La operación Mbappé ya está en marcha: quiere fichar por el Real Madrid y presiona al PSG

Vuelve el 'culebrón Mbappé'. El futbolista ha comunicado al Paris Saint-Germain que no renovará. En el contrato que firmó al final de la pasada temporada había una cláusula por la que podría ampliar su vinculación de manera unilateral hasta 2025. Pero el delantero quiere salir del Parque de los Príncipes.

Kylian Mbappé tiene decidido seguir su carrera en el Real Madrid. Y en la casa blanca le tienen en lo más alto de su agenda. Aunque el plan pasaba por su fichaje en el verano de 2024, cuando acaba su actual contrato con el PSG. Sin embargo, todo podría cambiar mucho antes.

La pelota está en el tejado del PSG. En la entidad parisina estudian si lo mejor es venderle ya este verano y así sacar muchos millones con su traspaso. De no hacerlo, el internacional francés se marcharía tan solo un año más tarde sin dejar ni un solo euro en las arcas del club.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2022/2023 Jean Catuffe / Dppi / AFP7 / Europa Press

Esto puede alterar los planes en París y también en la capital española. Por el momento, el Real Madrid se mantiene a la expectativa. Las relaciones con el Paris Saint-Germain están rotas y todo está en manos del club galo, que tiene que querer vender, y de la presión que ejerza el propio jugador.

Tensión en París

Fue el diario L'Équipe el que avanzó que Mbappé había enviado una notificación formal al PSG para confirmar que no renovará su contrato. Desde The New York Times, a su vez, informaron que en el Parque de los Príncipes están muy molestos con el jugador porque se enteraron antes por el medio francés que por él de su decisión.

El citado periódico se puso en contacto con la entidad parisina para preguntar por la notificación de Kylian y esto causó un mayúsculo enfado en París. De hecho, una fuente del PSG le dijo a L'Équipe que en el club están "sorprendidos y cansados por la decisión de su jugador".

A su vez quieren "mostrar esta vez una posición de firmeza. Ahora, o Mbappé amplía su contrato este verano, o será vendido antes del cierre de mercado". Esto porque, según dicha fuente, el delantero "no saldrá libre bajo ningún concepto", lo que desencadenaría en su fichaje por el Real Madrid este verano.

Kylian Mbappé, con el PSG en la temporada 2022/2023 Matthieu Mirville / Dppi / AFP7 / Europa Press

Sin embargo, el propio futbolista ha enviado su propio comunicado en el que asegura que continuará en el PSG la próxima temporada. "Después de haber declarado públicamente en las últimas semanas que será parisino la próxima temporada, Kylian Mbappé no pidió su marcha este verano sino que se limitó a confirmar al club la no activación de su año adicional", ha expresado.

De hecho, la famosa confirmación de que declina renovar es algo que en el PSG ya sabía, tal y como ha señalado: "La dirección del club encargada de su prórroga (firmada el 21 de mayo de 2022) fue informada el 15 de julio de 2022 de su decisión y el correo tenía como único objetivo confirmar lo ya aclarado oralmente con anterioridad".

Futuro decidido

Mbappé tiene decidido que jugará en el Real Madrid tras dejar el PSG. La cuestión es cuándo. El delantero ha querido incidir en que la próxima temporada formará parte de la plantilla de Galtier, pero desde Francia insisten en que esto no es seguro, pese a las palabras del propio futbolista.

En el Parque de los Príncipes no quieren dejar que se vaya sin dejar un solo euro en sus arcas. De ahí que en el país vecino se esté hablando cada vez más del adiós de Mbappé a la Ligue-1 ya este verano de 2023. Las últimas informaciones apuntan en la dirección de que el PSG no impondrá ningún veto a la hora de negociar, ni siquiera si tiene que sentarse a hacerlo con el Real Madrid.

El internacional francés ha dado todos los pasos para cambiar el PSG por el Real Madrid. Ha entonado el mea culpa ante la casa blanca, ha confirmado al club francés que no volverá a renovar y todo ello se ha hecho público, alejado de anteriores secretismos que tanto daño hicieron.

El escenario ha dado un vuelco en poco tiempo. Aunque el desenlace es el mismo: Mbappé se convertirá en el nuevo galáctico del Real Madrid. La operación ya está en marcha y solo falta por concretarse qué quiere hacer el PSG. Si está abierto a negociar de verdad, el último capítulo del culebrón puede estar de lo más cerca.

