De Joao Félix a Bellingham: los doce futbolistas que jugarán en Montjuic el primer Clásico de sus vidas

El Real Madrid y el FC Barcelona se preparan para vivir el primer Clásico de la temporada. Blancos y azulgranas miden este sábado sus fuerzas en busca de intentar asaltar el liderato de La Liga. Será un Clásico atípico. En primer lugar, por el escenario, pero también por la gran cantidad de jugadores que pueden disputar el primer Barça-Madrid de su vida.

El duelo tendrá un aliciente único y es que no se disputará ni en el Camp Nou ni en el Santiago Bernabéu. El Barça ejercerá de local, pero su estadio se encuentra en plena reconstrucción por lo que, por primera vez en la historia, el Clásico se jugará en Montjuic, en el Estadio Lluis Companys.

El Clásico 255 será diferente. Ambos conjuntos contarán con la ausencia de dos futbolistas capitales que han sido la imagen en su máximo esplendor en la última década, con permiso de Sergio Ramos y Leo Messi: Karim Benzema y Sergio Busquets. Será el Clásico de la nueva generación, de los chicos jóvenes que están llamados a derribar la puerta y convertirse en estrellas mundiales.

Algunos ya lo son. Es el caso de Jude Bellingham y Joao Félix. A falta de saber si Lewandowski llegará a tiempo al partido tanto el inglés como el portugués serán las grandes amenazas de cada equipo. Bellingham está de dulce. Su comienzo en el Real Madrid ha sido inmejorable y ante el Barça tiene la oportunidad de seguir demostrando que es uno de los mejores jugadores del mundo. Por su parte, a Joao Félix le ha sentado muy bien el cambio de ciudad. En Barcelona está cómodo y está comenzando a recuperar su mejor nivel a las órdenes de Xavi Hernández. Ambos jugadores, Jude y Joao jugarán este sábado su primer Clásico.

Pero no serán los únicos. Además de ellos dos, otros diez jugadores tienen muchas opciones de jugar sus primeros minutos en el mejor partido del fútbol español. Seis son del lado azulgrana y cuatro están en las filas de los de Carlo Ancelotti.

Cuatro caras nuevas

Jude Bellingham liderará, junto a Vinicius, al Real Madrid en su primer Clásico. Sin embargo, no será el único futbolista de los blancos que podrá disputar sus primeros minutos ante el Barça con la elástica blanca. También tendrán su oportunidad Kepa Arrizabalaga, Fran García, Brahim Díaz y Joselu Mato.

De todos ellos quien tiene el puesto asegurando en el once frente al FC Barcelona es Kepa. El guardameta vasco no se ha movido de la titularidad desde su llegada a la casa blanca y esta vez volverá a defender la portería del Madrid. Hasta ahora su rendimiento está siendo notable dejando su portería a cero en cinco de sus once partidos con la elástica blanca.

Del resto, ninguno parece que vaya a tener un hueco en el once titular de Carlo Ancelotti, pero sí que podría saltar al verde como revulsivos. En caso de que el Real Madrid se encuentre con un marcador desfavorable es más probable que tanto a Fran García, como Brahim Díaz o Joselu tengan su oportunidad ya que son tres futbolistas de carácter ofensivo.

No se descarta que Joselu sea titular, pero lo lógico es que la dupla de atacantes del Real Madrid sean Vinicius y Rodrygo. Por ello, el ex del Alavés esperará en el banco en busca de tener minutos y seguir aumentando sus más que notables cifras goleadoras.

Una revolución

El FC Barcelona llega al partido frente al Real Madrid mermado por las lesiones lo que supone un escaparate para varios jugadores que han ido adquiriendo protagonismo en las últimas jornadas. Este sábado, siete jugadores podrían jugar su primer Clásico, siendo algunos de ellos piezas claves en el esquema de Xavi Hernández y otros actuando como jóvenes que quieren derrumbar la puerta.

Joao Félix, Fermín López, Lamine Yamal, İlkay Gündoğan, Oriol Romeu, Joao Cancelo e Iñigo Martínez son los futbolistas que podrían jugar por primera vez con la casaca culé contra el Madrid. Cinco de ellos fichajes de esta temporada y los otros dos canteranos.

Sin duda, Joao Félix es la figura más importante de este grupo. El portugués suma tres goles y cuatro asistencias en sus diez partidos como azulgrana y está empezando a mostrar su mejor nivel. So compatriota Joao Cancelo también será titular frente al Madrid. El ex del Bayern de Múnich está siendo muy importante en el engranaje culé, pero tendrá la difícil misión de cubrir a Vinicius. Habrá que ver si la presencia del brasileño provocará que Cancelo no pueda ser tan ofensivo como acostumbra.

Joao Cancelo en su último partido frente al Barça

En el medio campo la titularidad de Gundogan y Oriol Romeu dependerá mucho de si Pedri y De Jong se recuperan a tiempo para la causa. Tanto el ex del City como Romeu, si parten de inicio, tendrán que lidiar con el centro del campo del Real Madrid, sin duda uno de los mejores de Europa.

En principio, quienes tienen menos opciones de partir de inicio son Iñigo Martínez, Lamine Yamal y Fermín López. El central vasco ha estado lesionado y su vuelta está siendo progresiva. En cambio, Lamine y Fermín están teniendo mucho protagonismo en los últimos encuentros. La fuerza de La Masía ha emergido por fuerza y estos jóvenes futbolistas se han convertido en un recurso muy útil para Xavi. Lo lógico es que ambos sean suplentes, pero seguramente, especialmente Lamine Yamal, tengan un papel relevante en el duelo.

