Florentino Pérez: "Los clubes deben controlar su destino, la Superliga es más necesaria que nunca"

Florentino Pérez abrió este sábado la Asamblea de socios del Real Madrid. El presidente blanco fue ovacionado y, antes de tomar la palabra, dio paso a un vídeo de repaso del año que tuvo aplausos para Jude Bellingham y, aunque más tímidos, también para Karim Benzema.

Luego de la proyección del vídeo, Florentino dio su discurso que arrancó con un homenaje a Amancio Amaro, que falleció el pasado 21 de febrero, calificándole como "un ejemplo de los valores de este club y una de las grandes leyendas del Madrid y del fútbol mundial". Se acordó igualmente de Fernando Fernández Tapias y Raúl Ronda, directivos blancos fallecidos en los últimos meses, y varios ilustres del Madrid y del fútbol malogrados en el último año.

El foco se puso en la parte que dedicó a analizar la situación del fútbol europeo, señalando a sus gestores actuales (UEFA) y recalcando de nuevo la necesidad de la Superliga cuya existencia se decidirá en el TJUE el próximo 21 de diciembre. Además, Florentino denunció lo que ocurre en España con LaLiga y respondió al reciente ataque de Joan Laporta sobre el 'madridismo sociólogico'.

Florentino Pérez: "La Superliga es hoy más necesaria que nunca, los clubes deben controlar su propio destino" David Vicente

"El futbol sufre una crisis institucional sin precedentes", inició Florentino su parte del discurso dedicada a la Superliga. "La situación es muy grave, como vengo advirtiendo. O reaccionamos ya o el fútbol no sobrevivirá, al menos como lo conocemos en la actualidad. Hay una serie de gestores que no piensan en el aficionado. El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA ni el español al de LaLiga, el fútbol no es un monopolio. El proyecto de la Superliga es hoy más necesario que nunca. Son los clubes los que deben controlar su propio destino. Y hay que imponer las reglas del Fair Play. Son cada vez más los clubes que pierden cientos de millones cada año", denunció.

Criticó el modelo de la Champions League que se implantará en la temporada 2024/2025: "Para ello necesitamos normas y estructuras adaptadas al siglo XXI. La Superliga ha sufrido continuas campañas de desprestigio. Los gestores de la UEFA van en dirección contraria. El modelo actual de la Champions será reemplazado por otro con muchos más partidos y menos interés. Un proyecto insólito, absurdo y sin sentido futbolístico".

"El modelo actual de la Champions será reemplazado por otro con muchos más partidos y menos interés"

"Los derechos en España de los 125 partidos de la Champions costaron 360 millones en 2018 y para 2024 se han vendido 189 por 320. 64 partidos más y 40 millones menos. El partido ha bajado un 41% de valor. Este modelo alejará aún más a los aficionados, especialmente a los más jóvenes. El nuevo modelo no es el que se demanda entre los aficionados sino el que se ajusta al sistema de gobernaza de la UEFA. Este condiciona cualquier decisión sobre el futuro de las competiciones europeas".

Florentino denunció que "la UEFA gestiona el fútbol sin trasparencia y sin innovar. Sin saber cómo hacer frente a deportes en constante crecimiento, como el americano y a los digitales, que atraen al público más joven". Y lo comparó con la situación de Kodak: "Fue líder en fotografía, pero fue a bancarrota por no saber modernizarse. El fútbol no es distinto a ellos. Si no avanzas, te superan. Es evidente; cada año es más evidente".

Florentino Pérez en la Asamblea General de Socios 2023 del Real Madrid Real Madrid

"Si el fútbol no se moderniza ni ofrece a los aficionados la propuesta que desean, otros deportes sí lo harán. Los clubes de fútbol hemos pasado de ser líderes en Forbes a ser superados claramente por los clubes de otros deportes en lo económico. Hemos pasado del primer puesto al undécimo, siendo superados por equipos americanos. Algo deben estar haciendo ellos bien y mal nosotros. Hay que estar a la altura de este reto".

"El Real Madrid tiene una gran responsabilidad con el fútbol europeo que no se le exigiría a otros clubes. Sería más fácil no liderar este proyecto que incomoda a los jefes de la UEFA. Pero tenemos la obligación, esto nos exige nuestra historia. Impulsamos la creación de la Copa de Europa. La historia se repite".

"Confiamos en los principios que rigen la UE se apliquen al fútbol profesional"

"La Superliga nació por todo esto y sigo confiando en la justicia de la Unión Europea porque la UEFA no puede tener esta posición de monopolio. El 21 de diciembre conoceremos la resolución. El futuro del fútbol europeo depende de 15 jueces. Confiamos en los principios que rigen la UE se apliquen al fútbol profesional para que los clubes decidan su futuro en libertad, sin estar sometidos a los intereses particulares de los gestores actuales".

La Asamblea del Real Madrid

En el inicio del discurso, Florentino valoró lo conseguido en su época al frente del club: "Desde que llegué a la presidencia en el 2000, supe que seríamos capaces de conseguir lo que conseguiríamos: 50 títulos (25 de fútbol y 25 de baloncesto) en 13 temporadas. Pero sabéis que este club aspira siempre a más, es nuestra forma de entender la vida. Seguimos trabajando para que el Madrid mantenga el liderazgo deportivo, económico y social.

"Estamos a punto de concluir la transformación del Santiago Bernabéu que marcará nuestro futuro. Hablamos de la mayor obra que se está viendo en Europa. Va a significar un antes y un después para el Madrid, habiéndolo logrado en la pandemia y en medio de la guerra en Ucrania. Estamos ya en la última fase: este estadio nos hará mucho más fuertes".

Repaso de la temporada

"Cada año, nuestros equipos vienen protagonizando uno de los mejores ciclos. Hemos vuelto a disfrutar de títulos que engrandecen la leyenda del Madrid. En fútbol, además, con un calendario alterado por la disputa del Mundial de selecciones en invierno", señaló.

También en su discurso, Florentino quiso celebrar el fichaje de Jude Bellingham: "Hemos incorporado a Bellingham, que con 20 años ya es uno de los grandes ídolos del Real Madrid y una referencia de la selección inglesa. [Bellingham] Está destinado a ser una leyenda del Madrid", dijo sobre el futbolista inglés tras repasar el último mercado del primer equipo.

"Bellingham está destinado a ser una leyenda del Real Madrid"

Florentino dio las gracias a Benzema -"un jugador único e irrepetible"- por su paso por el Madrid y también quiso acordarse de Asensio -con mensaje también individualizado para él-, Mariano, Odriozola y Hazard, al que mencionó en último lugar, tras sus salidas del equipo en verano. "En el Madrid siempre queremos más, cada título nos impulsa a ir a por el siguiente", añadió después.

El presidente blanco sacó pecho de La Fábrica: "Nuestra cantera es la mejor cantera del mundo. 44 jugadores formados en la Ciudad Real Madrid están en las cinco grandes ligas. Es parte de nuestra identidad. Hoy en día tenemos a ocho jugadores formados en ella en el primer equipo".

Al hablar de la sección femenina de fútbol, Florentino destacó su progresión en su tercer año de vida y recordó el éxito del combinado nacional en la Copa del Mundo: "Quiero felicitar a la Selección por la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Todos debemos sentirnos orgullosos, lo hacemos. Mi felicitación a las ocho madridistas presentes en la plantilla. Saben perfectamente que han cambiado la historia. Jamás olvidaremos ese gol de Olga Carmona...".

Florentino comparó la undécima Euroliga del Real Madrid con La Decimocuarta del equipo de fútbol: "Es muy difícil de entender cómo ocurren esas cosas que parecen imposibles. Ser del Real Madrid es, sobre todo, una actitud en la vida".

La situación económica

"Sobre la situación económica, me gustaría recordar que hubo dos temporadas (19/20 y 20/21) marcadas por los efectos de la pandemia. Gracias a unas medidas estrictas y generosas por todos pudimos cerrarlas con un resultado positivo. La 21/22 también se vio afectada por la limitación en los estadios. A esto se sumaron las limitaciones del Bernabéu por las obras. Los éxitos, en fútbol y en baloncesto, permitió que los ingresos subieran por encima de los 700 millones y nos dio un resultado positivo de 18 millones.

Hay que destacar la alianza estratégica alcanzada por Legends y Sixth Street, de 20 años, y que potenciará el Bernabéu sin afectar a los abonados. Nos aportan su conocimiento para que el Bernabéu, como gran icono de la ciudad, cuente con grandes eventos durante todo el año.

Como repaso a las cuentas del año, destacó el patrimonio alcanzado (558,3 millones), la tesorería (128,29) y la inversión acumulada en el proyecto de remodelación del estadio, que asciende a 892,7.

"Sobre nuestro patrimonio, la transformación del Bernabéu cambiará nuestro destino. Va a convertirse en un referente vanguardista y uno de los centros de entretenimiento más importantes del continente", dijo sobre el estadio. Hizo mención a varios de sus puntos más relevantes como la cubierta retráctil, el sistema automatizado del terreno de juego, el invernadero o el sky walk. "Estamos viviendo uno de los sueños más espectaculares del madridismo", resumió.

