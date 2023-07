Así fue descubierto Arda Güler, que ya impresiona de blanco: "Será capitán del Real Madrid"

Arda Güler tenía 14 años, media 1,60 metros y pesa apenas 46 kilos cuando un ojeador, de nombre Serhat Pekmezi, se topó con él en Turquía. En realidad no ha cambiado tanto: ahora tiene 18 años, mide 1,76 metros y según los últimos registros -que ahora será algo más- pesa 62 kilos. El turco es la nueva sensación del Real Madrid y muchos se preguntan todavía de dónde ha salido.

Pekmezi, que trabajaba para el Fenerbahce, dio con Güler casi de casualidad. Fue en un partido de cadetes entre el Osmanlispor y el Genclerbirligi, club local en el que creció el joven turco. En realidad, el ojeador iba aquel día a observar a otro futbolista, Emre Uzum, que actualmente juega en la cantera del Antalyaspor.

"Arda Güler no jugaba al fútbol, bailaba con la pelota: tenía y tiene gracia de bailarín", ha recordado Pekmezi sobre la primera vez que vio a Arda Güler. En declaraciones para el portal del periodista italiano Gianluca di Marzio, el cazatalentos del Fenerbahce ha revelado detalles hasta ahora desconocidos del nuevo fichaje del Real Madrid.

"Lo primero que me llamó la atención de Arda Güler es que siempre mira mucho a los demás antes de recibir el balón. Ese día en el 65 se lesionó el tobillo izquierdo, pero quiso seguir jugando. Lo seguí fuera de la cancha después del partido, se fue en el coche con su padre aún con más dolor que antes. Fue entonces cuando me di cuenta de que iba a ser una estrella", detalló Pekmezi.

Supo rápidamente que debía fichar a Arda Güler para el Fenerbahce: "Pero el presidente Ali Koc no me tomó en serio. No me rendí y preparé un DVD con todas sus mejores jugadas. A riesgo de perder mi trabajo, se lo di a su chofer y le rogué que se lo mostrara".

Ancelotti, observando a Arda Güler en el entrenamiento del Real Madrid

Todo el mundo trata de descifrar a Güler, pero pocos pueden hacerlo con el conocimiento de Pekmezi. ¿Se le puede comparar con Messi? Su descubridor responde: "Son muy diferentes. Güler diría que es más una mezcla entre Guti y Modric. Tiene mucha confianza, tiene una gran ambición y tiene la capacidad de desbloquear partidos".

Y Pekmezi ve al Real Madrid como el sitio idóneo para Güler: "Es el lugar adecuado en el momento adecuado para él. Lo siento, un día será el capitán y el gran orgullo de Turquía. Ningún turco ha conseguido nunca ganar la Champions, creo que será el primero y el día que pase espero estar en el estadio para verlo". "Sólo deseo que sea feliz y que aprenda algo todos los días", concluyó.

Primer día en el Real Madrid

Este lunes 10 de julio, Arda Güler vivió su primer día como futbolista del Real Madrid a todos los efectos. Su incorporación a la pretemporada blanca estaba prevista para la próxima semana, pero el turco adelantó su vuelta de vacaciones para estar desde el principio en la dinámica del equipo.

Güler llegó de los primeros a Valdebebas, en un VTC, y empezó a conocer a la mayoría de sus nuevos compañeros. Con Jude Bellingham, otra de las incorporaciones veraniegas del Real Madrid y solo dos años mayor que él, cenó la noche de antes para ir haciendo piña antes de arrancar su aventura de blanco.

Arda Güler dejando detallitos en su primer entrenamiento del Real Madrid

En el campo de entrenamiento se puso a disposición de Antonio Pintus, que en estos días iniciales de la pretemporada coge el mando del equipo para centrar el trabajo en el aspecto físico. Aunque también hubo rato para practicar con el balón y ahí es donde Güler sabe destacar.

Da igual que fuera su primer entrenamiento con el Madrid. Güler dio muestras de su descaro y dejó algún highlight que ya se ha viralizado en redes. Habrá que acostumbrarse, ya que el turco es un jugador especial.

