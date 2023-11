Florentino Pérez pone en evidencia a LaLiga y anuncia "una estructura que proteja al Madrid"

El discurso de Florentino Pérez en la Asamblea de Socios Representantes del Real Madrid, celebrada este sábado, evidenció el hartazgo del club en cuanto a la gestión de Javier Tebas en la presidencia de LaLiga. El presidente de la entidad blanca denunció las diferentes actuaciones llevadas a cabo por la patronal para "atentar contra el patrimonio personal del club".

Antes de proceder a enumerar las actuaciones de Tebas, Florentino hablaba de una situación "todavía más preocupante" en España tras haber hablado previamente del fútbol europeo. "La RFEF está en un proceso de regeneración, que confío recupere su prestigio y reputación", dijo sobre el estado del ente federativo tras la dimisión de Luis Rubiales como presidente.

"Asuntos tan importantes como la calidad del arbitraje y el VAR dependen de ellos. Nadie sabe quién traza las líneas del VAR o qué frame se elige para ello. Confío en que actúe el Gobierno para regenerar las estructuras el sistema arbitral. La credibilidad de nuestras competiciones está muy deteriorada", denunció. Florentino Pérez también contestó a Joan Laporta y sus ataques sobre el 'madridismo sociológico'.

"Somos 100.000 socios y las sufrimos [las actuaciones de LaLiga]. Han intentado de todo. Primero, expropiarnos el 11% de nuestros derechos audiovisuales en 50 años y luego, cambiar la Ley del Deporte para inhabilitar a presidentes, y no hace falta tener mucha imaginación para saber a quién querían poner. La Audiencia Nacional ya ha declarado ilegales estas sanciones", dijo Florentino dejando caer que Tebas buscó apartarle del cargo.

"Esta operación era un gran negocio para su gestor y una desgracia para el fútbol", siguió con el acuerdo LaLiga-CVC. "Real Madrid, Barcelona y Athletic nos negamos, señalamos que eso era ilegal. "Para quienes ascendiesen, por ejemplo, deberían dar ese 11% ¡Sin haber cobrado nada porque lo cobraron los clubes de antes! Es una lacra el CVC, lo señalo y lo señalaré siempre", añadió seguido de un estallido de aplausos en la sala.

Sobre Tebas, Florentino volvió a señalar que "abusó de su autoridad y nos apartó, demostrando que no todos los clubes reciben el mismo trato". "LaLiga contactó con un lobby para expropiar el patrimonio del Madrid y dárselo a LaLiga. Y ya de paso, inhabilitarnos", explicó.

Puso el foco en lo que ocurre con los derechos audiovisuales en el fútbol español: "Pertenecen a los clubes y se ceden a LaLiga. Desde que faltan dos minutos para el partido hasta dos minutos después. Porque se entiende que los clubes pueden explotar previas, pospartidos... todo lo que no es explícitamente el partido. Lo dice la ley. Pero LaLiga insiste en expropiarnos ese derecho que tenemos nosotros. El Real Madrid siempre estará de frente ante estas decisiones".

"¿A alguien le parece normal que no formemos parte de la Comisión Delegada de LaLiga? ¿Que no nos dejen ver lo que se paga a cada club por otros conceptos?", preguntó Florentino ante los socios presentes y los conectados vía telemática. "Lo hemos exigido y se nos niega. LaLiga no debería ocultar lo que paga a cada club, por ejemplo; amistoso, vallas publicitarias... ¡Todo lo hace sin transparencia! Sin decir cuánto paga a cada uno por cada cosa y en base a qué criterio", reclamó.

"LaLiga no debería tener esta relación con los clubes, porque no va dentro de sus funciones. ¡Pero si cruza esa frontera, deberá ser con luz y taquígrafo! Todos los clubes deberíamos conocer los movimientos. Pero es imposible, no lo permiten. Volveremos a pedir información y contaremos su respuesta. Lo reconozco: estamos muy preocupados", añadió.

"Pero sí sabemos que cada vez se gasta más, como el sueldo anual del presidente, que acaba de subir de nuevo. La gravedad a lo que estamos expuestos y la falta de capacidad que tenemos los socios para defendernos nos hace plantearnos si estamos ante la estructura de club adecuada. Están intentando, sin transparencia, expropiarnos nuestro patrimonio económico. Y no podemos consentirlo. Cuando se dice que el club es de los socios, se piensan que es desde un punto de vista romántico. Pero no es así. Hemos construido algo desde 1902 y tenemos la obligación de defenderlo".

Una nueva estructura

"Se atreven a quitarnos nuestro dinero, porque piensan que los socios no consideran que ese dinero es suyo. Y aquí vengo a decirles que ese dinero sí lo es. De todos y cada uno de ustedes. Insisto, los socios, en calidad de propietarios, debemos tener más capacidad para proteger al Real Madrid".

"Voy a trabajar en los próximos meses para idear una estructura que proteja y blinde el patrimonio económico, que es del Real Madrid y de cada uno de los socios. Que permita al Madrid defendernos ante amagos de expropiación. Vamos a diseñar los mecanismos para que este club sea de los socios de verdad, no sólo desde el punto de vista romántico. Para aguantar ante maniobras hostiles".

