Es un sinónimo de entrega constante.

Halagos de Ancelotti

Carlo Ancelotti no dudó en alabar las características de Lucas Vázquez. Lo hizo en la rueda de prensa posterior a la victoria, apuntando a que es un futbolista que es "peligroso dentro del área". El italiano siempre ha confiado en el desempeño del ahora reconvertido a lateral derecho.

"Es muy vivo dentro del área. Ha marcado, dio la asistencia contra el Villarreal. Es peligroso dentro del área. Estamos satisfechos porque ha sido una noche complicada, pero gracias al enorme compromiso del equipo hemos ganado", explicó Carlo Ancelotti ante los medios.

